Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये महाविकास आघाडीची 'बिघाडी'! एकाच प्रभागात ४-४ अधिकृत उमेदवार; गोंधळ चव्हाट्यावर

नाशिक: महाविकास आघाडीच्या महापालिका निवडणुकीतील जागावाटपात मोठी बिघाडी झाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने सर्वाधिक ८२ उमेदवारांना 'एबी फॉर्म' दिले असून, मनसेने २७, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने ३१, तर काँग्रेसने २२ जागांवर उमेदवार रिंगणात उतरविले आहेत. .एकाच प्रभागात एकापेक्षा अधिक उमेदवारांना एबी फॉर्म देण्यात आल्याने निर्माण झालेल्या संभ्रमावर तोडगा काढण्यासाठी महाविकास आघाडीची बुधवारी (ता. ३१) सकाळी अकराला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात संयुक्त बैठक बोलावण्यात आली आहे..महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी शहरात नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. अधिकृत उमेदवारी मिळविण्यासाठी इच्छुकांची धावपळ सुरू होती. अखेरच्या क्षणी उमेदवारी नाकारल्याने काही ठिकाणी नाराजीचा सूर उमटला; तर अर्ज स्वीकृती केंद्राबाहेर भावनांचा उद्रेक झाल्याचेही दृश्य दिसून आले. काही उमेदवारांच्या डोळ्यांत अश्रू होते; तर काहींनी शेवटच्या क्षणी मिळालेला अधिकृत फॉर्म कार्यालयात जमा करण्यासाठी धाव घेतली..रात्री उशिरा उमेदवारीचा निरोप मिळालेल्या काही इच्छुकांनी पहाटे देवदर्शन घेऊन अर्ज दाखल केला. अनेक दिवस अनिश्चिततेत असलेल्या काही उमेदवारांना यश मिळाले; तर काहींच्या पदरी निराशा आली. महाविकास आघाडीला उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंतही अंतर्गत समन्वय साधता आला नाही. .प्रभाग क्रमांक १४, १६ आणि २३ मध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, मनसे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष या पक्षांनी स्वतंत्र उमेदवारांना अधिकृत फॉर्म दिले आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. ही स्थिती केवळ या तीन प्रभागांपुरती मर्यादित नसून, शहरातील बहुतांश प्रभागांत असा गोंधळ झाल्याचे बोलले जात आहे..आपापल्या पातळीवर एबी फॉर्मचे वाटपजागावाटपाचा तिढा सुटू न शकल्याने प्रत्येक पक्षाने आपापल्या पातळीवर एबी फॉर्मचे वाटप केले. परिणामी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्यातील एकी तिकीट वाटपाच्या टप्प्यावरच डळमळीत झाल्याचे दिसून आले. काही प्रभागांमध्ये तीन ते चार उमेदवार महाविकास आघाडीचे अधिकृत असल्याचा दावा करू लागले असून, या गोंधळामुळे आघाडीतील नियोजनाचा गलथान कारभार उघडकीस आला आहे..जवळच्या व विश्वासू व्यक्तींनाच एबी फॉर्म दिल्याचे आरोपही पुढे येत आहेत. विशेषतः शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मनसेच्या उमेदवारीवरून काही प्रभागांमध्ये तीव्र गोंधळ निर्माण झाला आहे, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने मुस्लिमबहुल मतदारसंघांवरील आपली दावेदारी कायम ठेवत स्वतंत्र उमेदवार दिल्याने काही ठिकाणी महाविकास आघाडीचे तब्बल आठ ते बारा उमेदवार रिंगणात असल्याचे चित्र दिसत आहे..हा गोंधळ मिटविण्यासाठी बुधवारी पुन्हा बैठक होणार असून, ज्या पक्षांनी जादा उमेदवार दिले आहेत त्यांनी अतिरिक्त उमेदवारी अर्ज मागे घ्यावेत, अशी जबाबदारी त्यांच्यावर टाकण्यात येणार आहे. त्यानंतर महाविकास आघाडीची अधिकृत उमेदवार यादी जाहीर करण्यात येईल. तसेच मैत्रीपूर्ण लढतींचे चित्रही स्पष्ट होणार आहे..दोन्ही राष्ट्रवादींचे ७२ उमेदवार रिंगणातमहापालिका निवडणुकीत फारशी चर्चा नसलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला विभाजनानंतरही ७२ जागा लढविण्याची संधी मिळाली आहे. महाविकास आघाडीतील शरदचंद्र पवार गटाला ३१ जागा मिळाल्या असून, त्यांपैकी १६ जागांवर आघाडीच्या अधिकृत उमेदवारांसोबत, तर १५ जागांवर मैत्रीपूर्ण लढतीची तयारी आहे.याउलट शिवसेनेसोबत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४१ जागा मिळाल्याने त्या गटातही उमेदवारीसाठी रस्सीखेच सुरू आहे..असे का घडले?महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये जागावाटपावर अखेरपर्यंत एकमत झाले नाही. चर्चा सुरू असतानाच प्रत्येक पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी आपापल्या पातळीवर अधिकृत उमेदवारीचे फॉर्म वितरित केले. परिणामी, एकाच प्रभागात मनसे, शिवसेना (उबाठा) पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्ष आणि काँग्रेसच्या उमेदवारांचे अर्ज दाखल झाले. यातून उमेदवारीचा गोंधळ अधिकच वाढला..Yavatmal politics: 'बुलंद' आवाजाच्या तीन गुरुजींचा झाला राजकीय 'गेम'; एका गुरुजींच्या पुनर्वसनाची शक्यता; दोघे बाहेरून घेणार 'क्लास'!.नियम काय सांगतो?कोणत्याही राजकीय पक्षाची अधिकृत उमेदवारी मिळविण्यासाठी 'ए' आणि 'बी' असे दोन फॉर्म सादर करणे आवश्यक असते. उमेदवारी अर्जाबरोबर हे फॉर्म जोडलेले असतील तर तो उमेदवार अधिकृत समजला जातो. मात्र, एकाच पक्षाकडून एकापेक्षा अधिक उमेदवारांनी अधिकृत फॉर्मसह अर्ज दाखल केल्यास जो अर्ज आधी सादर झाला आहे, त्याची दावेदारी वैध मानली जाते. निवडणूक निर्णय अधिकारी सर्वप्रथम सादर झालेल्या अर्जालाच ग्राह्य धरतात.