Nashik Municipal Election : कुठे 'काटे की टक्कर' तर कुठे मैत्रीपूर्ण लढत; नाशिकच्या ३ प्रभागांत ८६ उमेदवार रिंगणात

नाशिक: महापालिकेच्या निवडणुकीत अर्ज माघारीच्या अंतिम दिवशी प्रमुख राजकीय पक्षांच्या चार उमेदवारांसह ३९ अपक्ष अशा एकूण ४३ इच्छुकांनी माघार घेतली आहे. माघारीनंतर लढतीचे चित्र स्पष्ट झाले असून, प्रभाग क्रमांक १६, २३ व ३० मध्ये ८६ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत..प्रभाग १६ मध्ये शिवसेना (उबाठा)चे संकेत पगारे व मनसेच्या मिराबाई सहाणे यांच्यासह १३ उमेदवारांनी माघार घेतली. तसेच प्रभाग २३ मध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे मोहम्मद शेख यांच्यासह १५ उमेदवारांनी निवडणुकीचे रिंगण सोडले. प्रभाग ३० मध्ये रिपब्लिकन सेनेचे उमेदवार जितेश शार्दुल यांच्यासह १५ उमेदवारांनी माघार घेतल्यामुळे या प्रभागात आता ३४ उमेदवार रिंगणात शिल्लक आहेत. प्रभाग १६ आणि २३ मध्ये प्रत्येकी २६ उमेदवार रिंगणात राहिल्याने ‘काटे की टक्कर’ बघायला मिळेल. विशेष म्हणजे उपरोक्त तिन्ही प्रभागांच्या (ब) प्रवर्गात प्रत्येकी चार उमेदवार असल्याने येथेही चुरस बघायला मिळेल..यांनी घेतली माघारप्रभाग १६अ) संकेत पगारे, रवी पगारे व विक्रांत गांगुर्डेब) महेंद्र पवार, विशाल माळेकर, रोहित जाधवक) मीराबाई सहाणे, संगीता काठे व भारती आंधळेड) दीपाली जाधव, सुनीता ताजनपुरे, कोमल दहिया व पूनम हिरेप्रभाग २३अ) लता करीपुरेब) रोहिणी आमले, मिर्झा शाईन सलिम बेग, सुरेखा पाटील, सोनाली कुलकर्णीक) दत्तात्रय दंडगव्हाळ, मोहम्मद आजम शेख, गणेश खोडेड) संकेत खोडे, सय्यद शामसोद्दिन, जगन्नाथ पाटील, जाहिर शेख, उमेश पवार, अर्जुन काळे, विजय माळी.महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका कधी? अखेर तारीख आली समोर, राजकीय हालचालींना वेग.प्रभाग ३०अ) अक्षय साबळे, जितेश शार्दूल, कल्याण खरातब) शैला शिरसाठ, शारदा कमोदक) पूजा देशमुख, वृंदा शेरे, उषा साळवे, शिरीन खानड) अमोल देशमुख, विराज लोमटे, शेख आसिफअली, जय कोतवाल, संतोष कमोद, देवानंद बिरारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.