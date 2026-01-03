नाशिक

Nitin Bhosale : भाजपमधील 'आयात' नेत्यांमध्येच जुंपली; उमेदवारी न मिळाल्याने भोसले कुटुंबाचा विश्वासघाताचा दावा

BJP Entry Drama Triggers Internal Rift in Nashik : उमेदवारी न मिळाल्याने माजी आमदार नितीन भोसले यांनी काँग्रेस गटनेते शाहू खैरे यांच्यावर पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आरोप केल्याने पुन्हा एकदा या प्रभागातील वातावरण तापले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय जनता पक्षात ऐनवेळी काँग्रेस व शिवसेना उबाठाच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रवेश दिल्यानंतर पक्षाच्या कार्यालयाबाहेर रंगलेल्या नाट्यानंतर आता ज्यांना प्रवेश देण्यात आला त्यांच्यात फूट पडली आहे. उमेदवारी न मिळाल्याने माजी आमदार नितीन भोसले यांनी काँग्रेस गटनेते शाहू खैरे यांच्यावर पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आरोप केल्याने पुन्हा एकदा या प्रभागातील वातावरण तापले आहे.

Bjp
Nashik
maharashtra
political
election
Muncipal corporation
nashik muncipal election
Nashik Municipal Elections
controversy

