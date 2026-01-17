Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये ‘मैत्रीपूर्ण लढत’ ठरली आत्मघातकी; महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव

नाशिक: महाविकास आघाडीच्या जागावाटपातील विस्कळितपणाने नाशिक महापालिका निवडणुकीत ‘मैत्रीपूर्ण लढत’ ही संज्ञा थेट आत्मघातकी ठरली. समन्वयाऐवजी सोयीचे उमेदवार उभे राहत गेल्याने आघाडीतील घटक पक्षांनीच एकमेकांची कोंडी केली. परिणामी १६० उमेदवार रिंगणात उतरवूनही आघाडीला अवघ्या १९ जागांवर समाधान मानावे लागले. विशेष धक्का राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गटाला बसला २९ जागा लढवूनही एकही जागा न मिळाल्याने त्यांचा सूपडा साफ झाला..भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी यांच्या विरोधात एकसंध ताकद उभी करण्याचे आदेश वरिष्ठ पातळीवरून देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात उमेदवारीच्या टप्प्यावरच गोंधळ उडाला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने ७९, मनसेने ३० आणि काँग्रेसने २२ उमेदवार उभे केले. .काही प्रभागांमध्ये विशेषतः प्रभाग १४ मध्ये उमेदवारीवर एकमत न झाल्याने स्वतंत्र उमेदवार देण्यात आले. त्यामुळे ‘पॅनल’ असतानाच मतांचे विभाजन झाले. प्रभाग २३ मध्ये काँग्रेसकडून राजेंद्र जाधव यांना एकमेव ‘उमेदवारी’ देण्यात आली; पण एकसंध रणनितीअभावी त्याचा अपेक्षित लाभ झाला नाही..प्रचारातही आघाडीची दरी स्पष्ट दिसली. मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी संयुक्त सभा घेऊन वातावरणनिर्मितीचा प्रयत्न केला. मात्र तो निर्णायक ठरला नाही. उलट, राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्ष किंवा काँग्रेसकडून कोणतीही ठोस सभा न झाल्याने उमेदवारांना स्वबळावर प्रचार करावा लागला. स्थानिक नेते आपापल्या प्रभागांत अडकले; संघटनात्मक पाठबळ वेळेवर मिळाले नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या पहिल्याच दिवसापासून पराभवाची मानसिकता दूर झालीच नाही आणि अखेर दारुण पराभव ओढवला..Sharad Pawar NCP Defeat : राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला तब्बल १८ मनपात शून्य जागा, तुटपुंज्या यशाची 'ही'आहेत ७ कारणे.मनसेच्या वाट्याला एकच जागामुंबई-ठाण्याबाहेर नाशिकमध्ये राज व उद्धव ठाकरे यांची संयुक्त जाहीर सभा झाली. मनसे-शिवसेना (उबाठा) युतीतून ‘शंभर नगरसेवक’ निवडून देण्याची साद घातली गेली. मात्र निकालाने नाशिककरांनी मनसेला स्पष्ट नकार दिल्याचे दिसून आले. पक्षाचा केवळ एक उमेदवार महापालिकेत पोहोचला. २०१७ मध्ये सहा जागा मिळवणाऱ्या मनसेची यंदा पूर्ण वाताहत झाली. युतीत असूनही शिवसेना (उबाठा) गटाने मनसेच्या आठ उमेदवारांसमोर आपले उमेदवार उभे केल्याने मनसेच्या पराभवाला खऱ्या अर्थाने तिथेच प्रारंभ झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.