Dada Bhuse : सन्मानजनक जागा न मिळाल्यास भाजपला डच्चू? दादा भुसे यांनी दिले युतीचे संकेत

नाशिक: महायुतीच्या जागा वाटपात सन्मानपूर्वक जागा वाटपाचा तोडगा अद्याप निघत नसल्याने शिवसेनेने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सोबत जागा वाटपाची तयारी केली आहे. परंतु दुसरीकडे भाजपसोबत देखील चर्चा सुरु असून वरिष्ठ जो निर्णय घेतील तो मान्य असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी माध्यमांना माहिती दिली. .मुंबई, ठाणे येथे भाजप व शिवसेना युतीचा फॉर्म्युला निश्चित झाला आहे. नाशिकमध्ये सन्मानजनक जागा मिळत नसल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. जागा वाटपाच्या चर्चेत ५० जागांची मागणी करण्यात आली. ४५ जागांपर्यंत तोडगा निघू शकतो. त्यानंतर भाजपकडून अद्यापपर्यंत चर्चेला बोलावणे आले नाही त्यामुळे शिवसेनेने राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत चर्चा सुरु केल्याचे श्री. भुसे यांनी आज नाशिकमध्ये सांगितले. मुंबईत झालेल्या बैठकीत भाजपने शिवसेनेला ३५ तर राष्ट्रवादीला ७ जागांची ऑफर दिली आहे. परंतु,या जागा दोन्ही पक्षांना मान्य नसल्याने दोन्ही पक्षांनी आता नाशिकमध्ये युतीच्या दिशेने पाऊल टाकल्याचे बोलले जात आहे..मुदलियार, सोनवणे शिवसेनेतप्रभाग क्रमांक २० मधून इच्छुक असलेल्या कैलास मुदलियार यांनी आज शिवसेनेत प्रवेश केला. मुदलियार हे मंत्री छगन भुजबळ यांचे समर्थक आहेत. प्रभाग ९ मधील माजी नगरसेविका सुमन सोनवणे यांनीही दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. शिवसेनेच्या वतीने महिलांना संघटनात्मक जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या..Gautam Adani : शरद पवार हे माझे गुरु अन् मार्गदर्शक; गौतम अदानी यांचे गौरवोद्गार.राष्ट्रवादीसोबत चर्चामंत्री भुसे, मंत्री झिरवाळ, राष्ट्रवादीचे आमदार हिरामण खोसकर, सरोज आहेर, माजी खासदार समीर भुजबळ, शिवसेनेचे उपनेते अजय बोरस्ते यांच्यात युती संदर्भात शनिवारी (ता. २७) बैठक पार पडली. या बैठकीत संभाव्य जागावाटपावर चर्चा झाली. रात्री उशिरापर्यंत दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये चर्चा होणार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांची भेट झाल्याची माहिती श्री. भुसे यांनी दिली. चर्चेत महापालिका निवडणुकीसंदर्भात काही मुद्यांवर चर्चा झाली. युती संदर्भातील प्रस्ताव वरिष्ठांना पाठविला आहे. जागावाटपावर चर्चा झाली नसल्याचे भुसे यांनी सांगितले. फक्त युती संदर्भात चर्चा झाली असून वरिष्ठांना यासंदर्भात माहिती दिली आहे.