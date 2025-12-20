नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकच्या रणधुमाळीत तरुणांना 'अच्छे दिन'! निवडणुकीमुळे सोशल मीडिया हँडलर्सना मोठी मागणी

Youth Employment Rises Ahead of Nashik Municipal Elections : प्रभागातील इच्छुक उमेदवारांचा समाजसेवकापासून ते नगरसेवकांपर्यंतचा प्रवास मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या असून, त्यांना पंधरा ते अठरा हजारांपर्यंत निश्चित वेतन देण्यात येते.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर सध्या शहरात इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती सुरू आहेत. प्रभागातील इच्छुक उमेदवारांचा समाजसेवकापासून ते नगरसेवकांपर्यंतचा प्रवास मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या असून, त्यांना पंधरा ते अठरा हजारांपर्यंत निश्चित वेतन देण्यात येते.

Loading content, please wait...
Nashik
Youth
election
whatsapp
Employment
Campaign
Municipal election
Promotion
Voter
Digital Marketing
Nashik Municipal Elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com