Nashik Municipal Election : २८ माजी नगरसेवकांना घरी बसावं लागणार? नाशिक मनपा निवडणुकीत रंगणार काँटे की टक्कर

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी प्रत्यक्ष मतदान जवळ येत असताना विविध राजकीय आडाखे बांधले जात आहे. यंदा पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या एकूण माजी नगरसेवकांपैकी ५६ माजी आमनेसामने मैदानात उतरले आहेत. त्यात पॅनलमध्ये माजी असलेले नगरसेवक पुन्हा निवडून आल्यास २८ नगरसेवकांना घरी बसावे लागणार आहे. अपक्षांनी बाजी मारल्यास घरी बसणाऱ्या माजी नगरसेवकांच्या यादीत वाढ होणार आहे..येत्या १५ जानेवारीला महापालिकेच्या १२२ जागांसाठी मतदान होत आहे. निवडणुकीसाठी एकूण १,३९५ उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले होते. त्यापैकी ६६६ इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज माघारीच्या दिवशी मागे घेतले. आता ७२९ उमेदवार रिंगणात आहेत. निवडणुकीतील उमेदवारांपैकी ८७ माजी नगरसेवक रिंगणात आहे. माजी नगरसेवकांपैकी तब्बल ५६ नगरसेवक आमने-सामने आले आहेत..Devendra Fadnavis : "महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत विलासराव देशमुख यांचा मोलाचा वाटा"– लातूर सभेत फडणवीसांचा आदरभाव!.यातील प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये माजी महापौर व शिवसेना (उबाठा) उमेदवार प्रथमेश गिते यांची लढत भाजपचे मिलिंद भालेराव यांच्याशी होत आहे. भालेराव प्रथमच निवडणूक लढवत आहे. प्रभाग तीन 'अ'मध्ये तीन नगरसेवक आमने-सामने आहेत. तर प्रभाग १९ 'क'मध्येदेखील तीन नगरसेवक समोरासमोर लढत देत आहेत. ११ जागांवर भाजप विरुद्ध शिवसेना अशीच लढत आहे. आमने-सामने लढणाऱ्या माजी नगरसेवकांमध्ये अन्य उमेदवारांना मतदारांनी पसंती दिल्यास घरी बसणाऱ्या नगरसेवकांची संख्या वाढणार आहे.