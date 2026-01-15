Nashik Municipal Election : नाशिककर लक्ष द्या! मतमोजणीसाठी शहरात कडेकोट बंदोबस्त; 'या' मार्गांवर वाहतूक बदल

नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या मतदानानंतर दहा ठिकाणी मतमोजणी होणार आहे. मतमोजणी केंद्राभोवती तीनस्तरीय कडेकोट सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. तसेच, वाहतूक मार्गातही बदल करण्यात आले आहेत. वाहनचालकांनी शुक्रवारी (ता. १६) मतमोजणी संपेपर्यंत पर्यायी मार्गाने वाहतूक करावी, असे आवाहन शहर वाहतूक शाखेने केले..महापालिका निवडणुकीसाठी गुरुवारी (ता. १५) मतदान तर, शुक्रवारी (ता. १६) मतमोजणी होणार आहे. मतदानाचा कडेकोट बंदोबस्तानंतर मतमोजणीही निर्विघ्न पार पाडण्यासाठी मतमोजणी केंद्राभोवती खडा सशस्त्र पोलिसांचा पहारा तैनात केला आहे. आयुक्तालय हद्दीत १० मतमोजणी केंद्र असून, याठिकाणी त्रिस्तरीय बंदोबस्त आहे. त्यासाठी एसआरपीएफच्या दोन, क्युआरटीच्या दोन तर आरसीपीच्या दोन तुकड्या तैनात करण्यात आलेल्या आहेत. याशिवाय दोन हजार पोलिसांचा फौजफाटाही तैनात राहणार आहे..त्याचप्रमाणे, मतमोजणी केंद्राभोवतीच्या वाहतूक मार्गातही बदल करण्यात आलेले आहेत. शहर वाहतूक शाखेचे सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार वाहनचालकांनी शुक्रवारी (ता. १६) पहाटे पाच ते मतमोजणी संपेपर्यंत पर्यायी मार्गांचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे..मतमोजणी केंद्र परिसरातील वाहतूक मार्ग बदलसातपूर क्लब हाउसप्रवेश बंद मार्ग : नाशिक ऑक्सिजन कंपनी ते पंढरीनाथ गांगुर्डे मार्गपर्यायी मार्ग : व्हिक्टर पॉईंटकडून सातपूर एमआयडीसीकडे जाणारी वाहने नाशिक ऑक्सिजन कंपनी, सुप्रिम ऑटो कंपनी, भारत गॅस गुदाम, महिंद्र मार्ग रोडने मार्गस्थ.पंढरीनाथ गांगुर्डे मार्गाकडे जाणारी वाहने महिंद्रा मार्ग, महिंद्रा सर्कल, सकाळ सर्कलमार्गे मार्गस्थ..प्रभोधनकार ठाकरे सभागृह, सिडकोप्रवेश बंद : कै. वामनराव सोनवणे चौक ते अरिहंत इलेक्ट्रिकल दुकान गणेश चौकाकडे जाणारा-येणारा मार्ग.पर्यायी मार्ग : राणेनगरकडून अंबड पोलिस ठाण्याकडे जाणारी वाहने सत्यम मंगल कार्यालय,अंबड पोलिस ठाणेमार्गेअरिहंत इलेक्ट्रिक, गणेश चौकाकडून राणेनगरकडे जाणारी वाहने वीर सावरकर मार्गे मार्गस्थछत्रपती संभाजी स्टेडियम, सिडकोप्रवेश बंद : महाले पेट्रोल पंप ते सिंहस्थ नगरपर्यंत.