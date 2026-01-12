Nashik News : 'एकही झाड तोडणार नाही'; शिवसेना-राष्ट्रवादी-रिपब्लिकन सेना युतीचा नाशिकसाठी 'हरित वचननामा'

नािशक: नाशिकच्या शाश्वत विकास साधताना स्वच्छ, सुंदर व हरित शहर बनविण्याचा निर्धार शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-रिपब्लिकन सेना युतीने व्यक्त केला. शहराचा विकास करताना एकही वृक्ष तोडला जाणार नाही, अशी ग्वाही या तिन्ही पक्षांनी दिली आहे. खड्डेमुक्त नाशिकसह झपाट्याने विस्तारणाऱ्या नाशिकमध्ये वाहतूक व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासह गावठाण भागाचा क्लस्टर विकास करण्याचा शब्द वचननाम्यात देण्यात आला. .शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-रिपब्लिकन सेना युतीतर्फे रविवारी (ता. ११) पत्रकार परिषद घेत महापालिका निवडणूकीसाठी वचननामा जाहीर करण्यात आला. याप्रसंगी अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, माजी खासदार समीर भुजबळ व हेमंत गोडसे, आमदार हिरामण खोसकर, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, शिवसेनेचे अनिल ढिकले यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. .तपोवनातील प्रस्तावित माईस केंद्र व त्यासाठीच्या वृक्षतोडीवरुन राजकारण पेटले असताना शिवसेना-राष्ट्रवादी-रिपब्लिकन सेनेने वचननाम्यात औद्योगिक प्रदर्शन केंद्राला चालना दिली आहे. माजी खासदार भुजबळ यांनी याबाबत बोलताना तपोवनात अडीचशे एकरपैकी ५० एकर जागेत वृक्ष आहे. तो भाग वगळता उर्वरित २०० एकरावर प्रदर्शन केंद्र उभे राहू शकते, असा दावा केला. तर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पर्यायी जागेवर केंद्र उभारण्यास सकारात्मक असल्याचे माजी खासदार गोडसे यांनी स्पष्ट केले..असा आहे वचननामाशहरात वृक्षतोड न करता विकास साधणारगोदावरीच्या उपनद्यांचे ‘अक्विफर मॅपिंग’ करून त्यांना बारमाही वाहते करणारऔद्योगिक वसाहतीतील सांडपाण्यावर प्रक्रियेसाठी यंत्रणा तत्काळ कार्यान्वित करणारगोदावरी व उपनद्यांच्या किनारी बांबूची लागवड करून नैसर्गिक तटबंदी निर्माण करणारदेशातील प्रथम क्रमांकाचे स्वच्छ शहर बनविण्याचा संकल्पघंटागाड्यांची संख्या वाढवून कचऱ्याचे संकलन केले जाणार.टोलचे १०० रुपये वाचवायला शॉर्टकट घेतला, पण इंजिनिअरनं गमावला जीव; १५ दिवसांपूर्वी घेतलेली नवी कार.विल्होळी येथे ‘बायोडिझेल प्रकल्प’ सुरु करणाररस्त्यांच्या स्वच्छतेसाठी स्वयंचलित यंत्रांचा वापरठिकठिकाणी मोबाईल स्वच्छतागृहांची निर्मितीमोकळ्या भूखंडांवर, उद्यानांत आणि जलकुंभाच्या परिसरात देशी वृक्षांची लागवडमहापालिकेचे संपूर्ण संगणकीकरण,शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाशहर रस्ते खड्डेमुक्त करताना त्याचे काँक्रिटीकरण करणारशहरात बस आणि रिक्षा सेवेचा दर्जा वाढविणे.शहरामध्ये डबल डेकर ५० ई-बस प्रस्तावित करणेमेट्रो सुरू करताना शहरालगतच्या निमशहरांशी ती जोडणारमुख्य बाजारपेठेत वाहनतळ उभारणे, तीन हजार रिक्षा थांबेसहाही विभागात भाजीपाला मॉल उभारणारफाळके स्मारकाचे रूपडे बदलणारतारांगणाला पुनरुज्जीवित करणेनाशिक शहर झोपडपट्टीमुक्त करणारनाशिकला आयटी पार्क कार्यान्वित करणेशहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता किकवी धरणमहापालिकेत पर्यटन विकास सेल सुरू करणारचित्रपटमहर्षी दादासाहेब फाळके पुरस्कार वितरण करणेद्वारका येथे ५०० बेडचे सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल साकारणार२०० खाटांचे विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.