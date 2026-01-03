Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये महाविकास आघाडीत बिघाडी; ८ प्रभागांमध्ये 'मैत्रीपूर्ण' लढतीचे सावट!

नाशिक: भाजपविरोधात एकत्रित निवडणूक लढविण्याचा निर्धार करत महापालिकेच्या रणांगणात उतरलेल्या महाविकास आघाडीत अखेर बिघाडी उघड झाली आहे. जागावाटपावरून झालेल्या मतभेदांमुळे तब्बल आठ प्रभागांमध्ये आघाडीतीलच घटक पक्ष आमनेसामने उभे ठाकले असून, एबी फॉर्मच्या गोंधळाने आघाडीची रणनीतीच अडचणीत आली आहे..महाविकास आघाडीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार आणि काँग्रेस या पक्षांचा समावेश आहे. शहरातील प्रमुख नेत्यांनी अनेक बैठका घेऊन जागावाटपाचा तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, माघारीच्या अंतिम मुदतीपर्यंतही उमेदवारीचा पेच कायम राहिला..विशेषतः शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षात जागावाटपावर एकमत झाले नाही. परिणामी, राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांनी अर्ज कायम ठेवल्याने आता शहरातील आठ प्रभागांमध्ये आघाडीतच तथाकथित मैत्रीपूर्ण लढती अटळ ठरल्या आहेत..वादाचा मुद्दा बाहेरजागावाटपाच्या प्राथमिक चर्चेपासूनच काँग्रेस व राष्ट्रवादीला सोबत घेण्यावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व मनसेमध्ये मतभेद होते. भाजपला रोखण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून एकत्रित निवडणूक लढविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व मनसेने आपापसातील जागावाटप पूर्ण करून उर्वरित जागा काँग्रेस व राष्ट्रवादीला देण्याचा प्रस्ताव ठेवल्यानेच वाद पेटला. यावर अखेरपर्यंत तोडगा न निघाल्याने आघाडीतील विसंवाद चव्हाट्यावर आला..राष्ट्रवादी १६ वरून थेट ३१ जागांपर्यंतराष्ट्रवादी शरद पवार गटाला सुरवातीला १६ जागा देण्याचे मान्य झाले होते. मात्र, पक्षाने ३१ जागांवर उमेदवार उभे केले. काही ठिकाणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने एबी फॉर्म दिल्यानंतर राष्ट्रवादीनेही माघार न घेण्याची भूमिका घेतल्याचे समजते. प्रभाग क्रमांक १९ अ मधील सरला लोखंडे आणि २२ ब मधील सीमा वाबळे यांनी माघार घेतल्याने आता राष्ट्रवादीचे २९ उमेदवार रिंगणात आहेत. याशिवाय, या प्रभागांमध्ये अपक्ष उमेदवारांना पुरस्कृत करून पॅनल उभारणीच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे..Pume Municipal Election : भाजपच्या अनेकांचे बंड झाले थंड.या प्रभागांमध्ये गोंधळप्रभाग ४ मध्ये महेश शेळके यांना एबी फॉर्म देण्यात आला असतानाही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने स्वतंत्र पॅनल दिले. काँग्रेसला १२ जागा देण्याचे ठरले असतानाही काँग्रेसच्या वंदना मनचंदा व गुलजार कोकणी यांना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे कडून एबी फॉर्म देण्यात आल्याने काँग्रेसला प्रत्यक्षात १० जागांवरच समाधान मानावे लागले. प्रभाग १, २२, १९, २०, २६ आणि ३० मध्येही अशाच प्रकारचा गोंधळ निर्माण झाला असून, त्याचा थेट फटका आघाडीच्या एकजुटीला बसताना दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.