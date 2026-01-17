Nashik Police : चोख बंदोबस्तात मतमोजणी पार; ४० तासांनंतर नाशिक पोलिसांचा सुटकेचा निःश्वास

नाशिक: महापालिका निवडणूक शांततेच्या वातावरणात पडली. पोलिसांनी गेल्या ४० तासांपेक्षा अधिक तास डोळ्यात तेल घालून चोख बंदोबस्तावरील पोलिसांनी सुटकेचा श्वास घेतला. दरम्यान, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी पोलीस अधिकारी व अंमलदारांनी घेतलेल्या मेहनतीचे कौतुक करीत नाशिककरांनी निवडणूक काळात शहरात पोलिसांना सहकार्य केल्याबद्दल आभार मानले आहेत..गेल्या महिनाभरापासून महापालिकेच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू होती. या काळात शहरात कोणताही अनुचित प्रकार घडून शहराची कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची जबाबदारी पोलिस यंत्रणेवर होती. सिडको, नाशिकरोड या परिसरातील प्रभागांमध्ये गेल्या दोन दिवसात तणावाचे वातावरण होते. परंतु पोलिसांकडून वेळीच ‘ॲक्शन’ घेतली गेल्याने त्या परिसरात शांतता कायम राखण्यात पोलिसांना यश आले..निवडणूक प्रचार, त्यानंतर मतदान आणि मतमोजणी या टप्प्यावरही शहरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी परजिल्ह्यातील पोलिस अधिकारी-अंमलदारांसह राखीव पोलिस दलाच्या तुकड्या पाचारण करण्यात आल्या होत्या. या तुकड्या संवेदनशिल परिसर आणि मतदान केंद्रांवर तैनात होत्या. तर, शहर पोलिसांना आपापल्या परिसरातील हालचाली व गस्तीवर लक्ष केंद्रित करता येणे शक्य झाले होते. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली शहर आयुक्तालय हद्दीतील सुरक्षात्मक आढावा घेत बंदोबस्ताचे सुक्ष्म नियोजन करण्यात आलेले होते. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले..सलग ४० तास बंदोबस्तमहापालिकेच्या प्रचाराची मंगळवारी (ता.१३) सायंकाळी सांगता होताच, शहरभर चोख पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मतमोजणी संपेपर्यंत बंदोबस्त कायम होता. गेल्या ४०पेक्षा अधिक तास पोलिसांनी चोख बंदोबस्त केला. .Sangli Municipal Corporation Election : सांगली महापालिकेत तब्बल ३१ हजार लोकांनी उमेदवारांना टाळलं, ‘नोटा’ ला दिली पसंती.या दरम्यान शहरात शांतता कायम राहिली. रात्री उशिरापर्यत पोलिस बंदोबस्त कायम होता. तर आगामी आठवडाभरही पोलिसांची शहरात करडी नजर राहणार आहे. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली गुन्हेशाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, परिमंडळ एकच्या उपायुक्त मोनिका राऊत, परिमंडळ दोनचे उपायुक्त किशोर काळे, सहायक आयुक्त शेखर देशमुख, संगीत निकम, डॉ. सचिन बारी, संदीप मिटके, अद्विता शिंदे, सुधाकर सुराडकर यांच्यासह प्रभारी पोलिस निरीक्षक, गुन्हेशाखा, विशेष शाखांनी बंदोबस्त केला..निवडणूक काळात पोलिस अधिकारी, अंमलदार, बाहेरून बंदोबस्तासाठी आलेली विशेष पथके, होमगार्डस् या सर्वांनी कठोर मेहनत घेतली. त्याचप्रमाणे, नाशिककरांनीही पोलिसांना निवडणूक निर्विघ्न पार पाडण्यासाठी सहकार्य केले.- संदीप कर्णिक, पोलिस आयुक्त, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.