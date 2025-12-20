Nashik Municipal Election : भाजपचा 'मिशन १०० प्लस'चा प्लॅन; नाशिकमध्ये उमेदवारीसाठी आता त्रिस्तरीय सर्वेक्षण सुरू!

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी सर्वाधिक इच्छुक असलेल्या भाजपमध्ये इच्छुकांची मुलाखतीची प्रक्रिया पार पडली आहे. आता पुढील टप्प्यात प्रभागनिहाय त्रिस्तरीय सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. भाजपच्या कोअर कमिटीचा अहवाल व त्रिस्तरीय कमिटीच्या अहवालाची पडताळणी करून उमेदवारांची निश्चिती केली जाणार आहे. .१५ जानेवारीला होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपने इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. पाच दिवसांपासून सुरू असलेली इच्छुकांच्या मुलाखतीची प्रक्रिया पार पडली. पंचवटीत २३४, पश्चिम विभागात १०१, सातपूर १५२, पूर्व विभागात १५८, नाशिक रोड १८८, सिडको २३४ असे १,०६७ इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. .कोअर कमिटीच्या माध्यमातून प्रदेश कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला असून, आता सर्वेक्षण अहवालदेखील सादर केला जाणार आहे. कोअर कमिटीचा अहवाल व सर्वेक्षण अहवालाची जागानिहाय पडताळणी करून उमेदवारी निश्चित केली जाणार आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अहवालदेखील महत्त्वाचा ठरणार आहे. संघाकडूनही विशिष्ट जागेसाठी शिफारस केली जाणार आहे..फरांदे म्हणाल्या...३१ प्रभागात शतप्रतिशत भाजपसर्वांनी एकत्रित मिळून काम करायोग्य उमेदवारांना न्याय मिळेलनिवडून येण्याचे गणित समजून घ्याप्रचार करताना कोणाची बदनामी नकोइच्छुक म्हणूनच प्रचार करायुती करताना आमचेही मत : फरांदे.इच्छुकांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे कोणी एक जण आपल्यालाच उमेदवारी देईल, या भ्रमात राहू नका. उमेदवारी निश्चिती नाही. निवडणूक समिती, कोअर कमिटी, सर्वेक्षणातूनच अंतिम उमेदवार यादी निश्चित केली जाणार असल्याचे भाजप निवडणूक प्रमुख प्रा. आमदार देवयानी फरांदे यांनी शुक्रवारी (ता. १९) पक्ष कार्यालयात सत्कारप्रसंगी सांगितले. .शिवसेनेसोबत युती करायची की नाही, हा वरिष्ठांचा निर्णय असला तरी, आमचेही मत जाणून घेतील, असे फरांदे यांनी सांगितले. पक्षाला चांगले दिवस आले आहेत. शंभर प्लसचा नारा पूर्ण करण्यासाठी एकजुटीने काम करण्याचा सल्ला आमदार फरांदे यांनी दिला..Ichalkaranji Election : भाजपकडे तगडे उमेदवार; गतवेळचे विरोधक एकत्र आल्याने प्रभागात लागणार विरोधकांचा कस.प्रभाग १२ व २९ मध्ये सर्वाधिक इच्छुकप्रभाग क्रमांक १२, २० व २९ या तीन प्रभागांत प्रत्येकी ५३ इच्छुक आहे. त्यामुळे या तीनही प्रभागांमध्ये चुरस अधिक आहे. सहा प्रभागांमध्ये ५० च्या आत इच्छुक आहे. १३ प्रभागांमध्ये तीस इच्छुक आहेत. प्रभाग ९ मध्ये सर्वात कमी नऊ इच्छुक भाजपमध्ये आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.