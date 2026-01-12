Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा निवडणूक: प्रभाग २९ मध्ये 'हाय व्होल्टेज' ड्रामा; बडगुजर की शहाणे, कोणाचा होणार राजकीय उदय?

नाशिक: भारतीय जनता पक्षाच्या एबी फॉर्म वाटपात निर्माण झालेल्या गोंधळावरून सर्वाधिक चर्चेत आलेल्या प्रभाग क्रमांक २९-अ मधील भाजप अधिकृत उमेदवार दीपक बडगुजर आिण पूर्वाश्रमीचे भाजपचे व आताच्या निवडणुकीत अपक्ष निवडणूक लढविणारे मुकेश शहाणे या दोघांमधील लढतीकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. या लढतीतून एकाचा राजकीय उदय, तर दुसऱ्या उमेदवाराच्या राजकीय कारकीर्दीला धक्का, अशी परिस्थिती आहे..महापालिका निवडणुकीत भाजपकडे सर्वाधिक इच्छुकांची संख्या होती. त्यामुळे अधिकाधिक इच्छुकांना उमेदवारी मिळावी यासाठी पक्षाने युती न करता स्वबळ अजमावण्याचा निर्णय घेतला. पक्षाकडून उमेदवारांना एबी फॉर्म देताना प्रभाग क्रमांक २९ मध्ये घोळ झाला. माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांना पक्षाने एबी फॉर्म दिला, तर दुसरा एबी फॉर्म दीपक बडगुजर यांच्याकडे होता. .परंतु बडगुजर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने त्यांचा पक्षाचा एबी फॉर्म ग्राह्य धरण्यात आला. त्यामुळे अखेरच्या क्षणी शहाणे यांनी अपक्ष निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. या प्रभागात निर्माण झालेला राजकीय हाय व्होल्टेज ड्रामा चर्चेत आला..दीपक बडगुजर हे माजी विरोधी पक्षनेते व सलग तीनदा निवडून आलेले सुधाकर बडगुजर यांचे सुपुत्र आहेत. हर्षा बडगुजर यांनी देखील महापालिकेत दोनदा प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यामुळे बडगुजर कुटुंबातील भावी राजकीय पिढीसाठी प्रभाग २९ मधील निवडणूक महत्त्वाची आहे. दीपक पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत आहेत. .शहाणे यांनी सन २०१२ ची निवडणूक लढविली होती; मात्र त्यावेळी कमी मतांनी त्यांचा पराभव झाला. मात्र सन २०१७ मध्ये भाजपकडून निवडणूक लढविताना त्यांनी विजय मिळविला. बडगुजर व शहाणे या दोन तरुणांच्या लढतीत प्रभाग २९ चे मतदार कोणाची निवड करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..Kolhapur Election : ‘लाडकी बहीण’ला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसला बहिणीच धडा शिकवतील; खासदार धनंजय महाडिकांचा थेट हल्लाबोल.दोन मित्रांमधील लढाईप्रभाग क्रमांक १५- अ मधून माजी उपमहापौर व शिवसेना (उबाठा)चे उमेदवार प्रथमेश गिते यांची लढत पहिल्यांदा निवडणूक लढविणारे भाजपचे मिलिंद भालेराव यांच्याशी होत आहे. प्रथमेश यांना राजकारणाचा कौटुंबिक वारसा आहे. वडील वसंत गिते शहराचे महापौर राहिले आहेत. महापालिकेच्या इतिहासात आतापर्यंत एकच जागा बिनविरोध आली आहे. ती म्हणजे वसंत गिते यांच्या रूपाने. माजी आमदार राहिलेल्या गिते यांनी राजकीय वारसा प्रथमेश यांच्याकडे सुपूर्द केल्यावर सन २०१७ च्या टर्ममध्ये प्रथमेश यांना निवडून आणले व याच टर्ममध्ये उपमहापौरही केले. आता प्रथमेश हे भाजपकडून निवडणूक लढवत आहेत. मिलिंद यांच्या मातोश्री सुमन भालेराव मागील टर्ममध्ये नगरसेविका होत्या. दोघे मित्र असलेले प्रथमेश व मिलिंद यांच्यातील लढतीत मतदार कोणाला कौल देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.