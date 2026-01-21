नाशिक

Nashik Municipal Election : प्रचाराचा धुरळा अन् महापालिकेची कमाई; उमेदवारांच्या परवानग्यांमुळे मनपाचे उत्पन्न वधारले

Nashik East Zone Earns ₹22.95 Lakh from Election Campaign Permissions : नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीच्या काळात प्रचार कार्यालय, रॅली आणि बॅनर्सच्या परवानगी शुल्कापोटी पूर्व विभागाला २२ लाख ९५ हजार रुपयांचा महसूल मिळाला असून, सर्वाधिक उत्पन्न प्रभाग १६, २३ आणि ३० मधून जमा झाले आहे.
युनूस शेख :सकाळ वृत्तसेवा
जुने नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पूर्व विभागातील सहा प्रभागांमध्ये उमेदवारी करणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रचारातून विभागास केवळ महिन्याभरात तब्बल २२ लाख ९५ हजारांचा मिळाला. विविध प्रचार परवानग्या व शुल्काच्या माध्यमातून मिळालेल्या रकमेने महापालिका तिजोरीत भर पडली आहे.

