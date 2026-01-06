नाशिक

Nashik Municipal Election : प्रचाराचा ज्वर वाढला; नाशिकमध्ये फडणवीसांचा 'रोड शो' तर ठाकरे बंधूंचे शक्तिप्रदर्शन

Star Campaigners Take Over Nashik Election Battlefield : नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात विविध पक्षांचे स्टार प्रचारक सभा, रोड शो आणि शक्तीप्रदर्शनातून मतदारांना आकर्षित करत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अवघा एक आठवडा शिल्लक असल्याने प्रचाराचा ज्वर वाढत चालला आहे. प्रचाराच्या शेवटच्या चार दिवसांत भाजप, शिवसेना- राष्ट्रवादी व महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या सभांनी नाशिकचे मैदान गाजविले जाणार आहे. स्टार प्रचारकांच्या सभांमधून आरोप- प्रत्यारोपांची राळ उडविण्यात येणार असूनस कुठल्या पक्षाचे नेते काय आश्‍वासनांची खैरात करतात, यावर निवडणुकीचा निकाल अवलंबून राहील.

