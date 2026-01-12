नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा निवडणूक: प्रभाग २९ मध्ये 'हाय व्होल्टेज' ड्रामा; बडगुजर की शहाणे, कोणाचा होणार राजकीय उदय?

BJP AB Form Controversy Sparks High-Profile Contest in Nashik : हापालिका निवडणुकीच्या रणांगणात प्रभाग २९ मधील भाजपचे दीपक बडगुजर आणि अपक्ष मुकेश शहाणे, तसेच प्रभाग १५ मधील प्रथमेश गिते व मिलिंद भालेराव. या चुरशीच्या लढतींनी नाशिकच्या राजकीय वातावरणात मोठी उत्सुकता निर्माण केली आहे.
Deepak Badgujar, Mukesh Shahane

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: भारतीय जनता पक्षाच्या एबी फॉर्म वाटपात निर्माण झालेल्या गोंधळावरून सर्वाधिक चर्चेत आलेल्या प्रभाग क्रमांक २९-अ मधील भाजप अधिकृत उमेदवार दीपक बडगुजर आिण पूर्वाश्रमीचे भाजपचे व आताच्या निवडणुकीत अपक्ष निवडणूक लढविणारे मुकेश शहाणे या दोघांमधील लढतीकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. या लढतीतून एकाचा राजकीय उदय, तर दुसऱ्या उमेदवाराच्या राजकीय कारकीर्दीला धक्का, अशी परिस्थिती आहे.

Bjp
Nashik
maharashtra
election
Municipal election
Nashik Municipal Elections

