Nashik Municipal Elections : नाशिक महापालिकेत जागावाटपाचा पेच; शिवसेनेचा ४५ जागांचा रेटा, तर भाजप २५ वर ठाम!

नाशिक: पालिका निवडणुकांमध्ये जिल्ह्यात यश मिळाल्याने आत्मविश्वास वाढलेल्या शिवसेनेने (शिंदे) महापालिका निवडणुकीच्या जागावाटपांमध्ये सन्मानपूर्वक जागेचा रेटा वाढविला आहे. आता किमान ४५ पर्यंत जागा मिळाल्या तरच युतीत निवडणूक लढण्याची भूमिका घेतली आहे. .तर, दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसनेदेखील शहरात अस्तित्व टिकविण्यासाठी आमदारांची फौज मैदानात उतरविली असून, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेत ४० जागांची मागणी केली, परंतु राष्ट्रवादीच्या मागणीकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आल्याने परत फिरावे लागले..महापालिका निवडणुकीत महायुती करण्याच्या स्पष्ट सूचना भाजप व शिवसेना (शिंदे) वरिष्ठ नेत्यांनी दिल्यानंतर त्याअनुषंगाने युतीची बैठक शुक्रवारी पार पडली. परंतु शिवसेनेला सन्मानपूर्वक जागा हव्यात. किमान ५० पर्यंत जागा मिळाल्या पाहिजे, अशी अट टाकण्यात आली परंतु भाजपकडून सुरवातीला २३ नंतर फारतर २५ जागा देण्याचे मान्य करण्यात आले. त्यामुळे बोलणी अद्यापही बोलू, पाहू येथपर्यंत पोचली आहे..भाजपचे प्रभारी व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन नाशिक दौऱ्यावर सोमवारी (ता. २२) होते. या दरम्यान युतीसंदर्भात चर्चा झाली परंतु त्यातून परिणामकारक निर्णय न झाल्याने जागा वाटप जैस-थे आहेत. भाजपकडून शेवटच्या क्षणापर्यंत म्हणजे ३० डिसेंबरपर्यंत जागा वाटपाचा घोळ राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिवसेनेने स्वबळाची तयारी केली असून काही प्रभागांमध्ये प्रचारदेखील सुरू केला आहे. .शिवसेनेच्या या तयारीमुळे भाजपमध्ये उमेदवारी मिळण्याची शक्यता असलेल्या इच्छुकांनी प्रचाराला सुरवात केली आहे. पालिका निवडणुकीत चांगले यश मिळाल्याने शिवसेनेकडून स्वबळावर निवडणूक लढविली जाणार असल्याचे समजते..‘राष्ट्रवादी’च्या नेत्यांना नाकारली भेटमहायुतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला सामावून घेतले जात नाही. परंतु पालिका निवडणुकीत चांगले यश मिळाल्यानंतर महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेत महायुतीत समाविष्ट होण्यासाठी सोमवारी (ता.२२) मंत्री महाजन यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर, नितीन पवार भेटीसाठी एका हॉटेलमध्ये गेले..परंतु त्यांना वेटिंगवर ठेवण्यात आल्यानंतर मुंबईला जायचे म्हणून मंत्री महाजन यांनी भेट नाकारली. महाजन हॉटेल बाहेर पडत असताना त्यांच्या वाहनाजवळ मंत्री झिरवाळ, आमदार खोसकर धावत गेले. चर्चेसाठी पाच मिनिटे वेळ देण्याची विनंती केली. मात्र महाजन यांनी चर्चा न करताच मुंबईकडे रवाना झाले..Prakash Ambedkar: घाणीत राहायचे की विकास हवा, हे नागरिकांनी ठरवावे : प्रकाश आंबेडकर, वंचितच्या हाती सत्ता द्या!.राष्ट्रवादीला हव्यात ४० जागामहापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला चाळीस जागा पाहिजे. महायुतीच्या जागा वाटपात ४० जागांची मागणी करण्यात आली आहे. शिवसेनेला ५० जागा, राष्ट्रवादी काँग्रेसला चाळीस जागा हव्या आहेत. जागांची गोळा बेरीज केल्यास भाजपला फक्त ३२ जागा शिल्लक राहतं असल्याने महाजन यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची भेट टाळल्याचे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.