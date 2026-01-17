Nashik Municipal Election शहाणे, जाधव, मुदलियार, पांडे ठरले ‘जायंट किलर’; दिग्गजांचा पराभव

नाशिक: महापालिकेच्या सातव्या पंचवार्षिकसाठी शुक्रवारी लागलेल्या निकालातून अनेक दिग्गजांना पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला. सातव्यांदा निवडणूक लढविणारे भाजपचे दिनकर आढाव, अरुण पवार, संभाजी मोरुस्कर, शशिकांत जाधव, शिवसेना पुरस्कृत माजी महापौर अशोक मुर्तडक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सतीश सोनवणे, काँग्रेसच्या वत्सला खैरे यांचा पराभूतांमध्ये समावेश आहे. प्रभाग २९ मध्ये भाजपच्या एबी फॉर्म घोटाळ्यातून अपक्ष उमेदवारी दाखल केलेले मुकेश शहाणे, तर प्रभाग एकमध्ये अरुण पवार यांना पराभूत करणारे शिवसेनेचे प्रवीण जाधव जायंट किलर ठरले..महापालिकेच्या स्थापनेपासून नाशिक रोड विभागातून सातव्यांदा निवडणूक लढविणारे भाजपचे दिनकर आढाव यांचा पराभव शिवसेना ‘उबाठा’चे शैलेश ढगे यांनी केला. आढाव यांची मुख्यत्वे लढत शिवसेनेचे राजेश आढाव यांच्याशी होती. काका-पुतण्यामधील लढाईत मतांचे विभाजन होऊन ढगे विजयी ठरले. सलग तीनदा विजयी झालेले भाजपचे संभाजी मोरुस्कर यांचा प्रभाग २० मधील पराभव मोठा मानला जात आहे..शिवसेनेचे कैलास मुदलियार यांनी मोरुस्करांचा पराभव केला. भाजपचे तीनदा नगरसेवक राहिलेले अरुण पवार यांचा प्रभाग एकमधून शिवसेनेच्या प्रवीण जाधव यांनी केलेला पराभव भाजपसाठी धक्का मानला जात आहे. प्रभाग दहामधून दोनदा नगरसेवक राहिलेले शशिकांत जाधव यांनी यंदा अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यांचा भाजपच्या समाधान जाधव यांनी पराभव केला. एकसंध शिवसेना व मनसेकडून पाचवेळा निवडून आलेले माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी यंदा प्रभाग पाचमधून अपक्ष निवडणूक लढविली. .शिवसेनेने त्यांना पुरस्कृत केले होते. माजी उपमहापौर व भाजपचे उमेदवार गुरमित बग्गा यांच्याकडून मुर्तडक यांचा पराभव झाला. मनसे व भाजपकडून नगरसेवक राहिलेले व यंदा प्रभाग ३० मधून राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी करणाऱ्या माजी सभागृहनेते सतीश सोनवणे यांचा पराभव भाजपचे अजिंक्य साने यांनी केला. प्रभाग १३ मधून काँग्रेसच्या वत्सला खैरे यांना भाजपच्या आदिती पांडे या नवख्या उमेदवाराने पराभूत केले..Sharad Pawar NCP Defeat : राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला तब्बल १८ मनपात शून्य जागा, तुटपुंज्या यशाची 'ही'आहेत ७ कारणे.शहाणेंनी फिरविली चावीभाजपकडून एबी फॉर्म वाटपात झालेल्या घोळात प्रभाग २९ अधिक चर्चेत आला. मुकेश शहाणे व सुधाकर बडगुजर यांचा मुलगा दीपक यांना पक्षाकडून या प्रभागाचा एबी फॉर्म दिला गेला. परंतु दीपक यांनी आधी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने त्यांचा एबी फॉर्म ग्राह्य धरण्यात आला. त्यामुळे शहाणे यांनी अपक्ष फॉर्म कायम ठेवत निवडणूक लढविली. शहाणे यांच्या नावाने घराघरांत कमळ पोचले असताना ऐनवेळी त्यांनी मतदारांपर्यंत चावी निशाणी पोचवावी लागली. प्रभागातील गुन्हेगारी या मुद्द्यावर झालेल्या निवडणुकीत शहाणे यांनी विजय मिळविला. दीपक यांची पहिलीच निवडणूक असली तरी सुधाकर बडगुजर यांच्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची होती. दीपक यांच्या पराभवामुळे एका डोळ्यात अासू, तर दुसऱ्या डोळ्यात हसू, अशी बडगुजर कुटुंबीयांची स्थिती झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.