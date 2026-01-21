Nashik Municipal Election : प्रचाराचा धुरळा अन् महापालिकेची कमाई; उमेदवारांच्या परवानग्यांमुळे मनपाचे उत्पन्न वधारले

जुने नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पूर्व विभागातील सहा प्रभागांमध्ये उमेदवारी करणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रचारातून विभागास केवळ महिन्याभरात तब्बल २२ लाख ९५ हजारांचा मिळाला. विविध प्रचार परवानग्या व शुल्काच्या माध्यमातून मिळालेल्या रकमेने महापालिका तिजोरीत भर पडली आहे..निवडणूक जाहीर होताच शहरातील राजकीय वातावरण तापले होते. प्रत्येक प्रभागात उमेदवारांकडून जोरदार प्रचार सुरू करण्यात आला होता. मतदारांवर छाप पडावी. यासाठी प्रचार कमानी उभारणे, प्रचार कार्यालय सुरू करणे, झेंडे व बॅनर लावणे, सभा आणि रॅलींसाठी परवानगी घेणे तसेच प्रचारासाठी वाहनांचा वापर करण्यासाठी महापालिकेकडे परवानगी घेण्यात आली. या सर्व बाबींसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कातून पूर्व विभागाला महसूल मिळाला आहे..पूर्व विभागातील प्रभाग १३, १४, १५ आणि १६, २३, ३० अशा सहा प्रभागांमध्ये मोठ्या संख्येने उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरल्याने प्रचाराची धामधूम वाढली होती. प्रत्येक उमेदवाराने आपली उपस्थिती प्रभावीपणे मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विविध प्रचार साधनांचा वापर केला. परिणामी, प्रचार परवान्यांसाठी महापालिकेकडे अर्जांची संख्या वाढली. त्यातून महसुलात लक्षणीय वाढ झाली. .महापालिका प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केवळ एका महिन्याच्या कालावधीत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लाखोंचा महसूल जमा झाला आहे. प्रचार कमानी, कार्यालये, झेंडे-बॅनर, सभा-रॅली तसेच प्रचार वाहनांच्या परवानग्यांमधून मिळालेल्या रकमेने महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडल्याने महापालिका निवडणूक पूर्व विभागास ‘पावली’ असेच चित्र आहे..Vasai Virar News: बहुजन विकास आघाडीच्या गट नेतेपदी माजी महापौर प्रवीण शेट्टी यांची निवड; आघाडीच्या सर्व नगरसेवकांची उपस्थिती!.१६,२३, ३० प्रभाग आघाडीवरनिवडणूक काळात प्रशासनावर अतिरिक्त कामाचा ताण असला, तरी दुसरीकडे महसूल वाढीचा सकारात्मक परिणामही दिसून आला. पूर्व विभागाच्या सहा प्रभागांमधून १६,२३ आणि ३० महसूल वाढीमध्ये आघाडीवर राहिले. या तीनही प्रभागातून सुमारे १२ लाख १५ हजारांचे उत्पन्न मिळाले. तर प्रभाग १३,१४ आणि १५ मधून सुमारे १० लाख ८२ हजारांचा महसूल मिळाला. इतकेच नाही तर अमानत रकमेतूनही लाखांच्या महसुलाची निवडणुकीतून मिळालेल्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. तर इच्छुक उमेदवार आणि घरपट्टी-पाणीपट्टी भरणा केल्याने त्यातूनही लाखोंचा महसूल मिळाल्याने यंदाची महापालिका निवडणूक पूर्व विभागासाठी आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक ठरली आहे. अशा प्रकारची चर्चा कार्यालयात होताना दिसली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.