Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिकेत भाजपची पुन्हा एकहाती सत्ता

नाशिक: 'शंभर प्लस'चे उद्दिष्ट गाठता आले नसले, तरी नाशिककरांनी सातव्या पंचवार्षिक महापालिका कालावधीसाठी पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाच्या विकासनिष्ठ राजकारणालाच कौल दिला आहे. सलग दुसऱ्यांदा स्वबळावर निवडणूक लढवून बहुमताने सत्ता स्थापन करणारा भाजप हा एकमेव पक्ष ठरला. ७२ जागांसह सर्वांत मोठा पक्ष ठरल्याने महापौरपदावर भाजपचा दावा निर्विवाद झाला आहे..शिवसेना- राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीला २९ जागांसह द्वितीय क्रमांक मिळाला असून, विरोधी पक्षनेतेपद टिकविण्यात युती यशस्वी ठरली आहे. शिवसेनेला २६, राष्ट्रवादी काँग्रेसला तीन जागा मिळाल्या. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष १५ जागांसह आपले अस्तित्व राखू शकला; तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले. .काँग्रेसने प्रभाग १४ मध्ये तीन जागा जिंकून महापालिकेत प्रवेश केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, वंचित बहुजन आघाडी यांना मात्र खातेही उघडता आले नाही. भाजपचे बंडखोर मुकेश शहाणे निवडून आल्याने एक अपक्ष जागा नोंदली गेली..मतदान कमी; पण कौल स्पष्टया निवडणुकीत मागील वेळेपेक्षा सुमारे पाच टक्के मतदान घटून ५६.६७ टक्के मतदान झाले. शुक्रवारी (ता. १६) दहा मतमोजणी केंद्रांवर सुमारे सहा तास चाललेल्या मतमोजणीतून अनपेक्षित व धक्कादायक निकाल समोर आले. बहुमतासाठी आवश्यक ६२ जागांच्या पुढे जात भाजपने ७२ जागांचा टप्पा गाठला. भाजपकडे उमेदवारीसाठी मोठी गर्दी होती. तब्बल एक हजार ७७ इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या..संभाव्य बंडखोरीचा धोका लक्षात घेऊन महायुतीऐवजी स्वबळाचा निर्णय घेतला गेला. दुसरीकडे, शिवसेना–राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वतंत्र युती करून १२२ जागांवर उमेदवार दिले; काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती झाल्या. निकालातून शहरातील राजकीय ताकदीचे नवे गणित स्पष्ट झाले. महापालिका निवडणुकीत नाशिककरांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि रिपब्लिकन सेना या युतीला ३० जागांचे बळ देऊन जो कौल दिला आहे, तो आम्हाला मान्य आहे..असे आहे पक्षीय बलाबलभाजप: ७२शिवसेना: २६राष्ट्रवादी काँग्रेस: ४शिवसेना (उबाठा): १५काँग्रेस: ३मनसे: १अपक्ष: १.'मविआ'च्या अस्तित्वाला कुंपणमतदारांनी मतदान यंत्रातून महाविकास आघाडीच्या शहरातील प्रभावालाच कुंपण घातल्याचे चित्र आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षाला १५ जागा मिळाल्याने पक्षाचे अस्तित्व टिकले; पण मनसेला एकच जागा मिळाली. काँग्रेसने तीन जागा जिंकल्या. उर्वरित छोट्या पक्षांना अस्तित्व टिकविता आले नाही.. Kolhapur Politics : घराणेशाहीचा 'जय हो'... आजी-माजी आमदारांसह माजी महापौरांच्या कुटुंबीयांचा समावेश.कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांच्या मेहनतीचे हे फळ आहे. सुरुवातीपासूनच विकासाचे 'मॉडेल' मतदारांसमोर ठेवले. विरोधकांकडे टीका-टिप्पणीशिवाय काही नव्हते. त्यामुळे मतदारांनी विकासालाच कौल दिला. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांना गती देऊ.- गिरीश महाजन, कुंभमेळामंत्री.नाशिकच्या जागरूक मतदारांनी आमच्यावर जो विश्वास दाखवला, त्याबद्दल आभार. तसेच भाजपचे अभिनंदन. जनतेची सेवा हेच आमचे अंतिम ध्येय आहे. निवडणुकीचा निकाल काहीही असला, तरी शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी आमची युती यापुढेही आक्रमकपणे आणि सक्षमपणे कार्यरत राहील. जनतेचे प्रश्न सोडवणे, शहर विकासाच्या योजनांना गती देणे आणि सामान्य नाशिककरांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.- समीर भुजबळ, माजी खासदार.