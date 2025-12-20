नाशिक

Nashik Municipal Election : निवडणुकीपूर्वीच उमेदवारांना महागाईचा झटका! चहा-नाश्त्यापासून बॅनरपर्यंतचे नवीन दर जाहीर

Campaign Costs Rise Ahead of Nashik Municipal Elections : मतदारांच्या महागाईची काळजी करणाऱ्या उमेदवारांना त्यापूर्वीच महागाईची झळ सहन करावी लागणार आहे. निवडणुकीसाठी मंडप, झेंडे, बॅनर्स, प्रचार साहित्य, वाहतूक, चहापानाचा खर्च करताना जारी करण्यात आलेल्या दरांमध्ये तीन टक्के वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
