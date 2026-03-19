Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेच्या तिजोरीचा हिशेब होणार! महापौरांचे 'आर्थिक श्वेतपत्रिका' काढण्याचे आदेश

नाशिक: २०२२ ते २०२६ या कालावधीत प्रशासकीय कारकीर्दीत मंजूर झालेल्या विषय, तसेच विकासकामांची माहिती महासभेला देण्यासाठी आर्थिक श्वेतपत्रिका काढण्याच्या सूचना महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी बुधवारी (ता. १८) दिल्या. सिंहस्थ कुंभमेळा संदर्भातील कामे व माहितीचे महासभेत सादरीकरण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..बुधवारी (ता. १८) पार पडलेल्या महासभेत आर्थिक श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. त्यापूर्वी २०२२ मध्ये तत्कालीन महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या कार्यकाळात शेवटच्या महासभेत मंजूर करण्यात आलेल्या विषयांच्या इतिवृत्ताला प्रशासनाने मंजुरी दिली नव्हती. त्या महासभेचे इतिवृत्त चार वर्षांनी महासभेवर मंजुरीसाठी सादर करण्यात आल्याने भाजपच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला..भाजप गटनेते श्याम बडोदे, शिवसेना गटनेते अजय बोरस्ते यांनी चार वर्षात झालेली कामे, महापालिकेची आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखा सभागृहाला सादर करण्याची मागणी केली. गुरमित बग्गा यांनी इतिवृत्त मंजूर करणे कायदेशीर नसल्याचे स्पष्ट केले. प्रशासनाने इतिवृत्त मंजूर का केले नाही? इतिवृत्त मंजूर नसताना कामे कशी झाली? असा जाब बग्गा यांनी विचारला. .प्रशासनाने सादर केलेले इतिवृत्त मंजूर न करण्याची मागणी करण्यात आली. सुधाकर बडगुजर यांनी महापालिकेत पाच ते सहा वर्षात दीड हजार कोटींच्या ठेवी मोडल्याचा आरोप केला. महापौरांनी इतिवृत्ताला दुरुस्तीसह मंजुरी देताना, प्रशासकीय राजवटीतील कामकाजाची श्वेतपत्रिका काढण्याच्या सूचना दिल्या. .सिंहस्थानिमित्त अधिग्रहीत करावयाच्या जागांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी मोनार्च संस्थेला काम देण्यात आले. १९.८० कोटींच्या प्रस्तावाला आक्षेप घेण्यात आला. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ प्राधिकरणाने या कामासाठी निधी दिल्याचे आयुक्त मनिषा खत्री यांनी स्पष्टीकरण देताना कामामुळे महापालिकेची आर्थिक बचत झाल्याचा दावा केला..जोरदार खडाजंगीदोन विभाग मिळून एक याप्रमाणे सहा विभागात तीन श्वान निर्बीजीकरणाच्या प्रस्तावावरून जोरदार खडाजंगी झाली. डॉ. हेमलता पाटील यांनी श्वान निर्बिजीकरण प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. केंद्र सरकारच्या नोव्हेंबर २०२५ च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्रत्येक दोन विभागात एक श्वान निर्बिजीकरण केंद्रे सुरू केले जाणार असून, दिवसाला तीन हजार श्वान निवारा केंद्रात ठेवता येणार असल्याचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रमोद सोनवणे यांनी स्पष्टीकरण दिले.