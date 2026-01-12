नाशिक

Nashik Crime : नाशिक हादरले! भंडाऱ्याचा प्रसाद घरी का आणला? किरकोळ वादातून भावानेच केला भावाचा खून

Dispute Over Bhandara Prasad Turns Violent : बोधलेनगर परिसरातील सुयोगनगरमध्ये भंडाऱ्याच्या प्रसादावरून झालेल्या वादात मोठ्या भावाची हत्या करणाऱ्या संशयित सनी बोरसेला उपनगर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. घटनेनंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: बोधलेनगर परिसरातील सुयोगनगरमध्ये मोलमजुरी करणाऱ्या दोन भावांमध्ये भंडाऱ्याचा प्रसाद घरी आणण्यावरून वाद झाला. वादाचे रूपांतर गंभीर मारहाणीत होऊन धाकट्या भावाने सख्ख्या मोठ्या भावाचा खून केल्याचा प्रकार घडला आहे. उपनगर पोलिसांत खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात येऊन संशयित धाकट्या भावाला अटक करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Nashik
crime
murder
brother
maharashtra
Crime News
murder case
Big brother
Domestic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com