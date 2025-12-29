Nashik Municipal Election : नाशिकचा तिढा सुटेना! भाजपकडून केवळ ३५ जागांची ऑफर, शिवसेनेची ४५ साठी अडवणूक

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेच्या युतीसंदर्भात रविवारी (ता. २८) रात्री उशिरापर्यंत निर्णय होऊ शकला नाही. मात्र जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन व शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यात हॉटेलमध्ये बैठक झाली. तिचा तपशील बाहेर आला नसला तरी भाजपने यापूर्वी दिलेली ३५ जागांची भूमिका मागणी कायम ठेवली आहे. त्यात फार तर दोन ते तीन जागांची वाढ होऊन शिवसेनेला ३८ जागांवर समाधान मानावे लागेल, अशी माहिती सूत्रांना दिली. .दरम्यान, भाजपने नव्वद उमेदवारांची यादी तयार केली असून, सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत उमेदवारांना घरपोच एबी फॉर्म दिले जाणार आहेत. महायुतीमध्ये भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेची युती करण्याच्या सूचना वरिष्ठ पातळीवरून देण्यात आलेल्या असल्या तरी जागांवरून मात्र एकमत होऊ शकलेले नाही. .शिवसेनेला ५० जागा हव्या आहेत, तडजोड करीत अंतिम ४५ जागांची मागणी करण्यात आली. मात्र भाजप त्यावरही समाधानी नसून केवळ ३५ जागा देण्यास तयार आहे. भाजपचे प्रभारी व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन व शिवसेनेकडून दादा भुसे यांच्यात रात्री उशिरापर्यंत याबाबत चर्चा झाली..मालेगावातही युतीबाबत गुंतानाशिकप्रमाणे मालेगाव महापालिकेसाठीही शिवसेना-भाजप युतीचा गुंता अजूनही सुटलेला नाही. त्यामुळे शेकडो इच्छुकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. त्यातच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक लढविणार आहे. अर्ज दाखल करण्यास केवळ दोन दिवसांचा कालावधी उरला असतानाच अजूनही आघाडीतील तिन्ही पक्षांमध्ये प्रचंड संभ्रम आणि द्विधा स्थिती आहे..शहरातील पूर्व भागात मात्र काँग्रेस वगळता इतर पक्षांचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. इस्लाम पक्ष व समाजवादी पक्षात आघाडी झाली आहे. काँग्रेसबरोबर युती फिसकटल्याने ‘एमआयएम’ स्वतंत्र लढणार आहेत. शहराच्या पश्चिम भागात युती आणि महाविकास आघाडीच्या जागावाटपाचा गोंधळ सुरू असताना, पूर्व भागात मात्र सेक्युलर फ्रंट (इस्लाम पक्ष व समाजवादी पक्ष) ने दोन याद्या जाहीर करत आघाडी घेतली आहे. ‘एमआयएम’नेही आपले पत्ते उघड करण्यास सुरुवात केली आहे..Nagpur Municipal Election : अपक्षांसाठी सफरचंद, बिस्कीट, पाव, केक; महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आयोगाकडून १९४ चिन्हे निश्चित.‘मविआ’च्या संपर्कातभाजप व शिवसेना युतीसंदर्भात चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवून संभाव्य बंडखोरी रोखण्याची चाल दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडून खेळली जात असल्याने त्या अनुषंगाने अनेकांनी महाविकास आघाडीकडे विचारणा केली आहे. निवडून येण्याची क्षमता व भाजप, शिवसेनेच्या उमेदवाराला तगडा पर्याय शोधून त्या अनुषंगाने उमेदवारी दिली जाणार आहे, अशी माहिती उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना व मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.