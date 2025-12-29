नाशिक

Nashik Municipal Election : निवडणुकीचा बिगुल वाजताच नाशिकमध्ये ५३७ पिस्तूलं जमा; पोलीस आयुक्तांची मोठी कारवाई!

Model Code of Conduct Enforced Ahead of Civic Polls : नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयात परवानाधारकांकडील शस्त्रे जमा करण्यात येत आहेत.
Weapon Deposit Order

नरेश हाळणोर; सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होताच, पोलिस आयुक्तालय हद्दीतील परवानाधारकांना त्यांच्याकडील पिस्तूल (अग्निशस्त्र) आयुक्तालयातील परवाना शाखेकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार आतापर्यंत ५३७ परवानाधारकांनी त्यांच्याकडील शस्त्र पोलिस आयुक्तालयाच्या शस्त्र परवाना विभागाकडे जमा केले आहेत.

Nashik
police
maharashtra
election
Municipal election

