आयोजनाबाबत संभ्रम आणि नियोजनाचा अभाव!

जिल्ह्यातील ‘नांदी संमेलने’ लांबणीवर
आयोजनाबाबत संभ्रम, नियोजनाचा अभाव
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १७ : शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य, देशपातळीवर तसेच परदेशात एकूण ९९ ‘नांदी संमेलने’ आयोजित करण्यात आली आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील नियोजित संमेलनांचा काळ लांबणीवर पडला असून, नियोजनाबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने दाेन आठवड्यांवर येऊन ठेपलेल्या नांदी संमेलनाच्या नियाेजनाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नाशिक आणि निफाड येथील नांदी संमेलन १ नोव्हेंबर, तर मालेगावात २ नोव्हेंबरला तारखा निश्चित असताना अद्याप नाशिक व मालेगाव संमेलनांच्या आयोजक संस्था आणि नियोजनाबाबत कोणतीही हालचाल झालेली नाही. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या जिल्हा प्रतिनिधींनाही याबाबत कोणतीही अधिकृत सूचना मिळालेली नाही. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकचे संमेलन संत साहित्य व अध्यात्म याविषयावर मालेगाव येथील संमेलन ‘गझल’ विषयावर होणार आहे. जुलैमध्ये पुण्यात झालेल्या जिल्हा प्रतिनिधींच्या बैठकीत संमेलनातील ६५ विषयांच्या याद्या व तारखा निश्चित करण्यात आल्या. संमेलनाची रूपरेषा ठरविल्यानंतर मुख्य शाखेच्या परवानगीनंतर संमेलनाची कार्यक्रमपत्रिका जाहीर केली जाणार हाेती. मात्र त्यानंतर अद्याप पुढे काहीही हालचाल झालेली नाही. दरम्यान, मसापचे कोशाध्यक्ष प्रदीप निफाडकर यांनी शुक्रवारी निफाडला भेट देत संमेलनाबाबत चर्चा केली. त्यानुसार निफाडचे नांदी संमेलन आता १ नोव्हेंबरऐवजी १२ डिसेंबरला ‘कृषी’ याविषयावर होत असून, त्याचे नियोजन वैनतेय विद्यालयाचे माजी प्राचार्य वि. दा. व्यवहारे करीत आहेत.
संमेलनाच्या ‘अशाही’ मिळाल्या सूचना
सुरुवातीला दोन दिवसांचे संमेलन आधी दीड दिवस, नंतर एक दिवस आणि आता थेट ‘अर्ध्या दिवसावर’ घेण्याचे सांगण्यात आले. त्यातच ग्रंथदिंडी काढू नका आणि जेवणावळ ठेवू नका, अशा सूचना चक्क महामंडळाच्या अध्यक्षांनी दिल्याने अशा स्वरूपाच्या संमेलनांचा नेमका हेतू काय? त्यातून साध्य काय हाेणार, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
आजअखेर १३ नांदी संमेलन
पुण्यात १४ ऑगस्टला झालेल्या पहिल्या नांदी संमेलनाने या मालिकेची सुरुवात झाली. १५ जानेवारी २०२७ रोजी औंदुबर येथे याचा समारोप होईल. शंभरावे मुख्य साहित्य संमेलन २८ ते ३१ जानेवारीदरम्यान पुणे विद्यापीठाच्या प्रांगणात होणार आहे. मात्र, आत्तापर्यंत केवळ १३ नांदी संमेलने पार पडल्यामुळे उर्वरित ८६ संमेलने कशी पार पडणार, असा प्रश्न आता उभा ठाकला आहे. नाशिकमधील नांदी संमेलन मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेच्या प्रांगणात घेण्याचा विचार होता. परंतु याबाबत कोणतीही माहिती अद्याप आलेली नसल्याची माहिती ‘मविप्र’चे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांनी दिली.