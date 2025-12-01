नाशिक

Nashik Election Controversy : 'डॅश'ने घातला घोळ! उमेदवारी अर्जातील 'चिन्हा'मुळे नाशिकमधील ७ जागांवर फेरनिवडणुकीची शक्यता

Symbol Error May Lead to Re-Election on 7 Seats: सिन्नर, ओझर आणि चांदवड येथील ७ जागांवर उमेदवारी अर्जातील त्रुटींमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने मतदानाला स्थगिती दिली आहे, ज्यामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
नाशिक: जिल्ह्यात पालिकांच्या निवडणुकीत मतदानाला अवघे काही तास शिल्लक असताना राज्य निवडणूक आयोगाने सिन्नर, ओझर व चांदवड येथील सात जागांच्या निवडणुकीला रविवारी (ता. ३०) स्थगिती दिली.

त्यामुळे या जागांसाठी मंगळवारी (ता. २) मतदान होणार नाही. उमेदवारी अर्ज बाद ठरविण्याच्या निर्णयाला काहींनी अपिलाद्वारे आव्हान दिले होते. मात्र, त्यावरील जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय आलेला नसताना चिन्हवाटप झाल्याने या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत.

