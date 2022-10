By

नाशिक : सिडकोतील महालक्ष्मी नगर येथे सराईत गुन्हेगाराचा डोक्यात कोयत्याने वार करून खून करण्यात आला आहे. सदरची घटना शुक्रवारी(ता.28) रात्री घडली. याप्रकरणी तन्मय गोसावी व आकाश साळुंखे या दोघांना अंबड पोलिसांनी अटक केली. आकाश जाधव असे मयत झालेल्या सराईत गुन्हेगाराचे नाव आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अंबड शिवारातील महालक्ष्मी नगर येथे शुक्रवारी (ता. 28) रात्री साडेनऊ दहाच्या सुमारास संशयित तन्मय गोसावी, आकाश साळुंखे हे बसलेले असताना त्या ठिकाणी अक्षय जाधव हा काही साथीदारांसह आला.(Murder of inn criminal in Cidco Both arrested Nashik Crime News)

त्यावेळी त्यांच्यात वाद झाल्यानंतर तन्मय गोसावी याने त्याच्याकडील कोयत्याने अक्षय जाधवच्या डोक्यात वार केला. त्यानंतर तो पळू लागला असता संशयित तन्मय आणि आकाश यांनी त्याचा पाठलाग करून त्यास मारहाण केली. त्याच्या डोक्यात दगड घातला. घटनेची माहिती कळतच अंबड पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले.

गंभीर जखमी अक्षय जाधव याला पोलीस गाडीतूनच जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी अंबड पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान प्रसार होण्याच्या तयारीत असताना अंबड पोलिसांनी अक्षय जाधव यांचे मारेकरी संशयित तन्मय गोसावी व आकाश साळुंखे या दोघांना अटक केली आहे. घटनेची माहिती समजताच पोलीस आयुक्त जयंत नाईकनवरे उपयुक्त विजय खरात व अंबड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भगीरथ जाधव यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

अक्षय सराईत गुन्हेगार

अंबड पोलीस ठाण्यामध्ये गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या अक्षय जाधव हा वीस दिवसांपूर्वीच नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहातून जमिनावर बाहेर आला होता. गेल्या वर्षी त्यास शहर जिल्ह्यातून तडीपारही करण्यात आलेले होते. खून प्राणघातक हल्ले, घरफोड्या, हाणामाऱ्या, लुटमार यासारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे त्याच्यावर दाखल होते.

