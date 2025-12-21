नाशिक

Nashik Municipal Election : गुन्हेगारी पार्श्वभूमी उघड होणार! महापालिका निवडणुकीसाठी पोलिसांचे 'चारित्र्य' प्रमाणपत्र सक्तीचे

Nashik Civic Elections Trigger Rush for Character Certificates : नगरसेवकांचे स्वप्न पाहणाऱ्या इच्छुकांना चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. त्यासाठी शहर पोलिस आयुक्तालयाकडे ई-स्वरूपात अर्ज नोंदविण्यात येत असून, प्रमाणपत्रांसाठी इच्छुकांची धावाधाव सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: प्रदीर्घ कालावधीनंतर नाशिक महापालिकेची निवडणूक होत असून, नगरसेवकांचे स्वप्न पाहणाऱ्या इच्छुकांना चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. त्यासाठी शहर पोलिस आयुक्तालयाकडे ई-स्वरूपात अर्ज नोंदविण्यात येत असून, प्रमाणपत्रांसाठी इच्छुकांची धावाधाव सुरू आहे. आयुक्तालयाकडूनही त्या दृष्टिकोनातून कार्यवाही सुरू आहे.

