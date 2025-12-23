नाशिक

Nashik Municipal Elections : नाशिक महापालिकेत जागावाटपाचा पेच; शिवसेनेचा ४५ जागांचा रेटा, तर भाजप २५ वर ठाम!

Shiv Sena (Shinde) Ups Ante After Civic Poll Success : निवडणुकांमध्ये जिल्ह्यात यश मिळाल्याने आत्मविश्‍वास वाढलेल्या शिवसेनेने (शिंदे) महापालिका निवडणुकीच्या जागावाटपांमध्ये सन्मानपूर्वक जागेचा रेटा वाढविला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: पालिका निवडणुकांमध्ये जिल्ह्यात यश मिळाल्याने आत्मविश्‍वास वाढलेल्या शिवसेनेने (शिंदे) महापालिका निवडणुकीच्या जागावाटपांमध्ये सन्मानपूर्वक जागेचा रेटा वाढविला आहे. आता किमान ४५ पर्यंत जागा मिळाल्या तरच युतीत निवडणूक लढण्याची भूमिका घेतली आहे.

