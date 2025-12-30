Nashik Municipal Election : युती तोडल्याचे खापर कुणावर? गिरीश महाजन लक्ष्य, तर भाजपकडून शिवसेनेवर पलटवार

नाशिक: महायुतीतील शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही घटक पक्षांनी युती जाहीर केली असली, तरी अद्यापही भारतीय जनता पक्षाकडून प्रतिसादाची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच जागावाटपाची घोषणा एक दिवस लांबणीवर टाकण्यात आल्याचे समजते. युतीची घोषणा करून भाजपवर दबाव आणण्याचाही एक भाग मानला जात असून, युतीच्या घोषणेनंतर भाजप काय भूमिका घेतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप कडून प्रतिसाद मिळतं नसल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेना या महायुतीतील दोन घटक पक्षांकडून युती जाहीर करण्यात आली. जागा वाटपाचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात आला आहे..चर्चेअंती शिवसेना ८५ तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ३५ जागांवर निवडणूक लढण्याचे मान्य करण्यात आले. परंतु, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला आणखी जागा हव्या आहेत. त्यानुसार साधारण ३८ जागांपर्यंत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा जागांचा आकडा पोहोचू शकतो. त्यात शिवसेनेच्या जागा कमी होतील. त्याच बरोबर वंचित किंवा रिपब्लिकन पक्षांसोबत देखील चर्चा सुरू आहे..परंतु, दुसरीकडे भाजपकडून देखील अद्यापही चर्चेला बोलावले जाईल अशी अपेक्षा शिवसेनेला आहे. त्यामुळे जागा वाटपाचा अंतिम तोडगा काढण्यात आलेला नाही. मंगळवार (ता. ३०) पर्यंत जागा वाटपाची वाट बघितली जाईल त्यानंतर अंतिम आकडेवारी जाहीर केली जाणार आहे. परंतु, भाजपकडून चर्चेला बोलाविल्यास शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेससह महायुतीत सहभागी होवून जागा वाटपावर तडजोड होण्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे..शिवसेना सावधउमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम दिवस आला असताना व शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची युती झाल्याने भाजपकडून शिवसेनेच्या काहींचा प्रवेश करून घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे शिवसेनेने सावध भूमिका घेतली आहे..Municipal Election Maharashtra : AB फॉर्मवरून रुसवे-फुगवे, मारामारी…; चांद्यापासून बांद्यापर्यंत नगरसेवक होण्यासाठी राडा नाट्य, ९ जिल्ह्यात राजकीय रणकंदन.युती तोडण्याचे खापर फोडण्याची तयारीशिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती जाहीर करण्यात आल्यावर भाजपनेही आता जागावाटपाला सुरुवात केली असून, १२२ जागांवर उमेदवार निश्चितीची प्रक्रिया पाथर्डी फाटा येथील एका बंगल्यातून सुरू केली. युती तोडण्याची घोषणा शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्रथम करण्यात आल्याने भाजपने आता तिकीटवाटपाचा हात मोकळा केला आहे. प्रचारातही आम्ही युती तोडली नाही, अशी भूमिका घेतली जाईल; तर शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून भाजपचे प्रभारी व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे युती तोडण्यास जबाबदार असल्याचे बोट दाखविले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.