Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये निवडणुकीचा 'हायव्होल्टेज ड्रामा'; भाजपच्या दोन गटांत निवडणूक कार्यालयातच राडा!

इंदिरानगर: महापालिका निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्ज प्रक्रियेपासून सुरू झालेल्या एबी फॉर्म नाट्याने शुक्रवारी (ता. २) माघारीच्या दिवशी टोक गाठले. सिडको विभागीय कार्यालयात नाट्यमय घडामोडी घडल्या असून, बडगुजर मायलेकांनी निवडणुकीतून माघार घेतल्याने राजकीय समीकरणे बदलली असतानाच, प्रभाग ३१ मधील उमेदवारीवरून भाजपचे अधिकृत उमेदवार बाळकृष्ण शिरसाठ आणि इच्छुक देवानंद बिरारी यांच्यात जोरदार झटापट झाली. यामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाल्याने पोलिसांनी हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली..बडगुजर कुटुंबाची माघार आणि बंडखोरीचे वारे दुपारी एकच्या सुमारास दीपक बडगुजर यांनी प्रभाग २५ मधून आपला अर्ज मागे घेतला आणि प्रभाग २९ मधून उमेदवारी जाहीर केली. या निर्णयामुळे नाराज झालेले माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी तत्काळ अपक्ष निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेत बंडखोरीचे निशाण फडकावले आहे. याच वेळी सुधाकर बडगुजर यांच्या पत्नी हर्षा बडगुजर यांनीही माघार घेतली. .येथे अर्ज बाद ठरलेल्या भाग्यश्री ढोमसे आणि प्रकाश अमृतकार हे आता भाजपचे पुरस्कृत उमेदवार असतील. प्रभाग २५ मध्ये संगीता पाटील यांच्या माघारीनंतर साधना मटाले अधिकृत उमेदवार ठरल्या आहेत. प्रभाग २६ मध्ये अलका अहिरे यांचा अर्ज वैध ठरला असला, तरी पुष्पावती पवार यांनी अपक्ष लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रभाग २४ मध्ये पल्लवी गणोरे भाजपच्या अधिकृत उमेदवार असून, सुरेखा नेरकर यांनी माघार घेतली आहे..३१ मध्ये शिवसेनेचे सहा उमेदवारमाघारीनंतर शिवसेनेचे सहा उमेदवार रिंगणात राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. माजी नगरसेविका संगीता जाधव, सुदाम डेमसे, अर्चना गामणे आणि अविनाश शिंदे हे पक्षाचे अधिकृत उमेदवार ठरले होते. मात्र राखीव जागेवरील अनिल गायकवाड आणि इतर मागासवर्ग गटातील पूजा तेलंग यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर पक्षनेते विजय करंजकर यांनी वरिष्ठांशी चर्चा केली. .त्यानंतर संगीता जाधव व सुदाम डेमसे यांनी गायकवाड व तेलंग यांना अधिकृत स्वीकृत उमेदवार म्हणून सोबत घेण्यास सांगितल्याचे डेमसे व अमोल जाधव यांनी स्पष्ट केले असून, पक्षाच्या अधिकृत आदेशाची प्रतीक्षा असल्याचे सांगितले आहे. मात्र गामणे व शिंदे यांनी माघार न घेतल्याने शिवसेनेचे सहा उमेदवार राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, (ड) गटातून महाविकास आघाडीतर्फे शरदचंद्र पवार पक्षाचे सुनील कोथमिरे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. मात्र उबाठा पक्षाचे संदीप दोंदे यांनाही एबी फॉर्म देण्यात आल्याने व त्यांनी अर्ज कायम ठेवल्याने महाविकास आघाडीत बंडखोरी स्पष्ट झाली आहे..सिडकोमध्ये १३५ जणांची माघारसिडकोतील सहा प्रभागातील २७२ उमेदवारांपैकी १३५ उमेदवारांनी शुक्रवारी आपले अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे सहा प्रभागांमधील २४ जागांसाठी आता तब्बल १३७ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. प्रभाग क्रमांक २५ मधील ४४ उमेदवारांपैकी शेवटच्या दिवशी २२ जणांनी, प्रभाग २६ मधील ४६ पैकी २४, प्रभाग २८ मधील ३१ पैकी १४, प्रभाग २७ मधील ५० पैकी २५, प्रभाग २९ मधील ४६ पैकी २२ तर ३१ मधील ५५ पैकी २८ जणांनी माघार घेतली. माघार घेतलेल्या प्रमुख उमेदवारांमध्ये माजी नगरसेवक अमोल जाधव, हर्षा बडगुजर, रत्नमाला राणे, वंदना बिरारी, संजय नवले, मनोहर बोराडे यांच्यासह देवानंद बिरारी, अपर्णा शिंदे, राम पाटील, सुधाकर जाधव, वंदना पाटील, मंदाकिनी जाधव, नितीन माळी, अंकुश वराडे, संदेश एकमोडे, प्रियंका बडगुजर, आरती झनकर, त्रंबक कोंबडे, रवींद्र गामणे, अनिता कोंबडे, राणी गवळी, वैशाली चोरडिया, मनीषा जाधव, पुष्पा बोराडे आदींनी माघार घेतली आहे. प्रभाग क्रमांक ३१ मध्ये बंडखोरी झाली असून, सोनाली नवले, पाथर्डी मंडल अध्यक्ष जितेंद्र चोरडिया, संजय गायकवाड यांनी बंडखोरी केली असून, अपक्ष लढण्याचा निर्णय घेतला आहे..निवडणूक कार्यालयातच राडादुपारी दोनच्या सुमारास देवानंद बिरारी आणि त्यांच्या पत्नी वंदना बिरारी अर्ज मागे घेण्यासाठी आले असता, अधिकृत उमेदवार बाळकृष्ण शिरसाठ तिथेच होते. दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक होऊन त्याचे रूपांतर शिवीगाळ आणि झटापटीत झाले. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे कार्यालयात एकच पळापळ झाली. पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करत दोघांनाही एकमेकांपासून बाजूला केले, ज्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. वंदना बिरारी यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद केली आहे..Ajit Pawar : भाजपने महापालिका पोखरून खाल्ली, भ्रष्टाचाराच्या राक्षसाचे दहन करा; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा घणाघात.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री गिरीश महाजन यांच्या आदेशानुसार आवश्यक तेथून माघार घेतली आहे. पक्षाने ज्या दोन उमेदवारी दिल्या होत्या. त्यानुसार मी स्वतः प्रभाग क्रमांक २५ तर मुलगा दीपक बडगुजर प्रभाग २९ मधून लढणार आहोत.- सुधाकर बडगुजरअर्ज माघारी घेण्यासाठी जात असताना शिरसाठ यांनी छेडछाड केली, अपशब्द वापरले. त्यामुळे संताप झाल्याने हा प्रकार घडला.- देवानंद बिरारीबिरारी आणि माझ्यात उमेदवारीसाठी स्पर्धा होती. त्यातून शाब्दिक चकमक झाली. कोणत्याही प्रकारची हाणामारी मात्र झाली नाही.- बाळकृष्ण शिरसाठ.