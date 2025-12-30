Nashik Municipal Election : भाजपमध्ये शिस्तीचा बडगा! अर्ज भरल्यानंतर ३ तासांतच फरांदे, हिरे यांची निवडणुकीतून माघार

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग सातमधून भाजपकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांचे चिरंजीव अजिंक्य फरांदे यांनी निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करताच अवघ्या तीन तासांत उमेदवारी मागे घेण्याची घोषणा केली. .अजिंक्य यांच्या उमेदवारीमुळे प्रभाग सातमध्ये तेढ निर्माण झाली होती. तसेच प्रभाग आठमधून आमदार सीमा हिरे यांच्या कन्या रश्मी हिरे यांनीही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. फरांदे म्हणाले, भाजपत सर्वप्रथम राष्ट्र त्यानंतर पक्ष त्यानंतर मी अशी भूमिका असते. त्यामुळे पक्षाचा आदेश श्रेष्ठ मानून संभाव्य उमेदवारी मागे घेत आहे. .फरांदे कुटुंबीय गेल्या चार दशकांहून अधिक काळापासून पक्ष वाढीसाठी कार्यरत आहे. पक्षाशी एकनिष्ठ राहण्याची परंपरा आजही कायम आहे. नगरसेवक होण्याची संधी मिळाली नसली, तरी प्रभागातील विकासकामे, मूलभूत समस्या आणि सामान्य नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच कार्य करत राहणार आहे. दरम्यान अजिंक्य यांचा उमेदवारी अर्ज कायम राहिला असता भाजप समोर अडचणी निर्माण झाली असती..आमदार सीमा हिरे यांचे दिर योगेश (मुन्ना) हिरे, पक्षाचे प्रवक्ते लक्ष्मण सावजी यांची मुलगी नूपुर, ज्येष्ठ नेते विजय साने यांचे चिरंजिव अजिंक्य, दिनकर पाटील यांचा मुलगा अमोल, सुधाकर बडगुजर यांचा मुलगा दीपक, माजी आमदार बाळासाहेब सानप यांचा मुलगा मच्छिंद्र, सुनील बागूल मुलगा शंभु, माजी महापौर सतीश कुलकर्णी यांची मुलगी संध्या तर स्थायी समितीचे माजी सभापती शिवाजी चुंबळे यांचा मुलगा अजिंक्य व पत्नी तसेच माजी महापौर विनायक पांडे यांच्या स्नुषा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर पक्षातील या नेत्यांच्या नातेवाइकांना उमेदवारी मिळणार का? याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे..इतर पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्षमहापालिका निवडणुकीसाठी भाजपमध्ये इच्छुकांच्या संख्येत आमदार व पदाधिकाऱ्यांच्या पुढील राजकीय भवितव्याचा विचार होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार, खासदारांच्या कुटुंबातील सदस्य तसेच पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाइकांना उमेदवारी न देण्याच्या सूचना दिल्यानंतर आमदार फरांदे यांचे चिरंजीव अजिंक्य यांनी उमेदवारी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता डझनाहून अधिक पदाधिकारी काय भुमिका घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे..Thane BJP Office Suvarna Kamble चा राडा, उमेदवारी नाकारल्यानं कार्यालयात गोंधळ | Video Viral | Sakal News.भाजपने यंदाच्या निवडणुकीत आमदार, खासदार वा मंत्र्यांच्या पाल्यांना प्रथमच उमेदवारी न देण्याचा घेतलेला निर्णय शिरसावंद्य असून, त्या निर्णयाचा सन्मान राखत संभाव्य उमेदवारी मागे घेत आहे.- अजिंक्य फरांदेहिरे कुटुंबीय भाजपचे कायम निष्ठावान राहिले आहे. पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल. रश्मी हिरे यांनी प्रभाग आठमधून ओबीसी महिला जागेकरिता दाखल केलेली उमेदवारी मागे घेतली जाईल.- सीमा हिरे, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.