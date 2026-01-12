नाशिक

Nashik News : 'एकही झाड तोडणार नाही'; शिवसेना-राष्ट्रवादी-रिपब्लिकन सेना युतीचा नाशिकसाठी 'हरित वचननामा'

Green and Sustainable Development at the Core of Nashik Vision : शहराचा विकास करताना एकही वृक्ष तोडला जाणार नाही, अशी ग्वाही या तिन्ही पक्षांनी दिली आहे. खड्डेमुक्त नाशिकसह झपाट्याने विस्तारणाऱ्या नाशिकमध्ये वाहतूक व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासह गावठाण भागाचा क्लस्टर विकास करण्याचा शब्द वचननाम्यात देण्यात आला.
Republican Sena

Republican Sena

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नािशक: नाशिकच्या शाश्‍वत विकास साधताना स्वच्छ, सुंदर व हरित शहर बनविण्याचा निर्धार शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-रिपब्लिकन सेना युतीने व्यक्त केला. शहराचा विकास करताना एकही वृक्ष तोडला जाणार नाही, अशी ग्वाही या तिन्ही पक्षांनी दिली आहे. खड्डेमुक्त नाशिकसह झपाट्याने विस्तारणाऱ्या नाशिकमध्ये वाहतूक व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासह गावठाण भागाचा क्लस्टर विकास करण्याचा शब्द वचननाम्यात देण्यात आला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
NCP
election
Transport
Nashik Municipal Elections

Related Stories

No stories found.