Girish Mahajan : 'ब्ल्यू प्रिंट' दाखवणाऱ्या बोलघेवड्यांवर विश्वास ठेवू नका; गिरीश महाजनांचा ठाकरे बंधूंवर थेट प्रहार

नाशिक: निवडणुका आल्या, की घराबाहेर पडणारे आणि ब्ल्यू प्रिंट दाखवून सत्ता मिळविणाऱ्यांनी नाशिकचा विकास केला नाही. या बोलघेवड्यांच्या हातात काहीच नाही. त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका, अशी बोचरी टीका ठाकरे बंधूंची नावे न घेता मंत्री गिरीश महाजन यांनी केली. भारतीय जनता पक्षाचे ध्येय नाशिकच्या विकासाचे आहे. कुंभमेळ्यासाठी शहरात ३० हजार कोटींची विकासकामे सुरू असून, कुंभमेळा ऐतिहासिक होईल. नाशिककर विकासाच्याच बाजूने असल्याचा विश्वास राज्याचे जलसंपदामंत्री व कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केला..गोदाघाटावरील भाजी बाजार मैदानावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भाजपची प्रचारसभा झाली, त्या वेळी ते बोलत होते. भाजपने 'शंभर प्लस'चा नारा दिला. तो नाशिककरांनी सार्थकी ठरवायचा आहे, असे आवाहन करीत महाजन म्हणाले, की केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून नाशिकचा आगामी कुंभमेळा ऐतिहासिक व सुरक्षित पार पडणार आहे. .तपोवनातील वृक्षतोडीवरून साधूंबाबत वाईट बोलले. धार्मिक कार्यात अडथळा आणला जात आहे. आदित्य ठाकरेही येऊन झाडांना मिठी मारून गेले. दोन दिवसांपूर्वी कोणीतरी लाकूडतोड्या बोलले; पण आम्ही विकासाशिवाय दुसरे काही बोलत नाही. मुंबई तोडू, असा प्रचार होतो आहे. जे निवडणुका आल्यात की घराबाहेर पडतात, त्यांना सामाजिक बांधिलकी नाही. ते कसला विकास करणार, असा प्रश्न मंत्री महाजन यांनी केला. .ठाकरे बंधू, शरद पवार यांनी राज्यातील एकतरी महापालिका निवडून दाखवावी. मुळात त्यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही. स्वच्छ, सुंदर व सुरक्षित नाशिकसाठी भाजप कटिबद्ध आहे. गुंडगिरीचा बीमोड करण्यात आला आहे. गुन्हेगार शहर सोडून परांगदा झाले असून, नाशिकमध्ये येण्याची आता हिंमत नाही, असेही मंत्री महाजन म्हणाले. प्रारंभी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, ॲड. राहुल ढिकले, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले..Ravindra Chavan: मोठा मित्र लवकरच येणार: भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांच्या सूचक वक्तव्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण...'मतदानानंतरच जेवण द्या'मतदानासाठी दोन दिवसांचा कालावधी आहे. मुंबई, पुण्यानंतर नाशिक हे झपाट्याने विकासाच्या दिशेने जाणारे शहर आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निधी शहरात येईल. हा कुंभमेळा नसून नाशिकचा विकास होतो. त्याचे नियोजन स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीत आहेत. नाशिककरांना विकासाची भूमिका घेण्याची गरज आहे. महापौरही भाजपचा असेल तर शहराच्या विकासाआड कोणी येऊ शकणार नाही. मतदानाच्या दिवशी लाडक्या बहिणींनी सुग्रास जेवण बनवावे; पण पतींना ते भाजपला मतदान करून आल्यावरच जेवायला द्या, असा सल्लाही पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिला.