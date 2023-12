NMC News: मनपाकडून 451 दिव्यांगांना मिळणार 'इतके' अर्थसाहाय्य

NMC News: महापालिकेकडून आणखी ४५१ दिव्यांगांना मासिक तीन हजार रुपये अर्थसाहाय्य देण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यामुळे आता शहरात एकूण दिव्यांग लाभार्थ्यांची संख्या दोन हजार ५२१ वर पोचली आहे. महापालिकेच्या समाजकल्याण विभागाकडून दिव्यांगांसाठी १२ योजना राबविल्या जातात.(municipality will give Financial assistance of 3000 to persons with disabilities nashik news)