नाशिक

Nashik Municipal Election : भाजपमध्ये शिस्तीचा बडगा! अर्ज भरल्यानंतर ३ तासांतच फरांदे, हिरे यांची निवडणुकीतून माघार

Ajinkya Fadnavis Withdraws Nomination Within Hours : नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर, पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनेनुसार आपला अर्ज मागे घेण्याची घोषणा करताना अजिंक्य फरांदे. सोबत आमदार प्रा. देवयानी फरांदे उपस्थित होत्या.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग सातमधून भाजपकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांचे चिरंजीव अजिंक्य फरांदे यांनी निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करताच अवघ्या तीन तासांत उमेदवारी मागे घेण्याची घोषणा केली.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
Nashik
maharashtra
election
Seema Hire
Nashik Municipal Elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com