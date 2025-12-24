नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये महाविकास आघाडीत जागांवरून पेच; काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अवास्तव मागणीने 'उबाठा'ची अडचण!

Seat Sharing Tensions: Congress and NCP (SP) Demand Higher Share in Nashik : नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीतील जागा वाटपावरून शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.
नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीत जागा वाटपासंदर्भात चर्चा सुरू झाल्या असून, त्यात शहरात ताकद नसताना राष्ट्रवादी कॉँग्रेस (शरदचंद्र पवार) व काँग्रेसकडून अवास्तव जागांची मागणी करण्यात आल्याने महाविकास आघाडीमध्ये ‘मोठा भाऊ‘ असलेल्या शिवसेनेची अडचण झाली आहे.

