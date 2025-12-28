नाशिक

Dada Bhuse : सन्मानजनक जागा न मिळाल्यास भाजपला डच्चू? दादा भुसे यांनी दिले युतीचे संकेत

Mahayuti Seat Sharing Talks Remain Inconclusive in Nashik : नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जागावाटपावरून महायुतीत मतभेद निर्माण झाले असून, शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये युतीबाबत चर्चा सुरु आहे.
नाशिक: महायुतीच्या जागा वाटपात सन्मानपूर्वक जागा वाटपाचा तोडगा अद्याप निघत नसल्याने शिवसेनेने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सोबत जागा वाटपाची तयारी केली आहे. परंतु दुसरीकडे भाजपसोबत देखील चर्चा सुरु असून वरिष्ठ जो निर्णय घेतील तो मान्य असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी माध्यमांना माहिती दिली.

