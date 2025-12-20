नाशिक

Nashik Municipal Election : भाजपचा 'मिशन १०० प्लस'चा प्लॅन; नाशिकमध्ये उमेदवारीसाठी आता त्रिस्तरीय सर्वेक्षण सुरू!

BJP Completes Aspirant Interviews in Nashik : नाशिक भाजप मध्यवर्ती कार्यालयात महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुकांशी संवाद साधताना आमदार देवयानी फरांदे. यावेळी त्यांनी सर्वेक्षण आणि अहवालांच्या आधारेच उमेदवारी दिली जाईल असे स्पष्ट केले.
नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी सर्वाधिक इच्छुक असलेल्या भाजपमध्ये इच्छुकांची मुलाखतीची प्रक्रिया पार पडली आहे. आता पुढील टप्प्यात प्रभागनिहाय त्रिस्तरीय सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. भाजपच्या कोअर कमिटीचा अहवाल व त्रिस्तरीय कमिटीच्या अहवालाची पडताळणी करून उमेदवारांची निश्‍चिती केली जाणार आहे.

