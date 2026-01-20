Nashik Municipal Election : नाशिकचा नवा 'कारभारी' कोण? महापौर आरक्षणाची सोडत गुरुवारी!

नाशिक: महापालिका निवडणुकीत १२२ पैकी ७२ जागा जिंकून भारतीय जनता पक्षाने नाशिकमध्ये निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले असले, तरी महापौरपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याबाबतची उत्कंठा आता शिगेला पोहोचली आहे. महापौरपदाचे आरक्षण निश्चित करणारी सोडत गुरुवारी (ता. २२) सकाळी अकराला मंत्रालयात काढली जाणार असून, त्यानंतर नाशिकच्या सत्ताकेंद्रावर नेमकी कोणती मोहोर उमटणार, हे स्पष्ट होणार आहे..गुरुवारी (ता. १५) झालेल्या महापालिका निवडणुकांचे निकाल शुक्रवारी (ता. १६) जाहीर झाले. राज्यातील २९ पैकी २३ महापालिकांमध्ये भाजपला बहुमत मिळाले असून, त्यात नाशिक महापालिकेचाही समावेश आहे. भाजपने नाशिकमध्ये बहुमताचा आकडा ओलांडत सत्ता आपल्याकडे खेचली आहे. मात्र, महापौरपदाचे आरक्षण ठरल्याशिवाय सत्तेचा अंतिम चेहरा समोर येणार नाही..राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापौर आरक्षणासाठीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केला असून, मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सोडत काढली जाणार आहे. या वेळी नाशिकचे महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होणार, हे निश्चित होईल..Shiv Sena: मोठी बातमी! शिंदेंनी MIM कडे मागितला पाठिंबा; इम्तियाज जलील यांनी स्पष्ट केली भूमिका.१९९७ पासून महापौरपदासाठी आवर्तन पद्धतीने आरक्षण काढले जात आहे. त्या पद्धतीनुसार यंदा अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी महापौरपद आरक्षित होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र, मागील कार्यकाळानंतर तब्बल चार वर्षांनी निवडणूक झाल्याने शासनाने चिठ्ठी पद्धतीने आरक्षण काढण्याचा निर्णय घेतल्यास आरक्षणाचा क्रम बदलण्याची दाट शक्यता असून, त्यामुळे राजकीय गणिते पूर्णपणे बदलू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.