नाशिक

Dr Shrikant Shinde : "नाशिकवर शिवसेनेचाच भगवा फडकणार आणि महापौरही आमचाच!" : खा. श्रीकांत शिंदेंची गर्जना

Shiv Sena Confident of Victory in Nashik Civic Polls : शिवसेनेला कौल देत नगराध्यक्ष विराजमान केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आगामी नाशिक महापालिका निवडणुकीतही ‘शिवसेने’चाच भगवा महापालिकेवर फडकणार असून, नाशिकचा महापौरही शिवसेनेचाच असेल, असा ठाम दावा खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केला.
Dr Shrikant Shinde

Dr Shrikant Shinde

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: पालिका निवडणुकीत मतदारांनी शिवसेनेला कौल देत नगराध्यक्ष विराजमान केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आगामी नाशिक महापालिका निवडणुकीतही ‘शिवसेने’चाच भगवा महापालिकेवर फडकणार असून, नाशिकचा महापौरही शिवसेनेचाच असेल, असा ठाम दावा खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केला.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Nashik
maharashtra
NCP
election
shrikant shinde

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com