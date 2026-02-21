नाशिक
Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेत 'आमदार विरुद्ध नगरसेवक' जुंपली! महापौरांचे 'ना-हरकत' दाखला न देण्याचे आदेश
Corporators Oppose NOC for Development Works : आमदार, खासदारांकडून प्रभागांमध्ये विकासकामे करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कामे करण्यात आली. त्यासाठी महापालिकेचा ना हरकत दाखला घेतला जात होता; परंतु आता नगरसेवक निवडून आल्याने त्यांच्यामार्फतच कामे करावीत व ना हरकत दाखला देऊ नये.
नाशिक: प्रशासकीय कारकीर्दीत आमदार, खासदारांकडून प्रभागांमध्ये विकासकामे करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कामे करण्यात आली. त्यासाठी महापालिकेचा ना हरकत दाखला घेतला जात होता; परंतु आता नगरसेवक निवडून आल्याने त्यांच्यामार्फतच कामे करावीत व ना हरकत दाखला देऊ नये, अशी एकमुखी मागणी नगरसेवकांनी करत महासभेच्या व्यासपीठावरून आमदारांना घेरण्याचा प्रयत्न झाला.