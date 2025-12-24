नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेला खिंडार; माजी नगरसेविका वैशाली दाणींचा 'ठाकरेंच्या' शिवसेनेत प्रवेश!

Shiv Sena UBT Strengthens Panel Ahead of Nashik Civic Elections : "शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या शालिमार कार्यालयात माजी आमदार वसंत गिते आणि पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत माजी नगरसेविका वैशाली दाणी यांचा पक्षप्रवेश सोहळा."
नाशिक: पालिका निवडणुकीचा विजय साजरा करून महापालिकेची तयारी करणाऱ्या शिवसेनेला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने जोरदार धक्का देत माजी नगरसेविका वैशाली दाणी यांचा प्रवेश करून घेत नाशिक रोडच्या प्रभाग २२ मध्ये पॅनल भक्कम करून घेतला.