जाणारा-येणारा मार्गस्टेट बॅक चौक ते रतनसिंग परदेशी चौक (सेंट लॉरेन्स स्कूल चौक) जाणारा-येणारा मार्गपर्यायी मार्ग : सिंहस्थ नगरकडे जाण्यासाठी व महाले पेट्रोल पंपाकडे येण्यासाठी गुन्हेशाखा दोन युनिटसमोरून अश्विननगर मार्गे मार्गस्थरतनसिंह परदेशी चौककडून (सेंट लॉरेन्स स्कूल चौक) स्टेट बँक चौकाकडे येणारी वाहने सेंट लॉरेन्स स्कुल, मोरवाडी मार्गे मार्गस्थशासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय,.सामनगाव रोडप्रवेश बंद मार्ग : शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाकडे जाणारा-येणारा मार्गपर्यायी मार्ग : चेहडीगाव रोडने दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर रोडने सामनगाव मार्गेसामनगावकडून हनुमान मंदिर रोडने चेहडीगाव मार्गेवंदे मातरम् हॉल, डीजीपीनगर, उपनगरप्रवेश बंद मार्ग : वंदे मातरम् हॉलकडे जाणारा-येणार मार्गपर्यायी मार्ग : दातार मोटर्ससमोरून येणारी वाहने डीजीपीनगरमार्गे वडाळागावाकडे मार्गस्थश्याम रेसिडेन्सीसमोरून येणारी वाहने सावता माळी मार्गे सम्राट सिग्नलकडे मार्गस्थ मनपा विभागीय कार्यालय, नाशिक रोडप्रवेश बंद मार्ग : विहितगाव सिग्नलकडून बिटको सिग्नलकडे जाणारा मार्ग, बिटको सिग्नलकडून विहितगाव सिग्नलमार्गे जाणारा मार्गपर्यायी मार्ग : सत्कार पॉईंटमार्गे सुभाषरोड मार्गे, डॉ. आंबेडकर चौक, शिवाजी महाराज चौक मार्गेमुक्तिधाम चौक, राजधानी चौक, सुराणा चौक, अनुराधा चौक, सत्कार पाईंट मार्गे.Mumbai Mahapalika Elections: मुंबईत पहिला दुबार मतदार आढळला; मनसेच्या उमेदवारासमोरच घडली घटना, सुरक्षा यंत्रणांची जोरदार धावपळ.विहितगाव सिग्नलमार्गेमीनाताई ठाकरे स्टेडियम, पंचवटीप्रवेश बंद : कमलनगर पाटाजवळ साईबाबा मंदिर ते मीनाताई ठाकरे स्टेडियम जाणारा-येणारा मार्गपर्यायी मार्ग : कमलनगर चौक, हिरावाडी, काट्या मारुती चौक मार्गेभोरे नाट्यगृह कमलनगर, पंचवटीप्रवेश बंद : तारवाला अमृतधाम रस्त्यावर भोरे नाट्य गृहाकडे जाणारा मार्गपर्यायी मार्ग : हॉटेल विहान, हिरावाडी सर्कल, कमलनगर मार्गेकर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सभागृह, भाभानगरप्रवेश बंद : गायकवाड सभागृह ते नंदिनी पुल नदी मार्गपर्यायी मार्ग : मुंबई नाकाकडून काठे गल्लीकडे जाणार वाहतूक अनुसया अपार्टमेंटजवळून काठे गल्ली मार्गेप्रवेश बंद : दीपालीनगरकडून दिव्यांग भवनकडे जाणारा मार्गपर्यायी व्यवस्था : मुंबई नाक्याकडून काठे गल्लीकडे जाणारी वाहतूक अनुसया अपार्टमेंट मार्गे काठे गल्लीकडे मार्ग.मतमोजणी केंद्रावरील बंदोबस्तपोलिस उपायुक्त: २सहायक आयुक्त: ८पोलिस निरीक्षक: २६सहायक निरीक्षक/उपनिरीक्षक: १५८अंमलदार: १४०५होमगार्ड: ६००एसआरपीएफ: २ तुकड्याक्युआरटी: २ तुकड्याआरसीपी: २ तुकड्यास्ट्रायकिंग फोर्स: ३७ पथके.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.