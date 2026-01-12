Nashik Crime : नाशिक हादरले! भंडाऱ्याचा प्रसाद घरी का आणला? किरकोळ वादातून भावानेच केला भावाचा खून

नाशिक: बोधलेनगर परिसरातील सुयोगनगरमध्ये मोलमजुरी करणाऱ्या दोन भावांमध्ये भंडाऱ्याचा प्रसाद घरी आणण्यावरून वाद झाला. वादाचे रूपांतर गंभीर मारहाणीत होऊन धाकट्या भावाने सख्ख्या मोठ्या भावाचा खून केल्याचा प्रकार घडला आहे. उपनगर पोलिसांत खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात येऊन संशयित धाकट्या भावाला अटक करण्यात आली. .सनी दत्तू बोरसे (वय ३०) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव असून, योगेश ऊर्फ बाळा दत्तू बोरसे (३२) असे खून झालेल्या भावाचे नाव आहे. बहीण रेखा दत्तू बोरसे (३४, रा. सुयोगनगर, बोधलेनगर, उपनगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, बोधलेनगर येथील आरटीओ कॉलनीतील सुयोगनगर येथे बोरसे भावंडे वास्तव्यास असून, मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करतात. शुक्रवारी (ता. ९) सकाळी परिसरात धार्मिक कार्यक्रमाच्या ठिकाणाहून योगेश यांनी भंडाऱ्याचा प्रसाद घरी आणला होता. .संशयित धाकटा भाऊ सनी मद्यपी असून, सायंकाळी मद्याच्या नशेत घरी आला. त्या वेळी त्याने घरात भंडाऱ्याचा प्रसाद पाहून भंडारा घरी का आणला, यावरून वाद घातला. त्यावरून दोघांमध्ये जोरदार भांडण होऊन हाणामारीही झाली. शेजारच्यांनी मध्यस्थी करीत त्यांच्यातील वाद रोखले. सनी घराबाहेर निघून गेला. मात्र, मध्यरात्री एकच्या सुमारास संशयित पुन्हा मद्याच्या नशेत घरी आला. .Nagpur Crime: नागपूरात ‘न्यूरो ट्रेड’च्या नावाखाली १५.३७ लाखांचा गंडा; व्यावसायिकाची सायबर चोरट्याकडून फसवणूक !.दुपारच्या भांडणाची कुरापत काढून त्याने योगेश यांच्याशी वाद घातला. त्यांच्यात पुन्हा हाणामारी झाली. सनीने योगेश यांना लाथाबुक्क्यांनी मारले. यात योगेश जमिनीवर पडले असता, संशयित सनीने लाकडी दांडक्याने त्यांच्या कपाळावर आणि पाठीवर जोरदार मारले. यात ते रक्तबंबाळ होऊन पडले. बहीण रेखा यांनी आरडाओरड केल्यावर शेजारचे जमले..गंभीर जखमी योगेश यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच उपनगर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. संशयित सनीला अटक करण्यात येऊन खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. उपनिरीक्षक पवार तपास करीत आहेत. संशयित सनीला पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.