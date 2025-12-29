Nashik Municipal Election : निवडणुकीचा बिगुल वाजताच नाशिकमध्ये ५३७ पिस्तूलं जमा; पोलीस आयुक्तांची मोठी कारवाई!

नाशिक: महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होताच, पोलिस आयुक्तालय हद्दीतील परवानाधारकांना त्यांच्याकडील पिस्तूल (अग्निशस्त्र) आयुक्तालयातील परवाना शाखेकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार आतापर्यंत ५३७ परवानाधारकांनी त्यांच्याकडील शस्त्र पोलिस आयुक्तालयाच्या शस्त्र परवाना विभागाकडे जमा केले आहेत..नाशिक महापालिकेसाठी १५ जानेवारीला मतदान होत आहे. नगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होताच, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी परवाना शाखेला आदेश देत, आयुक्तालय हद्दीत शस्त्र परवाना देण्यात आलेल्यांना त्यांच्याकडील अग्नीशस्त्र (पिस्तूल/रिव्हॉल्व्हर/बंदूक) पोलिस आयुक्तालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते..शहर आयुक्तालयाने आत्तापर्यंत १ हजार ४८६ जणांना शस्त्र परवाना दिला आहे. यातील ५३७ परवानाधारकांनी त्यांच्याकडील शस्त्र काडतुसांसह पोलिस आयुक्तालयाच्या संबंधित विभागाकडे जमा केले आहेत. निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर परवानाधारकांना त्यांचे शस्त्र परत केली जाणार आहेत. मात्र, मनपा निवडणुकीनंतर जिल्हा परिषद निवडणूक होत असल्याने त्यानंतरच परवानाधारकांना त्यांचे शस्त्र परत केले जाण्याचीच शक्यता आहे..Akola Municipal Election 2025 : जागा वाटपाचा तिढा सुटता सुटेना! एकनाथ शिंदेंचा शिलेदार अखेर अकोल्यात; महायुतीच्या नेत्यांबरोबर घेणार बैठक .मात्र त्यावेळी नियमानुसार ७० वय वर्षे असलेल्या परवानाधारकांचा परवाना रद्द केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, ज्यांनी स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र परवाना घेतला होता. परंतु त्यांना त्याची आवश्यकता नसल्याचे गोपनीय शाखेच्या निदर्शनास आल्यास अशा परवानाधारकांचाही परवाना रद्द केला जाणार आहे..पोलिस ठाणेनिहाय नोटिसाआयुक्तालयाच्या परवाना शाखेकडून पोलिस ठाण्यांना त्यांच्या हद्दीतील शस्त्र परवानाधारकांकडून त्यांची शस्त्रे जमा करण्याबाबत नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पोलिस ठाण्यामार्फत नोटिसा बजाविण्यात आल्या. पालिका निवडणुकीदरम्यानच या नोटिसा बजाविण्यात येऊन शस्त्रपरवाने जमा केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.