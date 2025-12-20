Nashik Municipal Election : नाशिकच्या रणधुमाळीत तरुणांना 'अच्छे दिन'! निवडणुकीमुळे सोशल मीडिया हँडलर्सना मोठी मागणी

नाशिक: महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर सध्या शहरात इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती सुरू आहेत. प्रभागातील इच्छुक उमेदवारांचा समाजसेवकापासून ते नगरसेवकांपर्यंतचा प्रवास मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या असून, त्यांना पंधरा ते अठरा हजारांपर्यंत निश्चित वेतन देण्यात येते..शहरातील ३१ प्रभागांत उमेदवाराच्या प्रचारासाठी समाज माध्यम हाताळणारे, त्या माध्यमांवर उमेदवाराचा प्रचार करणे, डिजिटल पोस्टर बनवून देणारे, लेखक मंडळी, व्हिडिओ एडिटिंग, रील्स बनविणे यांसारखे विविध काम करणाऱ्या तरुणांना सध्या मागणी वाढली आहे..उमेदवाराने केलेल्या कार्याचा आढावा घेणाऱ्या माहिती पुस्तिका छापून घरोघरी वाटण्याचे काम सध्या जोरात सुरू असून, मकर संक्रांतीचे औचित्य साधत महिलांना हळदी कुंकवाचे वाण देणेही सुरू झाले आहे. उमेदवारांना पक्षाकडून अधिकृत तिकीट मिळाले नसले तरी तिकीट मिळणारच, या आशेने इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधून आपापल्या प्रभागात मात्र जोरदार प्रचाराला सुरवात केली आहे..Ichalkaranji Municipal : इचलकरंजीच्या राजकारणात मोठा बदल; महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसचे ‘हात’ चिन्ह गायब.महिलांसाठी सहलींचे नियोजनराज्यातील २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान, तर १६ जानेवारीला निकाल जाहीर होकेणार आहे. तत्पूर्वी नवीन वर्ष व नाताळनिमित्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नानाविध शक्कल लढविल्या जात असून, त्यात विविध भेटवस्तू, कॅलेंडरवाटप तर काही ठिकाणी महिलांसाठी हिवाळी सहलींचे नियोजन केले जात आहे. राजकारणाला काहीसा वैतागलेल्या सर्वसामान्यांच्या मनाचा ठाव घेण्यासाठी समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. त्यात प्रचारासाठी आवश्यक इमेज तयार करून देण्यासाठी रोज एक इमेज प्रमाणे पंधराशे ते दोन हजार रुपये आकारले जात आहेत. ते छायाचित्र प्रभागातील मतदारांना व्हॉट्स ॲपवर पाठविण्याचे काम केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.