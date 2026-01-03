Nitin Bhosale : भाजपमधील 'आयात' नेत्यांमध्येच जुंपली; उमेदवारी न मिळाल्याने भोसले कुटुंबाचा विश्वासघाताचा दावा

नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षात ऐनवेळी काँग्रेस व शिवसेना उबाठाच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रवेश दिल्यानंतर पक्षाच्या कार्यालयाबाहेर रंगलेल्या नाट्यानंतर आता ज्यांना प्रवेश देण्यात आला त्यांच्यात फूट पडली आहे. उमेदवारी न मिळाल्याने माजी आमदार नितीन भोसले यांनी काँग्रेस गटनेते शाहू खैरे यांच्यावर पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आरोप केल्याने पुन्हा एकदा या प्रभागातील वातावरण तापले आहे..काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे यांच्यासह माजी महापौर व शिवसेना उबाठाचे ज्येष्ठ नेते विनायक पांडे व त्यांची स्नुषा व मुलगा तसेच माजी महापौर व उबाठाचे नेते ॲड. यतीन वाघ यांचा भाजपमध्ये प्रवेश करण्यात आला. प्रवेशावेळी भाजपला नाराजी नाट्याला सामोरे जावे लागले. पक्षाच्या कार्यालयाबाहेर पक्षाचे जुने कार्यकर्ते गणेश मोरे यांच्यासह समर्थकांनी आंदोलन केले. .मध्यच्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी देखील भाजपचे प्रभारी गिरीश महाजन यांची भेट घेऊन नाराजी व्यक्त केली होती. परंतु खैरे, पांडे व वाघ यांचा प्रवेश सोहळा झाला. या प्रवेशासोबत माजी आमदार नितीन भोसले व त्यांच्या कुटुंबीयांचा देखील प्रवेश झाला. परंतु खैरे, पांडे व वाघ यांना भाजपने उमेदवारी दिली. भोसले कुटुंबातून पूनम भोसले यांचा पत्ता कट करण्यात आला. त्यानंतर समाजमाध्यमांवर माजी आमदार भोसले यांनी विश्वासघात झाल्याचे सांगितले..Sangli Election : भाजप स्वबळावर, आघाड्यांची तुटफूट; सांगली महापालिकेच्या रणांगणात बहुरंगी लढतीचा थरार.पराभवाच्या भीतीने घातबाळासाहेब भोसले यांच्याशी संपर्क साधून खैरे यांनी प्रवेश घडवून आणला. त्यापूर्वी प्रभाग १३ मध्ये खैरे यांच्यासह पांडे, वाघ व भोसले या चौघांना उमेदवारी मिळेल व चौघांचे पॅनल तयार होईल, असे सांगण्यात आले. परंतु प्रवेशावेळी भाजपच्या यादीत नाव नसल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर धक्का बसला. उमेदवारी देताना भोसले यांचे नाव यादीत नसल्याचे समजल्यानंतर खैरे यांनी घात केल्याचा आरोप माजी आमदार भोसले यांनी केला. प्रवेशाचे कारस्थान करण्यामागे त्यांना पराभवाची भीती वाटली म्हणून हे कारस्थान केल्याचा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, यासंदर्भात शाहू खैरे यांनी बोलण्यास नकार दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.