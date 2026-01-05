Ravindra Chavan : "एबी फॉर्म वाटपातील चुकांची जबाबदारी माझीच"; नाशिकमध्ये भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांची कबुली

नाशिक: महापालिका निवडणुकीत एबी फॉर्म वाटताना निर्माण झालेल्या गोंधळाची माहिती घेतली आहे. निष्ठावान कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला असून, चुका निश्चित झाल्या आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणून चुकांची जबाबदारी मी स्वीकारतो, अशी स्पष्टोक्ती रवींद्र चव्हाण यांनी दिली. घडलेल्या प्रकाराचे अवलोकन सुरू आहे. चुका करणाऱ्यांवर अनुशासन केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. नाशिकमध्ये भाजपचा महापौर करण्यासाठी चुकांवर पडदा टाकून कामाला लागावे, असे आदेशही चव्हाणांनी दिले..महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजपतर्फे रविवारी (ता. ४) विजयी संकल्प मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. श्रद्धा लॉन्स येथे झालेल्या मेळाव्याप्रसंगी चव्हाण बोलत होते. व्यासपीठावर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस विजय चौधरी, आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, राहुल ढिकले, शहराध्यक्ष सुनील केदार, माजी आमदार अपूर्व हिरे, प्रदेश प्रवक्ते लक्ष्मण सावजी, ज्येष्ठ नेते विजय साने, सुनील बागुल आदी उपस्थित होते..रवींद्र चव्हाण पुढे म्हणाले, भाजपात वर्षानुवर्षे काम करूनही उमेदवारीपासून दूर राहावे लागल्याने वेदना होणे स्वाभाविक आहे. पण, निवडणुकीत कमी कालावधी असताना घडणाऱ्या घडामोडींमुळे नेत्यांवरही दडपण आले आहे. महापालिकेची निवडणूक ही नाशिकचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आहे. त्यामधून भावी पिढ्यांचे भविष्य घडविले जाणार आहे. त्यामुळे उमेदवारीवरून निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर आजच पडदा टाकल्यास निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळू शकते, असे मत चव्हाण यांनी व्यक्त केले..राजकारणात उठाव करणे सोपे असते, पण तो शांत करणे कठीण असते. नेतेच कार्यकर्त्यांना योग्य दिशा देऊ शकतात. भाजपमध्ये येत्या काळात घेतले जाणारे निर्णय कटू असू शकतात, असा इशाराही चव्हाण यांनी दिला. आपली लढाई ५१ टक्क्यांची असल्याने आमदार व पदाधिकाऱ्यांनी कामाला लागावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी मनसेच्या माजी महिला जिल्हाध्यक्ष सुजाता डेरे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे बाळू जाधव, शिवम गायकवाड, राणी देवरे यांनी भाजपात प्रवेश केला..Kolhapur Election : नऊ लाखांच्या मर्यादेत निवडणूक लढवा; पण खर्चाचा ताळेबंद पाहून डोळे विस्फारले.आमदार फरांदे यांनी भाषण टाळलेभाजपच्या विजयी संकल्प मेळाव्याप्रसंगी शहरातील तीन्ही आमदार व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी आमदार सीमा हिरे यांनी शहराचे प्रश्न सोडविण्यासाठी भाजपच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन केले. आ. राहुल ढिकले यांनी निवडून येण्याच्या क्षमतेवर उमेदवारी देण्यात आली. त्यामुळे सर्वांचेच समाधान होणे कठीण असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी आमदार फरांदे यांना भाषण करण्याची विनंती करण्यात आली. परंतु, फरांदेंनी नम्रपणे नकार दिल्याने पक्षाकडून थेट पक्षप्रवेश घेण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.