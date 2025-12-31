Nashik Municipal Election : नाशिक भाजपमधील 'राड्या'ची वरिष्ठ पातळीवर दखल; गिरीश महाजनांकडून सखोल चौकशीचे आदेश!

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी वाटप करताना भाजपमध्ये झालेल्या गोंधळाची पक्षाच्या वरिष्ठांनी गंभीर दखल घेतली असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल, असे भाजपचे प्रभारी गिरीश महाजन यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले. उमेदवारी वाटपावरून घडलेला प्रकार अत्यंत चुकीचा असून, कोणी या गोंधळाला खतपाणी घातले याचीही माहिती घेतली जाईल. .संपूर्ण प्रकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच तिकीटवाटपात कोणताही आर्थिक व्यवहार झालेला नसल्याचा ठाम दावा महाजन यांनी केला..महापालिका निवडणुकीसाठी मंगळवारी (ता. ३०) भाजपमध्ये उमेदवारी वाटपावरून मोठा राडा पाहायला मिळाला. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना महाजन म्हणाले, की एबी फॉर्म वाटपावरून जे काही घडले ते चुकीचे आहे. नाशिक महापालिकेतील ३१ प्रभागांमधील १२२ जागांसाठी भाजपकडे इच्छुकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. त्यामुळे प्रत्येकालाच उमेदवारी मिळेल, अशी अपेक्षा अनेक कार्यकर्त्यांनी बाळगली होती. या अपेक्षाभंगातून कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला, ही वस्तुस्थिती असली तरी हातघाईपर्यंत गेलेला प्रकार दुर्दैवी असून, तो थेट पक्षशिस्तीचा भंग करणारा आहे..तिकिटासाठी शहराध्यक्षांच्या वाहनांचा पाठलाग करणे, प्रवेशद्वाराची तोडफोड करणे हे पूर्णतः अयोग्य असून, अशा प्रकाराला कोणी प्रवृत्त केले, याचीही चौकशी केली जाईल, असे महाजन यांनी सांगितले. उमेदवारी वाटपात अर्थव्यवहार झाला किंवा दोन-तीन जणांनीच निर्णय घेतला, हे आरोप त्यांनी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावले..Ichalkaranji Election : आवाडे–चाळके थेट आमने-सामने; आघाडी–महायुतीच्या रणांगणात अपक्ष ठरणार किंगमेकर.तिकीट कापल्यानेच गैरव्यवहाराचे आरोप?महाजन म्हणाले, की उमेदवारी देताना त्रिस्तरीय सर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्या अहवालानुसार गुणवत्तेच्या आधारे उमेदवारी निश्चित करण्यात आली. तरीही कोणाच्या तक्रारी असतील तर त्यांची चौकशी केली जाईल; मात्र कोणतेही पुरावे नसताना हवेत आरोप करणे चुकीचे आहे. तिकीट कापले गेल्यामुळे काही जण गैरव्यवहाराचे आरोप करत असल्याचेही त्यांनी सूचित केले. पक्षात अलीकडच्या काळात बाहेरून अनेक जण आले असले तरी उमेदवारी देताना पक्षातील जुन्या व निष्ठावान कार्यकर्त्यांनाही प्राधान्य देण्यात आले असल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.