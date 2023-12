Nashik Municipality News : महापालिकेला शासनाच्या निधीचे वावडे; स्वखर्चातून फाळके स्मारक पुनर्विकासाचे प्रयत्न

Nashik Municipality News : अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या चित्रपटमहर्षी दादासाहेब फाळके स्मारकाच्या पुनर्विकासासाठी एकीकडे पालकमंत्री दादा भुसे व माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ प्रयत्न करत असताना शासनाकडून प्राप्त होणाया निधीऐवजी महापालिकेला स्वनिधी खर्च करण्यात अधिक रस आहे.(Municipality Efforts to redevelopment of Phalke memorial through self expenditure nashik news)