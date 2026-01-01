Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये भाजपचे 'एबी' नाट्य! ५ मिनिटांच्या फरकाने सुरेखा नेरकर यांची अधिकृत उमेदवारी हुकली

नाशिक: महापालिकेच्या प्रभाग २४ मध्ये बुधवारी (ता.३१) अर्ज छाननीप्रसंगी भारतीय जनता पक्षात राजकीय नाट्य घडले. भाजपतर्फे पल्लवी गणोरे व सुरेखा नेरकर या दोघींना एबी फॉर्म देण्यात आले होते. छाननीप्रसंगी गणोरे यांचा अर्ज अधिकृत उमेदवार म्हणून वैध ठरल्याने नेरकरांवर अपक्ष उमेदवारीची वेळ ओढवली; तर प्रभाग ७ क तसेच २४ ब मधून महाविकास आघाडीत बिघाडी झाली आहे. .महापालिकेच्या जुन्या पंडित कॉलनीतील कार्यालयात सकाळी ११ पासून प्रभाग ७, १२ व २४ या तिन्ही प्रभागांमधील अर्ज छाननीची प्रक्रिया राबविण्यात आली. या तिन्ही प्रभागांमधून १३९ उमेदवारांचे १९८ अर्ज दाखल झाले होते. निवडणूक निर्णय अधिकारी आप्पासाहेब शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली छाननी प्रक्रिया राबविण्यात आली. सर्वप्रथम प्रभाग ७ मधील अ, ब, क व ड ची छाननी करण्यात आली. त्या मध्ये अ मधून अपक्ष गंगाधर हिंगमिरे यांचा अर्ज जातवैधता प्रमाणपत्र न जोडल्याने बाद ठरला. .तसेच ड मधून अपक्ष उमेदवारी करणारे राजेंद्र शिंदे यांचे अर्जावर सूचक व अनुमोदक नसल्याने त्यांचा अर्ज बाद झाला. तर प्रभाग १२ अ मधून अपक्ष अर्ज दाखल केलेले अक्षय गांगुर्डे यांच्या अर्जावर सूचक व अनुमोदक हे दुबार असल्याने त्यांचा अर्ज अवैध ठरविण्यात आला. तसेच प्रभाग २४ अ मध्ये शिवानी पांडे यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व अपक्ष अर्ज दाखल केला होता. तसेच त्यांनी क मधूनही अपक्ष भरला होता. मात्र, पांडे यांचा पक्षाचा अर्ज वैध ठरला असून दोन्ही अपक्ष अर्जांवर सूचक व अनुमोदक नसल्याने ते अर्ज बाद ठरले..महाविकास आघाडीत प्रभाग ७ व २४ मध्ये बिघाडी झाल्याचे चित्र आहे. प्रभाग ७ क मध्ये मनसेच्या भाग्यश्री कोरडे व राष्ट्रवादी कॉग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या योगिता पाटील यांचे अर्ज वैध ठरले. याशिवाय प्रभाग २४ मध्ये क गटातून मनसेचे तुषार जगताप आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे श्रीकांत घोंगे यांचे अर्ज वैध ठरविण्यात आले. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणी महाविकास आघाडीत बिघाडी झाली आहे..Criminal Law: विवाहपूर्व संबंध ठेवणे; सरकारवर टीका करणे गुन्हा ठरणार, नवा कायदा लागू, नव्या तरतुदींमुळे मोठी उलथापालथ.अन् पाच मिनिटांनी केला घोळप्रभाग २४ अ मधून भाजपने पल्लवी गणोरे व सुरेखा नेरकर यांना एबी अर्ज दिले होते. गणोरे यांचे पती राहुल गणोरे यांनी विल्होळी येथील फार्म हाउस येथून एबी अर्ज मिळविल्यावर दुचाकीवर येत पत्नीचा अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्यानंतर पाच मिनिटांनी नेरकर यांनी अर्ज भरला होता. नियमानुसार गणोरे यांचा अर्ज आधी दाखल झाल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज भाजपच्या अधिकृत उमेदवार म्हणून वैध ठरविला. परिणामी, नेरकर यांचा अर्ज अपक्ष ठरला आहे. या घडामोडीनंतर भाजपने एकाच प्रभागात दोन उमेदवारांना एबी फॉर्म कसे दिले, असा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.