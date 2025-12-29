Nashik Municipal Election : नाशिकचा रणसंग्राम: अर्ज भरण्यासाठी उरले अवघे ४८ तास; जागावाटपाचा सस्पेन्स कायम!

नाशिक: महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सोमवार (ता.२९) व मंगळवार (ता.३०) हे दोनच दिवस शिल्लक राहिले, तरी अजूनही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या जागावाटपावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. अखेरच्या क्षणापर्यंत तुल्यबळ उमेदवार गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत; तर दुसरीकडे पक्षातील बंडखोरी टाळण्यासाठी थेट उमेदवारापर्यंत ‘एबी फॉर्म’ पोहोचवून त्यांना शांततेत अर्ज दाखल करण्याची खेळी भाजपकडून खेळली जाऊ शकते. येत्या दोन दिवसांत उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यावर महायुती, महाविकास आघाडीसह सर्वच लढतींचे चित्र स्पष्ट होणार आहे..महापालिका निवडणुकीत मंगळवार (ता.२३) पासून अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली. आतापर्यंत अर्ज घेणाऱ्यांची संख्या अधिक होती. पण यापुढे अर्ज सादर करण्याची तोबा गर्दी होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत प्रभागनिहाय उमेदवारी अर्ज दाखल करून घेतले जातील. मंगळवारी सकाळी ११ ते दुपारी २ वाजेपर्यंतच मुदत असल्यामुळे उमेदवारांची धावपळ होण्याची शक्यता आहे..महापालिका निवडणुकीत महायुतीचे घटक पक्ष भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जागा वाटपाचा तिढा अजूनही कायम आहे. भाजपने शिवसेना व राष्ट्रवादीसोबत चर्चा बंद केल्यामुळे या दोघांनी आता ‘स्वतंत्र चूल’ मांडली आहे. भाजपने सन्मानाने सोबत घेतले तर ठीक अन्यथा, स्वतंत्र लढण्याची त्यांनी तयारी ठेवली आहे. .आपल्या बैठकीत जागा मिळवण्यासाठी आग्रही असलेले नेते दुसऱ्या दिवशी पक्ष सोडून जात असल्यामुळे त्यांची चर्चा अपूर्ण राहते. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि मनसे युतीच्या जागा निश्चित झाल्या असून त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व काँग्रेसने दिलेला प्रस्ताव मान्य नसल्याचे सांगण्यात येते..भाजपला सत्तेपासून रोखायचे असेल तर सर्वांनी एकत्रितपणे लढले पाहिजे, अशी भूमिका घेत शिवसेना (उबाठा) च्या नेत्यांनी थेट खासदार सुप्रिया सुळे यांना फोन करुन माहिती दिल्याचे समजते. त्यामुळे महाविकास आघाडीवर सोमवारी शिक्कामोर्तब होवू शकते. ऐनवेळी पक्षात येणाऱ्या उमेदवारांना संधी देण्याची चाल महाविकास खेळण्याची शक्यता असून अशा उमेदवारांचा शोध त्यांच्याकडून घेतला जात आहे. एकंदरीत, प्रमुख राजकीय पक्षाच्या इच्छुकांना उमेदवारीची अपेक्षा लागून राहिलेली असताना बंडखोरी टाळण्यासाठी थेट उमेदवाराच्या घरी जाऊन ‘एबी फॉर्म’ देण्याचे नियोजन आहे..आयारामांबाबत आज निर्णयभारतीय जनता पक्षासह इतर पक्षांतील आयारामांना उमेदवारी द्यावी किंवा नाही, याबाबत पक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी थेट वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतल्याचे समजते. त्याबाबत सोमवारी (ता. २९) निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता असून, निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलू नये, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली. भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात इतर पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांचा पक्षप्रवेश होत असल्याने पक्षातील निष्ठावान कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत..प्रशासनाकडून आवश्यक तयारीमहापालिका निवडणूक अर्ज दाखल करण्यासाठी दोनच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्यानिमित्ताने सोमवारी अर्ज भरण्यासाठी गर्दी उसळण्याची शक्यता आहे. याची दक्षता घेत भद्रकाली पोलिस ठाण्याकडून कार्यालयात येणाऱ्या मार्गावर बॅरिकेटिंग करण्यात आली आहे. तसेच अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्याचे नियोजन केले आहे. यंदा मोठ्या प्रतीक्षेनंतर महापालिका निवडणुका होणार आहे. त्यामुळे या प्रभागांमध्ये इच्छुक उमेदवारांची मोठी भाऊ गर्दी झाली आहे. .अशा वेळेस शेवटच्या दोन दिवशी अर्ज दाखल करणाऱ्यांकडून मोठी गर्दी केली जाणार आहे. समर्थकांची होणारी गर्दी लक्षात घेता कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होण्याची शक्यता आहे. असे प्रकार घडू नये. संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत संपन्न व्हावी. गर्दीवर नियंत्रण मिळवता यावे. या उद्देशाने भद्रकाली पोलिसांनी विशेष खबरदारी घेतली आहे. मेनरोड येथील विभागीय कार्यालयात येणाऱ्या लहान मोठ्या मार्गांवर बॅरेकेटिंग करण्यात आली आहे. गाडगे महाराज पुतळा तसेच धुमाळ पॉईंटकडून येणाऱ्या मार्गावर चित्रमंदिर चित्रपटगृह परिसर मुख्य मार्गावर बांबू बांधून तसेच पोलिस बॅरिकेटिंग करण्यात आले..दृष्टिक्षेपातमहायुती व महाविकास आघाडीची पहिली यादी सोमवारी जाहीर होण्याची शक्यतादोन टप्प्यांत अर्ज दाखल करण्याचे नियोजनसोमवारी पहिली व मंगळवारी दुपारी बारापर्यंत अंतिम यादी जाहीर करून अर्ज दाखल होतीलबंडखोरांना रोखण्याचे भाजप, शिवसेनेसमोर प्रमुख आव्हाननाराजांची मनधरणी करून त्यांना पक्षाबरोबर ठेवण्याचे नेत्यांसमोर आव्हानअनेक दिग्गज नेत्यांचा पत्ता कट होण्याची शक्यता.Sangli Election : भाजपविरोधी मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्यासाठी महाविकास आघाडीची मोठी खेळी.मंत्री महाजन तळ ठोकूनमंत्री गिरीश महाजन हे नाशिकमध्येच तळ ठोकून असल्याने आता पुढील प्रवेश कुणाचा, याची धास्ती लागून असते. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसही धास्ती बाळगून आहे. मंत्री महाजन हे कधी कुणाचा प्रवेश घडवून आणतील, याचा थांगपत्ता दस्तुरखुद भाजपच्या आमदारांना लागत नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत अजून काही ‘धक्के’ बसू शकतात. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या गोटात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.