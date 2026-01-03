नाशिक

Nashik Municipal Election : कुठे 'काटे की टक्कर' तर कुठे मैत्रीपूर्ण लढत; नाशिकच्या ३ प्रभागांत ८६ उमेदवार रिंगणात

Intense Multi-Cornered Fights in Wards 16, 23 and 30 : माघारीनंतर लढतीचे चित्र स्पष्ट झाले असून, प्रभाग क्रमांक १६, २३ व ३० मध्ये ८६ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत.
नाशिक: महापालिकेच्या निवडणुकीत अर्ज माघारीच्या अंतिम दिवशी प्रमुख राजकीय पक्षांच्या चार उमेदवारांसह ३९ अपक्ष अशा एकूण ४३ इच्छुकांनी माघार घेतली आहे. माघारीनंतर लढतीचे चित्र स्पष्ट झाले असून, प्रभाग क्रमांक १६, २३ व ३० मध्ये ८६ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत.

