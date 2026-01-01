नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये 'महायुती'चा गोंधळ! राष्ट्रवादीने २१ की ४१ जागा लढवायच्या? नेत्यांकडेच उत्तर मिळेना

Seat-Sharing Deadlock Between NCP and Shiv Sena : ‘राष्ट्रवादी’ला नेमक्या २१ जागा आहेत की ४१ याविषयी अधिकृत घोषणा कधी होणार, याकडे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून आहे.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत जागांचा तिढा सोडविण्यात अपयश आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने अनेक ठिकाणी उमेदवार देऊन शिवसेनेची कोंडी केली आहे. ‘राष्ट्रवादी’ला नेमक्या २१ जागा आहेत की ४१ याविषयी अधिकृत घोषणा कधी होणार, याकडे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Nashik
maharashtra
NCP
Muncipal corporation
Municipal election
controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com