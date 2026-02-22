Nashik Crime : हॉटेलमधील 'तो' कुजलेला मृतदेह अन् पोलिसांचा थरारक तपास; लॉकडाऊनमधील हत्येचा असा लागला छडा!

कोरोना काळात लॉकडाउन असल्याने शहरे सुनसान होती. अशातच नागपूरच्या सीताबर्डी भागातील एका हॉटेलमध्ये कुजलेला मृतदेह आढळून आला. हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या ५० वर्षीय कामगाराचा निर्घृणपणे खून करण्यात आला होता. हॉटेल बंद असल्याने मालकाला काहीही माहिती नव्हती. सीताबर्डी पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन निरीक्षक जग्वेंद्रसिंह राजपूत यांनी कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा नसताना दिशा ठरवून कसून तपास केला आणि आरोपींना बेड्या ठोकल्या. .गपूर येथील सीताबर्डीतील मानस चौकात जसपाल सिंग बादल यांचे हॉटेल खालसा आहे. २०२० मध्ये देशात कोरोनाचा कहर वाढला आणि मार्चच्या अखेरीस देशभरात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले. नागपूर शहरातील सारे रस्ते सुनसान होते. हॉटेल्स बंद होती. त्या वेळी सीताबर्डी पोलिस ठाण्याचे जग्वेंद्रसिंह राजपूत हे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक होते. ४ मे २०२० रोजी हॉटेल खालसाच्या आसपासच्या रहिवाशांना सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात संपर्क साधून दुर्गंधी येत असल्याची तक्रार केली होती. .राजपूत हे त्यांच्या निवडक पथकासह हॉटेल खालसा येथे पोहोचले. हॉटेलमधूनच दुर्गंधी येत होती. पोलिसांनी हॉटेल उघडले असता, आतमध्ये अत्यंत कुजलेल्या अवस्थेतील पुरुषाचा मृतदेह आढळून आला. मृतदेहाचे हात सेलो टेपने बांधलेले, पाय नारळाच्या दोरीने बांधलेले, तोंड, डोळे, गळ्याभोवती सेलो टेपेने बांधून चिकटविण्यात आलेले. साधारणतः चार ते पाच दिवसांपूर्वीच त्या कामगाराचा खून करण्यात आल्याचा पोलिसांचा अंदाज. मृतदेह पूर्णतः कुजलेला होता. शरीरात अळ्या झालेल्या. हॉटेलमधील टेबल-खुर्ची, काऊंटरवर सगळीकडे अळ्या फिरत होत्या. .पोलिसांनी मोठ्या मुश्किलीने मृतदेहाचा पंचनामा करून शवविच्छेदनासाठी रवाना केला. हॉटेल मालक बादल यांना पाचारण करण्यात आल्यानंतर मृतदेह त्यांच्या हॉटेलमधील कामगार शंकरचा होता. शंकर त्यांच्याकडे २५ वर्षांपूर्वीपासून कामाला होता. त्याला कुटुंबीय नसल्याने तो हॉटेलमध्येच राहत होता. कोरोनामुळे लॉकडॉऊन लागले. त्याची बाहेर राहण्याची सोय नसल्याने तो हॉटेलच्या माळ्यावरच राहत होता. .लॉकडाऊन लागण्यापूर्वीच काही दिवस आधी दोन नवीन कामगार हॉटेलमध्ये कामाला आले होते. तेही शंकरसोबतच हॉटेलमध्ये राहायला होते, अशी माहिती बादल यांनी दिली. परंतु ते कोण होते, कोठून आले याचीही कोणतीही माहिती त्यांच्याकडे नव्हती. ते दोघेही हॉटेलमध्येच राहत होते की नाही याचीही पुरेशी माहिती बादल यांना नव्हती. त्यामुळे शंकरचा खून केला तर कोणी केला, असा प्रश्न राजपूत यांच्यासमोर उभा राहिला होता..सीसीटीव्ही फुटेजने तपासाला गतीराजपूत यांनी हॉटेल खालसाच्या आसपास बारकाईने पाहिले असता, कुठेही सीसीटीव्ही कॅमेरे नव्हते. कामगाराच्या निर्घृणपणे खून करणाऱ्या आरोपींचा शोध घेण्यासाठी तपास पथक तयार केले. या पथकाला राजपूत यांनी खालसा हॉटेलच्या दिशेने येणाऱ्या प्रत्येक रस्त्यावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार पथक कामाला लागले. घटनेला २४ तास उलटूनही हाती काहीही धागेदारे लागले नव्हते. .मात्र एका रस्त्यावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात दोन युवक बोलताना आढळून आले. लॉकडाऊन असताना हे दोन कोण याचा शोध सुरू झाला. यातील एक युवक दुचाकीवरून आलेला. त्याच्या दुचाकीच्या क्रमांकावरून त्याचा पत्ता शोधून पोलिसांनी त्याला गाठले. चौकशीत त्याने तोंडओळखीच्या युवकाला त्याच्या घरी पैसे पाठवायचे असल्याने त्याने ते टाकण्यासाठी मदत मागितली होती..