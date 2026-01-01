Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये 'महायुती'चा गोंधळ! राष्ट्रवादीने २१ की ४१ जागा लढवायच्या? नेत्यांकडेच उत्तर मिळेना

नाशिक: महापालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत जागांचा तिढा सोडविण्यात अपयश आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने अनेक ठिकाणी उमेदवार देऊन शिवसेनेची कोंडी केली आहे. ‘राष्ट्रवादी’ला नेमक्या २१ जागा आहेत की ४१ याविषयी अधिकृत घोषणा कधी होणार, याकडे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून आहे..भारतीय जनता पक्षाची साथ सोडत राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेबरोबर घरोबा केला. दोघांमध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरणे अपेक्षित असताना प्रभाग १३, १४, ३० आदी ठिकाणच्या उमेदवारांना एबी फॉर्म दिले; तर दुसरीकडे शिवसेनेने जवळपास १०० ठिकाणी उमेदवार दिल्याने दोन्ही पक्षांकडून एकमेकांच्या जागांवर अतिक्रमण झाल्याचे दिसून येते..‘राष्ट्रवादी’कडे तुल्यबळ उमेदवारच नसल्याने त्यांनी ऐनवेळी पक्षात आलेल्या उमेदवारांना संधी दिली. परिणामी, शिवसेनेच्या जागांवर अतिक्रमण झाले; तर शिवसेनेने ऐनवेळी त्यांच्याकडे आलेल्या उमेदवारांना संधी देत ‘राष्ट्रवादी’च्या उमेदवारांची कोंडी केली. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपली..दुसरा दिवसही मावळला तरी ‘राष्ट्रवादी’च्या नेत्यांकडे पक्षाचे अधिकृत उमेदवार नेमके किती, याविषयी ठोस माहिती नव्हती. नेत्यांनी एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करीत आपली ‘मूठ सोडवून’ घेण्याचा प्रयत्न केला..पक्षाच्या नेत्यांमध्येच गोंधळाची परिस्थिती असल्याने कार्यकर्तेही संभ्रमात पडले आहेत. उमेदवारी तर मिळाली; पण आता प्रचार करायचा की नाही, याविषयीचे कोडे सुटेनासे झाले आहे. ऐनवेळी उमेदवाराचा शोध घेऊन पॅनल तयार केले; पण आता प्रचाराची अडचण झाली आहे. अखेरच्या क्षणाला अशी धावपळ होत असेल तर पक्षाचे उमेदवार निवडून येणार तरी कसे, असा प्रश्न संतप्त उमेदवारांनी उपस्थित केला..गलथान कारभार उघडशिवसेना व ‘राष्ट्रवादी’ची युती झाल्यावर दोघांमध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरायला हवा होता; पण प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. त्यामुळे शिवसेनेच्या नेत्यांनी आपल्या स्तरावर एबी फॉर्मचे वाटप केले; तर ‘राष्ट्रवादी’नेही त्यांचाच कित्ता गिरविल्याने एकाच प्रभागात दोन्ही पक्षांचे उमेदवार आता एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत..Mumbai Municipal Election : मुंबईत ठाकरे विरुद्ध युतीत थेट लढत; ‘वंचित’च्या माघारीने विरोधकांची मतविभागणी टळली.पुढे काय होऊ शकते?उमेदवारी अर्जाच्या छाननीनंतर आता अर्ज माघारीला सुरुवात झाली आहे. २ जानेवारीपर्यंत अर्ज माघारीची अंतिम मुदत असल्याने ‘राष्ट्रवादी’ व शिवसेनेला जागावाटपाचा तिढा तोपर्यंत सोडवावा लागेल. अन्यथा, मैत्रीपूर्ण लढतीच्या नावाखाली दिलेल्या जागा लढविण्याची वेळ पक्षावर येऊ शकते. यातून मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे अधिकृत उमेदवारांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.