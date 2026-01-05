नाशिक

Ravindra Chavan : "एबी फॉर्म वाटपातील चुकांची जबाबदारी माझीच"; नाशिकमध्ये भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांची कबुली

BJP Reviews AB Form Controversy in Nashik : नाशिक येथे आयोजित 'विजयी संकल्प मेळाव्यात' कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण. व्यासपीठावर गिरीश महाजन आणि नाशिकमधील भाजप आमदार उपस्थित होते.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिका निवडणुकीत एबी फॉर्म वाटताना निर्माण झालेल्या गोंधळाची माहिती घेतली आहे. निष्ठावान कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला असून, चुका निश्‍चित झाल्या आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणून चुकांची जबाबदारी मी स्वीकारतो, अशी स्पष्टोक्ती रवींद्र चव्हाण यांनी दिली. घडलेल्या प्रकाराचे अवलोकन सुरू आहे. चुका करणाऱ्यांवर अनुशासन केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. नाशिकमध्ये भाजपचा महापौर करण्यासाठी चुकांवर पडदा टाकून कामाला लागावे, असे आदेशही चव्हाणांनी दिले.

