Nashik Municipal Election : युती तोडल्याचे खापर कुणावर? गिरीश महाजन लक्ष्य, तर भाजपकडून शिवसेनेवर पलटवार

Shiv Sena–NCP Announce Alliance Amid BJP Silence : नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम टप्प्यात महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये जागावाटपावरून सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे अनिश्चिततेचे वातावरण आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महायुतीतील शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही घटक पक्षांनी युती जाहीर केली असली, तरी अद्यापही भारतीय जनता पक्षाकडून प्रतिसादाची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच जागावाटपाची घोषणा एक दिवस लांबणीवर टाकण्यात आल्याचे समजते. युतीची घोषणा करून भाजपवर दबाव आणण्याचाही एक भाग मानला जात असून, युतीच्या घोषणेनंतर भाजप काय भूमिका घेतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

