Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेला खिंडार; माजी नगरसेविका वैशाली दाणींचा 'ठाकरेंच्या' शिवसेनेत प्रवेश!

नाशिक: पालिका निवडणुकीचा विजय साजरा करून महापालिकेची तयारी करणाऱ्या शिवसेनेला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने जोरदार धक्का देत माजी नगरसेविका वैशाली दाणी यांचा प्रवेश करून घेत नाशिक रोडच्या प्रभाग २२ मध्ये पॅनल भक्कम करून घेतला..येत्या काही दिवसांत मध्य विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेला आणखी धक्का देण्याची तयारी केल्याने आतापर्यंत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला गृहीत धरणाऱ्या शिवसेनेने सावध भूमिका घेतली आहे..शिवसेनेच्या शालिमार कार्यालयात मंगळवारी (ता. २३) प्रवेश सोहळा पार पडला. पक्षाचे सहसंपर्कप्रमुख दत्ता गायकवाड यांच्या उपस्थितीत प्रवेश देण्यात आला. माजी आमदार वसंत गिते, महानगरप्रमुख प्रथमेश गिते, जिल्हाप्रमुख डी. जी. सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते..महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी व महायुतीमध्ये जागावाटपाची बोलणी सुरू आहे. दुसरीकडे जागेसंदर्भात ठोस निर्णय होत नसल्याने घोडे अडले आहे, तर वेळ कमी असल्याने पॅनल तयार करून अनेकांनी प्रचाराला सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महाविकास आघाडीतील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेपक्षात माजी नगरसेविका दाणी यांनी प्रवेश केला. दाणी यांच्यासह योगेश गाडेकर, संजीवनी हांडोरे व माजी नगरसेवक केशव पोरजे यांच्या नावाची पॅनलमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे..'मध्य'मध्ये लवकरच राजकीय भूकंप?महायुतीतील भाजप व शिवसेनेत इच्छुकांची संख्या अधिक असल्याने दोन्ही पक्षांतील अनेकांना स्वबळावर निवडणूक लढवावी अशी इच्छा आहे, तर मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी काहींना युती हवी आहे. त्यामुळे बंडखोरीची अधिक शक्यता असल्याने महाविकास आघाडीतील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व मनसेकडून उमेदवारी जाहीर करताना 'वेट ॲन्ड वॉच'ची भूमिका घेतली जात आहे. भाजपमधील काही वरिष्ठांकडून उमेदवारी देण्यात अडचणी निर्माण केल्या जात असल्याने लवकरच मध्यमधील काही नगरसेवक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात प्रवेश करणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे..