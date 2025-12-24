Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये महाविकास आघाडीत जागांवरून पेच; काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अवास्तव मागणीने 'उबाठा'ची अडचण!

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीत जागा वाटपासंदर्भात चर्चा सुरू झाल्या असून, त्यात शहरात ताकद नसताना राष्ट्रवादी कॉँग्रेस (शरदचंद्र पवार) व काँग्रेसकडून अवास्तव जागांची मागणी करण्यात आल्याने महाविकास आघाडीमध्ये ‘मोठा भाऊ‘ असलेल्या शिवसेनेची अडचण झाली आहे. .राष्ट्रवादीला ३४, काँग्रेसला ४५, तर मनसेला ४० ते ४२, वंचित आघाडीला चार, माकपकडून अकरा जागा हव्या आहेत. या जागांची गोळाबेरीज केल्यास ‘उबाठा’च्या पदरात एकही जागा पडत नसल्याने डोक्याला हात लावण्याची वेळ नेत्यांवर आली आहे..महाविकास आघाडीत शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरदचंद्र पवार), कॉंग्रेसचा समावेश आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी मनसेला सोबत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता महाविकास आघाडीत वंचित बहुजन आघाडी, माकपसह रिपाईच्या काही गटांना सोबत घेतले जाणार आहे. जागा वाटपाच्या चर्चा सुरु झाल्यानंतर आता जागांची मागणी पुढे येवू लागली आहे. शहरात तेवढी ताकद नसतानाही राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसकडून अवास्तव जागांच्या मागणी आल्याने शिवसेना (उबाठा) समोर त्रांगडे निर्माण झाले आहे..तर स्वबळावर निवडणूकदोन्ही ठाकरे बंधूंकडून जागावाटपाबाबत सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसकडून जागा वाटपात आडमुठेपणाचे धोरण कायम राहिल्यास शिवसेना व मनसे युती म्हणून मैदानात उतरण्याची तयारी करण्यात आली आहे..पंचवटीकडे ‘उबाठा’चे लक्षपंचवटी विभागात भाजपकडून इच्छुकांची संख्या सर्वाधिक आहे. भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढविली तरी बंडखोरीची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे शिवसेनेकडून (उबाठा) पंचवटीत भाजपला सुरुंग लावण्याची तयारी करण्यात आली आहे..MP Supriya Sule : लोकशाहीमध्ये नाराजी चालत नाही, महाविकास आघाडी-राष्ट्रवादीसमवेतच निवडणूक लढण्याचा प्रयत्न.मनसेसोबत युती पक्कीशिवसेना (उबाठा) व मनसेकडे केडर आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांची युती निश्चित झाली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसला त्या पक्षांच्या ताकदीप्रमाणे जागा देऊन उर्वरित जागा उबाठा व मनसेत वाटून घेतल्या जाणार आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत ज्या प्रभागात मनसे व शिवसेनेचे नगरसेवक निवडून आले त्या जागांवर त्याच पक्षांच्या इच्छुकांना उमेदवारी देण्याचे नियोजन आहे. माकपची ताकद ठराविक प्रभागांपुरती असल्याने त्या पक्षांना दोन ते चार जागा सोडल्या जातील. वंचित बहुजन आघाडीला मनसेच्या कोट्यातून जागा देण्याचे नियोजन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.