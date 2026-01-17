Nashik News : अटल दिव्यांग भवनसमोर राडा; एमआयएम–भाजप कार्यकर्ते आमने-सामने, पोलिसांचा लाठीहल्ला

नाशिक: महापालिकेची निवडणूक जाहीर झाल्यापासून शांततेत प्रक्रिया सुरू असलेल्या मुंबई नाका परिसरातील अटल दिव्यांग भवनात मतमोजणीच्या अखेरच्या एक तासात कार्यकर्त्यांमध्ये ‘राडा’ झाला. प्रभाग ३० मध्ये ‘एमआयएम’चा उमेदवार निवडून आला म्हणून कार्यकर्त्यांनी हिरवा गुलाल उधळला. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या भारतीय जनता पक्ष- शिवसेना कार्यकर्त्यांची येथे गर्दी झाली. त्यांना दूर करण्यासाठी पोलिसांना लाठीहल्ला करावा लागला. त्यामुळे काही काळ या भागात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती. .प्रभागनिहाय निकालाची प्रक्रिया सुरू असताना शेवटचा प्रभाग म्हणून ३० मधील प्रक्रिया सुरू झाली. पहिल्या व दुसऱ्या फेरीत उमेदवारांना मिळालेली मते निवडणूक निर्णय अधिकारी अर्पिता ठुबे यांनी जाहीर केली. त्यानंतर तिसऱ्या फेरीत उमेदवारांना मिळालेली मते जाहीर करताना भाजपचे अजिंक्य साने यांना सात हजार ७३० मते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सतीश सोनवणे यांना चार हजार ३८७ मते, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे झाकिर खान यांना दोन हजार ५६२ मते, तर ‘एमआयएम’चे उमेदवार शहा मोहसीन गुलाम यांना नऊ हजार ४३३ मते मिळाल्याचे सांगितले..त्यामुळे मतमोजणी कार्यालयाबाहेर जमलेल्या कार्यकर्त्यांनी हिरवा गुलाल उधळत आनंदोत्सव साजरा केला. परंतु, सर्व फेऱ्यांची आकडेवारी एकत्र केली तरी एवढी मते होत नाहीत, हे लक्षात आल्यावर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आकडे फेरपडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. या दरम्यान उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनी मतमोजणी केंद्रात एकच गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू झाल्याने अखेर पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. .मुंबई नाका पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वास पाटील यांनी गोंधळ घालणाऱ्यांना शांत केले. मात्र, मतदान केंद्राबाहेर शिवसेना, भाजप व एमआयएमचे कार्यकर्ते घोषणाबाजी करू लागल्याने पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत येथे दाखल झाल्या. त्यांनी कार्यकर्त्यांना दूर करण्यासाठी सौम्य लाठीहल्ला करण्याचे आदेश देत जमावाला शांत केले. साधारणत: अर्धा तास हा गोंधळ सुरूच राहिल्याने तेवढा वेळ मतदान केंद्र परिसरात तणावपूर्ण शांतता पसरली. या तणावपूर्ण वातावरणात निकालाची अंतिम आकडेवारी घोषित करीत विजयी उमेदवारांना प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आले..यामुळे झाला गोंधळमतमोजणी प्रक्रियेत फेरीनिहाय उमेदवारांना मिळालेली मते जाहीर करण्यात येत होती. तिसऱ्या फेरीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे उमेदवार झाकिर खान यांना २५६२ मते, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे निशांत जाधव यांना ४५४१ मते, शिवसेनेचे सागर देशमुख यांना ६३०९ मते, भाजपचे अजिंक्य साने यांना ७७३० मते, तर एमआयएमचे उमेदवार शहा मोहसीन गुलाम यांना ९४३३ मते मिळाल्याचे जाहीर केले. एकाच फेरीत एवढी मते कशी मिळू शकतात, अशी शंका उपस्थित झाल्यावर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेरपडतळणीचे आदेश दिले. त्यावरून उमेदवार प्रतिनिधींनी गोंधळ घातला..गोंधळात प्रक्रिया पूर्णतिसऱ्या फेरीतील आकडेवारीवरून गोंधळ उडाल्यावर उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनी निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी केली. फेरमतमोजणी करा, असा आग्रह धरत जोरदार घोषणा द्यायला सुरुवात झाल्याने एकच गोंधळ झाला. निवडणूक निर्णय अधिकारी अर्पिता ठुबे यांनी पोलिसांना बोलविले. .तरी उमेदवार व त्यांचे प्रतिनिधी शांत बसायला तयार नव्हते. पोलिसांनी त्यांना शांत करीत लेखी हरकत नोंदविण्यास सांगितले. या गोंधळातच तहसीलदार पंकज पवार यांनी फेरीनिहाय मतांची घोषणा केली. पोलिसांनी आपला खाक्या दाखवत गोंधळ घालणाऱ्या कार्यकर्त्यांसह उमेदवारांना बाहेर काढले..Pimpri Chinchwad Resuts: जेजुरीला सांगून पिंपरी चिंचवडमध्ये बोगस मतदानाला नेलं; बीडच्या महिलांची फसवणूक.निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पार पडली आहे. उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींना बूथनिहाय मिळालेली मते दाखविण्यात आली. याची एकत्रित बेरीज केली तरी निकाल स्पष्ट होतो; पण आमच्या आकडेवारीत ‘टायपिंग’ चूक झालेली होती, ती आम्ही दुरुस्त करून निकाल जाहीर केला.- अर्पिता ठुबे, निवडणूक निर्णय अधिकारी, अटल दिव्यांग भवन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.