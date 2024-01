Nashik Fraud Crime: बनावट कागदपत्रांद्वारे जमिनीची परस्पर विक्री; न्यायालयाच्या आदेशानुसार भद्रकाली पोलिसांत गुन्हा

जुने नाशिक : वृद्ध महिलेचे बनावट कागदपत्र बनवून मखमलाबाद शिवारातील जमीन परस्पर १ कोटी ८१ लाखात विक्री केल्याचा प्रकार घडला.

वृद्ध महिलेच्या नातूच्या तक्रारीवरून ४ संशयितांविरुद्ध मंगळवार (ता. २) सायंकाळी भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सुमारे ८ ते १० वर्षानंतर प्रकार उघडकीस आला. (Mutual sale of land through forged documents Crime in Bhadrakali Police court order Nashik Fraud Crime)