Raj and Uddhav Thackeray : ठाकरे बंधूंचा नाशिकमधून एल्गार: "भाजप हा पोरं पळविणाऱ्यांचा पक्ष!"

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख नेते राज्यभर जोरदार प्रचार करीत असताना मुंबई आणि नाशिकसाठी युती केलेल्या उद्धव आणि राज या ठाकरे बंधूंची आज नाशिकमध्ये पहिली संयुक्त सभा झाली. भाजपकडून सत्तेचा बाजार सुरू असल्याचा आरोप करीत दोन्ही भावांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टीकेचे लक्ष्य केले. .फडणवीसांनी आपला पक्ष वाढविण्यासाठी इतरांचे पक्ष फोडले, भाजप पोरं पळविणाऱ्यांचा पक्ष आहे, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच, भाजपचे हिंदुत्व निवडणुकीपुरते असून, प्रभू श्रीरामांचे वास्तव्य झालेल्या तपोवनातील झाडांवर कुऱ्हाड चालविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली..हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर शुक्रवारी (ता. ९) झालेल्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष व मनसेच्या संयुक्त जाहीर सभेत ते बोलत होते. भाजपला शिवसेना आणि ठाकरेंच्या अस्तित्वाची भीती वाटू लागली असून, दोन भाऊ एकत्र आल्यावर त्यांची अस्वस्थता उघडी पडली आहे, असे ठाकरे म्हणाले. शिवसेनेने अनेक पराभव पाहिले; मात्र शिवसेना कधीच संपली नाही. आमच्या अस्तित्वाची चिंता भाजपने करू नये, असा टोला त्यांनी लगावला..भाजपचे हिंदुत्व केवळ निवडणुकीपुरते असून, एकीकडे राम मंदिराचा गजर करायचा आणि दुसरीकडे प्रभू श्रीरामाच्या तपोवनात वृक्षतोड करून ‘नमो भवन’ उभारायचे, साधू-संत गेल्यावर ती जमीन बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घालायची, हा दुटप्पीपणा नाशिककरांनी ओळखावा, असे ठाकरे म्हणाले. ज्यांना स्वतःची निष्ठावंत माणसे घडविता येत नाहीत, त्यांनाच इतरांची ‘पोरं’ दत्तक घ्यावी लागतात. शिवसेनेकडे निष्ठावंतांची फौज आहे; भाजप मात्र आयात, उपरे आणि दलालांचा पक्ष झाला आहे, अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली..शनिशिंगणापूरला लोक समस्या घेऊन जातात; भाजपमध्ये मात्र दरोडेखोर जात आहेत, असा घणाघाती टोमणा लगावत भाजपच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याच्या राजकारणामुळेच शिवसेना काँग्रेसबरोबर गेल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मग अकोटमध्ये भाजपने एमआयएमबरोबर केलेली युती काय होती, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..पैशांच्या जोरावर फोडाफोडी : राजमहापालिका निवडणुकांत कोट्यवधी रुपयांचे आमिष दाखवून दडपशाही आणि फोडाफोडीचे गलिच्छ राजकारण भाजपकडून सुरू आहे, असा गंभीर आरोप राज ठाकरे यांनी केला. शहरातील ईदगाह मैदानावर झालेल्या संयुक्त प्रचार सभेत ते बोलत होते. उमेदवार फोडण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी येतो तरी कुठून, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला..चार वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका का घेतल्या नाहीत, ६० उमेदवार बिनविरोध कसे निवडून आले, असा प्रश्न उपस्थित करीत त्यांनी लोकशाहीच्या आत्म्याला बसलेल्या पैशांच्या धक्क्याकडे लक्ष वेधले. भाजपमध्ये वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना डावलून आयात उमेदवारांना तिकिटे दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दत्तक बापाने सावत्र मुलापेक्षाही वाईट वागणूक दिली..मनसेच्या सत्ताकाळात नाशिक महापालिकेवरील ७०० कोटी रुपयांचे कर्ज फेडून शहरात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविले गेले. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत भाजपने शहर उद्ध्वस्त केले, अशी टीका करीत राज ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट निशाणा साधला. शिवसेना (उबाठा)- मनसेचे १०० नगरसेवक निवडून दिल्यास नाशिकमध्ये चमत्कार घडवू, असे आवाहन त्यांनी केले..Nagpur Municipal Election : बंडखोरी करणारे भाजपचे ३२ जण निलंबित; अग्रवाल, भगवान मेंढे, दीपक चौधरीचा समावेश.२०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या निओ मेट्रो, नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे, क्रीडा प्रबोधिनी, आयटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क यांपैकी किती कामे पूर्ण झाली, याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. २०१२ मध्ये मनसे सत्तेत असताना सिंहस्थ कुंभमेळा एकही झाड न तोडता यशस्वी झाला; मग आज तपोवनात वृक्षतोड का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..ठाकरेंचे ठळक मुद्देठाकरेंचा शब्द हा मोदींची बोगस हमी नाहीशिवसेना-मनसेला सत्ता द्या; अन्यथा भाजपचे घोटाळे स्वीकारामुंबईत तीन लाख कोटींचा घोटाळानाशिकला सावत्रपणाची वागणूक देणाऱ्या दत्तक बापाला पाय ठेवू देऊ नका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.