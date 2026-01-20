नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकचा नवा 'कारभारी' कोण? महापौर आरक्षणाची सोडत गुरुवारी!

BJP Secures Clear Majority in Nashik Municipal Corporation : नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत १२२ पैकी ७२ जागा जिंकून भाजपने निर्विवाद बहुमत मिळवले असून, आता मंत्रालयात होणाऱ्या महापौर आरक्षण सोडतीची प्रतीक्षा आहे.
नाशिक: महापालिका निवडणुकीत १२२ पैकी ७२ जागा जिंकून भारतीय जनता पक्षाने नाशिकमध्ये निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले असले, तरी महापौरपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याबाबतची उत्कंठा आता शिगेला पोहोचली आहे. महापौरपदाचे आरक्षण निश्चित करणारी सोडत गुरुवारी (ता. २२) सकाळी अकराला मंत्रालयात काढली जाणार असून, त्यानंतर नाशिकच्या सत्ताकेंद्रावर नेमकी कोणती मोहोर उमटणार, हे स्पष्ट होणार आहे.

