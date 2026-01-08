Dr Shrikant Shinde : "नाशिकवर शिवसेनेचाच भगवा फडकणार आणि महापौरही आमचाच!" : खा. श्रीकांत शिंदेंची गर्जना

नाशिक: पालिका निवडणुकीत मतदारांनी शिवसेनेला कौल देत नगराध्यक्ष विराजमान केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आगामी नाशिक महापालिका निवडणुकीतही ‘शिवसेने’चाच भगवा महापालिकेवर फडकणार असून, नाशिकचा महापौरही शिवसेनेचाच असेल, असा ठाम दावा खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केला..महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक रोड व पंचवटी विभागात आयोजित रॅलीदरम्यान ते माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले, ‘नाशिककरांनी शिवसेनेला नेहमीच भरभरून साथ दिली आहे. मागील निवडणुकीत शिवसेनेचे ३५ नगरसेवक निवडून आले होते. या वेळी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र निवडणूक लढवत असल्याने महापालिकेत शिवसेनेला मोठे यश मिळेल. महापालिकेवर शंभर टक्के शिवसेनेची सत्ता येईल.’.शिवसेनेने नेहमीच विकासाचे राजकारण केले असल्याचे नमूद करत शिंदे म्हणाले, मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात अडीच ते तीन वर्षांत विक्रमी कामे झाली, नवीन योजना आल्या आणि भरघोस निधी मिळाला. नाशिकमध्येही मंत्री दादा भुसे व आमदार सुहास कांदे यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नगरविकास खात्याच्या माध्यमातून मोठी विकासकामे होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..भाजपने बाहेरून लोक का घेतले? निष्ठावंतांना डावललं का? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं सविस्तर उत्तर.अंबरनाथमध्ये भाजपने काँग्रेससोबत आणि अकोटमध्ये एमआयएमसोबत युती केल्याच्या प्रश्नावर शिंदे म्हणाले, काँग्रेससोबत युतीला आमचा विरोध होता, म्हणूनच एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत उठाव केला. भाजपने घेतलेल्या निर्णयावर त्यांच्या नेत्यांनी उत्तर द्यावे; मात्र हा निर्णय चुकीचा असल्याची पुस्ती मी जोडतो. नाशिकसह अनेक ठिकाणी भाजप-शिवसेनेची युती नसली तरी परस्पर टीका टाळण्याची भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. भाजपनेही युतीचा धर्म पाळावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.. तपोवनमधील वृक्षतोडीला विरोध तपोवन येथे साधुग्रामच्या नावाखाली सुरू असलेल्या वृक्षतोडीला शिवसेनेचा कडाडून विरोध असल्याचे खासदार शिंदे यांनी स्पष्ट केले. नाशिककरांच्या पर्यावरणीय भूमिकेस शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा आहे. सिंहस्थ- कुंभमेळ्याला कोणाचाही विरोध नाही; मात्र पर्यायी मार्ग काढून पर्यावरणाचे संरक्षण केले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.