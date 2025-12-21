Nashik Municipal Election : गुन्हेगारी पार्श्वभूमी उघड होणार! महापालिका निवडणुकीसाठी पोलिसांचे 'चारित्र्य' प्रमाणपत्र सक्तीचे

नाशिक: प्रदीर्घ कालावधीनंतर नाशिक महापालिकेची निवडणूक होत असून, नगरसेवकांचे स्वप्न पाहणाऱ्या इच्छुकांना चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. त्यासाठी शहर पोलिस आयुक्तालयाकडे ई-स्वरूपात अर्ज नोंदविण्यात येत असून, प्रमाणपत्रांसाठी इच्छुकांची धावाधाव सुरू आहे. आयुक्तालयाकडूनही त्या दृष्टिकोनातून कार्यवाही सुरू आहे..महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी आयुक्तालयात आढावा बैठक घेतली. बैठकीत चोख बंदोबस्तासह नाकाबंदी, कायदा व सुव्यवस्था राखण्याबाबत सूचना करीत आदेश जारी केले. शहर विशेष शाखेकडेच निवडणुकीची जबाबदारी असल्याने उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहायक आयुक्त संदीप मिटके, वरिष्ठ निरीक्षक रणजित नलावडे यांच्या पथकासह निवडणूक कक्ष कार्यान्वित झाला आहे..तर इच्छुकांकडून चारित्र्य पडताळणीसाठी शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज केले जात आहेत. इच्छुकांचे अर्ज संबंधित पोलिस ठाण्याकडे पडताळणीसाठी गेल्यानंतर आयुक्तालयातील विशेष शाखेकडे त्याची अंतिम पडताळणी होऊन प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र पडताळणीसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यासाठी इच्छुकांची दमछाक होत आहे. पडताळणीतूनच इच्छुकांवर असलेल्या गुन्ह्यांची, कायदेशीर कारवाईची माहिती समोर येणार आहे..BMC Election: बीएमसी निवडणुकीत शिंदेसेनेला मशालीपेक्षा ‘पतंग’ची भीती? नवे राजकीय वादळ उठणार,गणित बिघडवणार!.चारित्र्य पडताळणीची प्रक्रियाpcs.mahaonline.com या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्जअर्जासोबत आधारकार्ड, पॅनकार्ड, जन्म दाखला, अर्जदाराचे छायाचित्र आदी कागदपत्रे अनिवार्यऑनलाइन अर्ज संबंधित पोलिस ठाण्याच्या गोपनीय कक्षाकडेगोपनीय कक्षाकडून अर्जदाराच्या माहितीच्या नोंदीची पडताळणीअर्जदारावरील गुन्हे, कायदेशीर कारवाईची माहिती नोंदऑनलाइन अर्ज आयुक्तालयातील विशेष शाखेकडे वर्गविशेष शाखेकडून अंतिम पडताळणीनंतर चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र दिले जातेया प्रक्रियेला किमान आठवड्याचा कालावधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.