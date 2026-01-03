नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये महाविकास आघाडीत बिघाडी; ८ प्रभागांमध्ये 'मैत्रीपूर्ण' लढतीचे सावट!

Mahavikas Aghadi Rift Exposed in Nashik Civic Polls : नाशिक महापालिका निवडणुकीत जागावाटप व एबी फॉर्मच्या वादामुळे महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये मतभेद उघडपणे समोर आले आहेत.
नाशिक: भाजपविरोधात एकत्रित निवडणूक लढविण्याचा निर्धार करत महापालिकेच्या रणांगणात उतरलेल्या महाविकास आघाडीत अखेर बिघाडी उघड झाली आहे. जागावाटपावरून झालेल्या मतभेदांमुळे तब्बल आठ प्रभागांमध्ये आघाडीतीलच घटक पक्ष आमनेसामने उभे ठाकले असून, एबी फॉर्मच्या गोंधळाने आघाडीची रणनीतीच अडचणीत आली आहे.

