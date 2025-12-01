Nashik Election Controversy : 'डॅश'ने घातला घोळ! उमेदवारी अर्जातील 'चिन्हा'मुळे नाशिकमधील ७ जागांवर फेरनिवडणुकीची शक्यता

नाशिक: जिल्ह्यात पालिकांच्या निवडणुकीत मतदानाला अवघे काही तास शिल्लक असताना राज्य निवडणूक आयोगाने सिन्नर, ओझर व चांदवड येथील सात जागांच्या निवडणुकीला रविवारी (ता. ३०) स्थगिती दिली.त्यामुळे या जागांसाठी मंगळवारी (ता. २) मतदान होणार नाही. उमेदवारी अर्ज बाद ठरविण्याच्या निर्णयाला काहींनी अपिलाद्वारे आव्हान दिले होते. मात्र, त्यावरील जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय आलेला नसताना चिन्हवाटप झाल्याने या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत..जिल्ह्यातील पालिकांसाठी मंगळवारी मतदान होत आहे. प्रचाराच्या तोफा सोमवारी (ता. १) थंडावणार असल्याने अंतिम टप्प्यात सर्वच नेत्यांनी आरोप- प्रत्यारोपांची राळ उडवली. मतदान अवघे काही तासांवर आलेले असताना सिन्नर येथील जागा क्र. २-अ (ओबीसी महिला), क्र. ४-अ (एससी महिला), क्र. ५-अ (ओबीसी) आणि क्र. १०-ब (सर्वसाधारण) अशा चार जागांसाठी निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली. ओझरच्या प्रभाग क्र. १-अ (एससी), क्र. ८-ब (सर्वसाधारण) अशा दोन ठिकाणी, तर चांदवडला क्र. ३- अ (ओबीसी) या ठिकाणी स्थगिती दिल्याचा आदेश नगरविकास शाखेचे सहआयुक्त श्याम गोसावी यांनी काढला. .एका प्रभागात दोन जागांसाठी मतदान होत असल्याने कुठल्या जागेला स्थगिती मिळाली, याविषयी मतदारांपर्यंत जनजागृती करण्यासाठी आता पुरेसा वेळ शिल्लक राहिलेला नाही. यातून मतदारांमध्ये गोंधळ उडू शकतो.निवडणुकीला स्थगिती मिळाल्याने उमेदवारांनी अचानकपणे आपला प्रचार थांबविला आहे. स्थगिती मिळालेल्या जागांसाठी येत्या २० डिसेंबरला मतदान व २१ तारखेला मतमोजणी होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात नगरविकास विभागाने अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही..यामुळे फेरनिवडणुकीचा निर्णयसिन्नर,ओझर व चांदवड येथील संबंधित उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना दिलेल्या शपथपत्रातील रकान्यांमध्ये माहिती परिपूर्ण भरणे अपेक्षित होते. जसे की, एखाद्या रकान्यातील मजकूर ‘लागू होत नाही’ असे म्हणणे अपेक्षित होते. मात्र, उमेदवारांनी त्या रकान्यात ‘डॅश’ (आडवी रेष) या विशेष चिन्हाचा वापर केल्याने त्याचा अर्थबोध होत नाही.या कारणास्तव निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज बाद ठरविला होता. त्याला उमेदवारांनी अपिलाद्वारे आव्हान दिले होते, त्यावरील निर्णय बाकी असताना चिन्हवाटप झाले, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने तेथील निवडणुका स्थगित करण्याचे आदेश शनिवारी (ता. २९) रात्री काढले होते..येथील निवडणूक स्थगितसिन्नर ः प्रभाग क्र. २- अ (ओबीसी महिला), प्रभाग ४-अ (एससी महिला), प्रभाग ५-अ (ओबीसी), प्रभाग १०-ब (सर्वसाधारण)ओझर ः प्रभाग १-अ (एससी), प्रभाग ८-ब (सर्वसाधारण)चांदवड ः प्रभाग ३- अ (ओबीसी).Sanjay Raut : आजारपणानंतर संजय राऊत पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर; महायुतीवर जोरदार टीका, काँग्रेसला लगावला टोला, प्रकृतीबाबतही दिली अपडेट.प्रचारतोफा आज थंडावणारराज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार नाशिक जिल्ह्यात नऊ पालिका व दोन नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्या प्रचारतोफा सोमवारी (ता. १) रात्री दहाला थंडावणार आहेत. मंगळवारी (ता. २) मतदान होईल. बुधवारी (ता. ३) मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.