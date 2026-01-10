नाशिक

Raj and Uddhav Thackeray : ठाकरे बंधूंचा नाशिकमधून एल्गार: "भाजप हा पोरं पळविणाऱ्यांचा पक्ष!"

Thackeray Brothers’ First Joint Rally in Nashik : भाजपकडून सत्तेचा बाजार सुरू असल्याचा आरोप करीत दोन्ही भावांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टीकेचे लक्ष्य केले. फडणवीसांनी आपला पक्ष वाढविण्यासाठी इतरांचे पक्ष फोडले, भाजप पोरं पळविणाऱ्यांचा पक्ष आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख नेते राज्यभर जोरदार प्रचार करीत असताना मुंबई आणि नाशिकसाठी युती केलेल्या उद्धव आणि राज या ठाकरे बंधूंची आज नाशिकमध्ये पहिली संयुक्त सभा झाली. भाजपकडून सत्तेचा बाजार सुरू असल्याचा आरोप करीत दोन्ही भावांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टीकेचे लक्ष्य केले.

