Collector Ayush Prasad : नाशिकच्या शहरांचा होणार 'कायापालट'; जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद घेणार ३३ मुद्द्यांचा आढावा!

नाशिक: जिल्ह्यातील ११ पालिका आणि सहा नगरपंचायतींच्या क्षेत्रातील नागरी सेवा, योजना व उपाययोजनांवर पहिल्यांदाच मंथन होणार आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार (ता. १६)पासून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा स्वतंत्र आढावा पार पडेल. त्यात तब्बल ३३ मुद्दे चर्चिले जातील. स्थानिक समस्या व अडचणींसह शहर विकासाच्या अनुषंगाने रोडमॅप ठरविण्यात येईल..केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे नगरोत्थान विभागामार्फत निमशहरी भागांसाठी विविध योजना व उपक्रम राबविले जातात. त्यासाठी भरघोस निधीही उपलब्ध करून देण्यात येतो. मात्र, काही वेळेस लोकप्रतिनिधींमधील अनभिज्ञता, प्रशासकीय पातळीवरील अनास्थेमुळे शहरांच्या विकासाला कुठेतरी खीळ बसते. परिणामी, निधी असूनही शहरी भागातील जनतेला समस्यांना तोंड द्यावे लागले. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनीच पुढाकार घेत जिल्ह्यातील पालिका व नगरपंचायतींचा सविस्तर आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे..सोमवार (ता. १६)पासून प्रत्येक पालिका-नगरपंचायतींची सविस्तर आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ही बैठक एक तासाची असेल. त्यात सर्वप्रथम मुख्याधिकारी हे दृकश्राव्य माध्यमातून शहराचा आढावा सादर करतील. नजीकच्या काळातील उपाययोजना, शहर विकासाच्या दृष्टीने राबविण्यात येणाऱ्या बाबी मुख्याधिकारी विशद करतील. विशेष म्हणजे या बैठकांना नगराध्यक्ष व सर्व नगरसेवकांना पाचारण करण्यात आले आहे. या साधकबाधक चर्चेतून निघणारा सूर हा शहरांच्या विकासासाठी हातभार लावणारा ठरेल, असा विश्वास जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला..बैठकांचे वेळापत्रक असे ःसोमवारी (ता. १६) : सकाळी ११ भगूर, दुपारी १२ पिंपळगाव, दुपारी १ कळवण, दुपारी ३ चांदवड.मंगळवारी (ता. १७) : सकाळी ११ त्र्यंबकेश्वर, दुपारी १२ निफाड, दुपारी १ सटाणा, दुपारी ३ येवला.शुक्रवारी (ता. २०) : सकाळी ११ इगतपुरी, दुपारी १२ ओझर, दुपारी १ देवळा, दुपारी ३ मनमाड.शनिवारी (ता. २१) : सकाळी ११ सिन्नर, दुपारी १२ सुरगाणा, दुपारी १ पेठ, दुपारी ३ नांदगाव..हे आहेत प्रमुख मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलविलेल्या आढावा बैठकीत ३३ मुद्यांवर चर्चा होईल. त्यात करवसुली, रमाई आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजना, दिव्यांग निधी, माझी वसुंधरा, लेखापरीक्षण, वित्त आयोग, आपत्ती व्यवस्थापन नियोजन, अग्निशमन सेवा उभारणे, वृक्षारोपण, शहर सौंदर्यीकरण, जिल्हा वार्षिक योजना, न्यायालयीन प्रकरण अशा विविध मुद्यांचा समावेश आहे..