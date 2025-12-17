Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिकेत महायुतीचं ठरलं! पण जागांवरून भाजप-शिवसेनेत अद्याप 'पेच'

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप व शिवसेनेची युती जवळपास निश्चित झाली आहे. शिवसेनेकडून सन्मानपूर्वक जागांची मागणी करण्यात आल्याचे समजते. परंतु भाजपकडून ३२ जागाच देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिक जागा वाढवून घेण्यासाठी बुधवारी (ता. १७) भाजप व शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये नाशिकमध्ये बैठक होणार आहे. .महापालिका निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांकडून तयारी सुरू झाली आहे. भाजपकडून इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू आहेत तर शिवसेनेकडून देखील सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून उमेदवार निश्चित करण्यात आले आहेत.महापालिका निवडणुकीसाठी युती होईल की नाही याबाबत अनिश्चितता होती. मात्र कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यात युती संदर्भात तोडगा काढण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. .भाजपकडून जागांचा फॉर्म्युला निश्चित करताना सन्मानपूर्वक जागा मिळत नसल्याने शिवसेनेकडून स्वबळ आजमावण्याची तयारी सुरू होती मात्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याशी चर्चा करून कुठल्याही परिस्थितीत युती झाली पाहिजे अशा स्पष्ट सूचना दिल्या. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील महायुती म्हणूनच निवडणूक लढविण्याच्या सूचना दिल्याने त्या अनुषंगाने सोमवारी चर्चा झाली. .Manikrao Kokate Resignation : क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्यावर शिक्कामोर्तब? अजित पवार–फडणवीस भेटीने खळबळ.त्यात प्रथम जागांवर चर्चा करण्यात आली. भाजपकडून ३२ जागा शिवसेनेसाठी सोडणार असल्याचे सांगण्यात आले, परंतु शिवसेनेकडून सन्मानपूर्वक जागा तरी मिळाव्यात अशी मागणी करण्यात आली. युती होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाल्यानंतर आता जागांवरून बोलणे अडले आहे.बुधवारी जागासंदर्भात चर्चा होऊन अंतिम तोडगा काढला जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. भाजपकडून ३२ जागांची ऑफर देण्यात आली असली तरी साधारण ३८ ते ४० जागांपर्यंत शिवसेनेला नाशिक महापालिकेसाठी जागा सोडल्या जातील असे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.