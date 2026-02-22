नाशिक

Nashik Crime : हॉटेलमधील 'तो' कुजलेला मृतदेह अन् पोलिसांचा थरारक तपास; लॉकडाऊनमधील हत्येचा असा लागला छडा!

Murder During Lockdown Shocks Nagpur : नागपूरच्या सीताबर्डी भागातील एका हॉटेलमध्ये कुजलेला मृतदेह आढळून आला. हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या ५० वर्षीय कामगाराचा निर्घृणपणे खून करण्यात आला होता.
नरेश हाळणोर; सकाळ वृत्तसेवा
कोरोना काळात लॉकडाउन असल्याने शहरे सुनसान होती. अशातच नागपूरच्या सीताबर्डी भागातील एका हॉटेलमध्ये कुजलेला मृतदेह आढळून आला. हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या ५० वर्षीय कामगाराचा निर्घृणपणे खून करण्यात आला होता. हॉटेल बंद असल्याने मालकाला काहीही माहिती नव्हती. सीताबर्डी पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन निरीक्षक जग्वेंद्रसिंह राजपूत यांनी कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा नसताना दिशा ठरवून कसून तपास केला आणि आरोपींना बेड्या ठोकल्या.

