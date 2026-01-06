Nashik Municipal Election : प्रचाराचा ज्वर वाढला; नाशिकमध्ये फडणवीसांचा 'रोड शो' तर ठाकरे बंधूंचे शक्तिप्रदर्शन

नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अवघा एक आठवडा शिल्लक असल्याने प्रचाराचा ज्वर वाढत चालला आहे. प्रचाराच्या शेवटच्या चार दिवसांत भाजप, शिवसेना- राष्ट्रवादी व महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या सभांनी नाशिकचे मैदान गाजविले जाणार आहे. स्टार प्रचारकांच्या सभांमधून आरोप- प्रत्यारोपांची राळ उडविण्यात येणार असूनस कुठल्या पक्षाचे नेते काय आश्वासनांची खैरात करतात, यावर निवडणुकीचा निकाल अवलंबून राहील. .महापालिकेसाठी येत्या १५ जानेवारीला मतदान होत आहे. त्या दृष्टीने सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांसह अपक्ष उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. प्रभागनिहाय उमेदवार निश्चित झाल्यानंतर त्यांनी आता प्रचाराचा नारळ वाढविला आहे. सकाळी ७ ते रात्री १० वाजेपर्यंत विविध मार्गांनी प्रचार होत असताना आपल्या पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची सभा घेऊन त्यातून शक्तीप्रदर्शन करण्याची रणनीती आखली जात आहे..यात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व मनसे या पक्षांचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची गर्जना येत्या शुक्रवारी (ता.९) होणार आहे. शहरातील अनंत कान्हेरे मैदानांवर त्यांच्या सभेचे नियोजन सुरु आहे. सभेचे अंतिम नियोजन अद्याप झालेले नाही. ठाकरे बंधूंना प्रत्युत्तर देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे रविवारी (ता. ११) नाशिकमधे येणार असल्याचे समजते. .त्यांचा रोड शो देखील आयोजित करण्यात येणार असल्याचे पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांकडून समजते. ठाकरे बंधूंचा समाचार घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस मुंबईकडे रवाना होतील. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात काय भूमिका मांडतात, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागून आहे..भाजप, शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या स्टार प्रचारासह प्रमुख नेत्यांच्या सभांचे नियोजन येत्या दोन दिवसांत अंतिम होणार आहे. मात्र, प्रमुख नेत्यांची किमान सभा नाशिकमधे होणार असल्याने त्या दृष्टीने पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. वेळ कमी असल्यामुळे तातडीने येणाऱ्या सूचनांचे पालन करून सभांचे नियोजन करावे लागणार असल्याने आयोजकांची चांगलीच धावपळ होत असल्याचे बघायला मिळते..MBMC Election: चार माजी महापौरांची प्रतिष्ठा पणाला; मिरा-भाईंदर महापालिकेसाठी निवडणूक लढवणार, जाणून घ्या नाव आणि पक्ष....पाच स्टार प्रचारकांची अपेक्षामहाविकास आघाडीत समाविष्ट राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने प्रदेश कार्यकारिणीकडे पाच नेत्यांच्या सभांची मागणी केली आहे. यात खासदार सुप्रिया सुळे, डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार रोहित पवार, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष मेहबूब शेख आणि मर्जिया शेख यांचा समावेश आहे. उमेदवारांच्या मागणीनुसार प्रचाराचे आयोजन करण्यात येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.