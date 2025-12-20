Nashik Municipal Election : निवडणुकीपूर्वीच उमेदवारांना महागाईचा झटका! चहा-नाश्त्यापासून बॅनरपर्यंतचे नवीन दर जाहीर

नाशिक: निवडणुकीच्या प्रचारात महागाईचा डंका वाजविला जाणार आहे. मतदारांच्या महागाईची काळजी करणाऱ्या उमेदवारांना त्यापूर्वीच महागाईची झळ सहन करावी लागणार आहे. निवडणुकीसाठी मंडप, झेंडे, बॅनर्स, प्रचार साहित्य, वाहतूक, चहापानाचा खर्च करताना जारी करण्यात आलेल्या दरांमध्ये तीन टक्के वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे..राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची महापालिकेत बैठक झाली. निवडणूक खर्चाची माहिती उमेदवार प्रतिनिधींना देण्यात आली. प्रत्येक प्रचार साहित्याच्या दराचे पत्रक राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींकडे सोपविण्यात आले. त्यातून दरवाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले. अगदी कार्यकर्त्यांना चहा पाजायचा असला तरी बाजारातील दरानुसार पैसे अदा करावे लागली..चहा दहा रुपये, कॉफी १२ रुपये, पाण्याची बाटली २० रुपये, बिस्कीट ५ रुपये, वडापाव १२ रुपये, भाजी १५ रुपये, पोहे २० रुपये, डोसा ४० रुपये, पाव भाजी, मिसळपाव ६५ रुपये, शाकाहारी जेवणासाठी १५० रुपये तर मांसाहारी जेवणासाठी २५० रुपये दर आहे. उमेदवारांनी स्थानिक प्रचलित दरापेक्षा कमी दराने खर्च केल्यास योग्य कारण द्यावे लागणार आहेत..Amravati News: अमरावती जिल्ह्यात ९२ हजार सावकारी कर्जदार; १३० कोटींचे वितरण, २४ अवैध सावकारांविरुद्ध धाडी, दोघांविरुद्ध फौजदारी....असे आहे दरपत्रकचौकसभा व पथनाट्य - २५० रुपये परवाना शुल्क.प्रचार साहित्य लावण्यासाठी ५० ते १०० चौ. फुटापर्यंत कापडी बॅनर्स- ३०० रुपये.जाहीर सभा व चौक सभेच्या ठिकाणी कापडी बॅनर्स, फलकासाठीप्रतिसभा- ३०० रुपये (प्रतिनग)प्रचार रॅली, जाहीर सभा, चौकसभेतील बॅनर- २ रुपये(प्रतिदिन)हॅण्डबिल वितरणासाठी प्रतिनग प्रतिदिन- २ रुपये.वाहनावरून प्रचारासाठी प्रतिनग कापडी बॅनर्स- २५० रुपये.बूथ परवानगीसाठी ५ बाय ५ आकाराचा बूथ- २५० रुपये.१० बाय १० फुटासाठी- १००० रुपये.महापालिकेच्या जागेवर हॅलीपॅडसाठी- प्रतिदिन ७०० रुपये (अधिक १८ टक्के जीएसटी).असे असेल मैदानाचे दर (रुपये)गोल्फ क्लब व कान्हेरे मैदान : ३५ हजारपवननगर मैदान : ५ हजारपाटीलनगर, सिडको : १० हजारशिवाजी चौक : ७ हजारयशवंतराव चव्हाण पटांगण : ५ हजारराजे संभाजी स्टेडिअम : २५ हजारशिखरेवाडी मैदान, सातपूर क्लब हाऊस मैदान : २० हजारमनपा शाळा क्रमांक ५७ मैदान : १५ हजारमनपाच्या मालकीच्या खुल्या मैदाने : ७ पैसे प्रतिचौरस फूट दर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.