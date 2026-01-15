नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिककर लक्ष द्या! मतमोजणीसाठी शहरात कडेकोट बंदोबस्त; 'या' मार्गांवर वाहतूक बदल

Tight three-layer security for Nashik vote counting : मतमोजणी केंद्राभोवती तीनस्तरीय कडेकोट सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. तसेच, वाहतूक मार्गातही बदल करण्यात आले आहेत.
Traffic Diversion

Traffic Diversion

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या मतदानानंतर दहा ठिकाणी मतमोजणी होणार आहे. मतमोजणी केंद्राभोवती तीनस्तरीय कडेकोट सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. तसेच, वाहतूक मार्गातही बदल करण्यात आले आहेत. वाहनचालकांनी शुक्रवारी (ता. १६) मतमोजणी संपेपर्यंत पर्यायी मार्गाने वाहतूक करावी, असे आवाहन शहर वाहतूक शाखेने केले.

Loading content, please wait...
Nashik
police
maharashtra
election
Security
Vote
Traffic

Related Stories

No stories found.