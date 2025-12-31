नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये महाविकास आघाडीची 'बिघाडी'! एकाच प्रभागात ४-४ अधिकृत उमेदवार; गोंधळ चव्हाट्यावर

Seat-Sharing Crisis Erupts in MVA Ahead of Nashik Civic Polls : नाशिक महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या जागावाटपावरून निर्माण झालेल्या गोंधळानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल करताना इच्छुकांची धावपळ; अनेक प्रभागांत एकापेक्षा अधिक ‘अधिकृत’ उमेदवार मैदानात.
नाशिक: महाविकास आघाडीच्या महापालिका निवडणुकीतील जागावाटपात मोठी बिघाडी झाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने सर्वाधिक ८२ उमेदवारांना ‘एबी फॉर्म’ दिले असून, मनसेने २७, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने ३१, तर काँग्रेसने २२ जागांवर उमेदवार रिंगणात उतरविले आहेत.