बॅंकेतील स्लीपत्या युवकाकडून ते एसबीआय बँकेत गेल्याचे समजले. राजपूत यांनी एसबीआय बँक गाठली. बँकेतील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आधीच्या सीसीटीव्हीतला युवक दिसला. त्याने बँकेत पैसे भरले आणि ते त्याच्या गावी असलेल्या आईला पाठविले होते. पैसे भरल्याची पावती बँकेकडून घेतली. त्यावरून त्याचा मोबाईल क्रमांक मिळाला. त्यावर संपर्क साधला असता तो बंद होता. त्याचे गाव मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश सीमावर्ती भागातील होते. .तपासात त्याचा एक मावसभाऊ नागपूरमधीलच एका हॉटेलमध्ये कामाला असल्याची माहिती मिळाली. त्याचा शोध घेतला असता, त्याच्याकडून सतीश उर्फ मुन्ना उर्फ बबलू तिवारी असे नाव असल्याचे निष्पन्न झाले. सतीश व त्याचा मित्र राजू ऊर्फ रजू कौरेती (दोघे रा. मध्यप्रदेश) हे कामासाठी काही महिन्यांपूर्वीच नागपूरला आले होते. मावसभावाशी त्यांचे न जमल्याने ते खालसा हॉटेलमध्ये काम करू लागले होते. त्याच्याकडून सतीशचा दुसरा मोबाईल क्रमांक मिळाला. राजपूत यांनी त्या मोबाईलचा सीडीआर मागविला..पलायनाचा प्रयत्नराजपूत यांनी कोरोना लॉकडाऊन असतानाही जोखीम पत्करली आणि एक पथक मध्यप्रदेशच्या दिशेने सतीशला ताब्यात घेण्यासाठी रवाना केले. पथक सतीशचे गाव असलेल्या वाशीवाड्यात पोहोचले असता, त्याची कुणकूण सतीशला लागताच तो दुचाकीवरून उत्तरप्रदेशच्या दिशेने पळाला. पोलिसांनीही त्याचा पाठलाग सुरू केला. मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेशच्या सीमेवर असलेल्या चेकनाक्यापर्यंत पाठलाग करीत त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याचा साथीदार राजू शेजारच्या गावात राहत होता. .त्याला ताब्यात घेण्यासाठी पोलिस गेले असता, त्यानेही पळ काढला. तो एका ट्रॅव्हल्समधून नागपूरच्या दिशेने निघाल्याचे समजले. त्याचा मोबाईल क्रमांक सतीशकडून मिळाला. त्याची माहिती वरिष्ठ निरीक्षक राजपूत यांना दिली असता, त्यांनी राजूचा मोबाईल लोकेशननुसार त्यावर पाळत ठेवली. मात्र तो नागपूर येण्याच्या अलीकडेच ३०/४० किलोमीटर आधी उतरला. तेथून तो नागपूर - अमरावती महामार्गाने मुंबईच्या दिशेने निघाला. .लोकेशनमुळे हे कळत होते. त्यामुळे त्याला ताब्यात घेण्यासाठी राजपूत स्वत:च दोन-तीन अंमलदारांना सोबत घेत अमरावती महामार्गाकडे निघाले. या मार्गावरील वाडी येथे तो उतरला होता. कोरोना लॉकडाऊनमुळे सारे सामसूम असल्याने तो रस्त्यालगतच्या एका रिकाम्या घरात बसून होता. राजपूत हे लोकेशननुसार पोहोचले आणि सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. दोघेही आरोपी पोलिसांच्या हाती लागले होते..पैशांसाठी केला खूनदोघांना सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात आणण्यात आले. वरिष्ठ निरीक्षक राजपूत यांनी चौकशी केली असता, दोघांनी खूनाची कबुली दिली. दोघेही हॉटेल खालसात कामाला लागले आणि काही दिवसाच लॉकडाऊन लागले. त्यामुळे त्यांचीही राहण्याची व्यवस्था नसल्याने ते शंकरसोबतच हॉटेलमध्ये राहू लागले. खाण्या-पिण्याच्या साऱ्याच सोयीसुविधा बंद असल्याने त्यांनी काही दिवस दूध, ब्रेडवर काढले. तर काही वेळा अन्नछत्र चालविणाऱ्यांकडून फूड पॅकेट मिळत होते. दोघांकडील पैसे संपले. .त्यामुळे शंकरच त्यांना खाण्यासाठी पैसे देऊ लागला. शंकरचे कुटूंब नसल्याने त्याला हॉटेल मालकाकडून पैसे मिळायचे, ते तो साठवून ठेवत होता. लॉकडाऊनमध्ये तो त्याच पैशातून खर्च करीत होता. त्याच्याकडे अडीच-तीन लाख रुपये असल्याचे दोघा आरोपींच्या लक्षात आले. त्यामुळे दोघांनी संगनमत करून ४ मे २०२० च्या चार-पाच दिवस आधी त्याचा रात्रीच्यावेळी खून केला आणि त्याचे हात-पाय, तोंड बांधून पसार झाले होते..दोघांना जन्मठेप व पोलिसांना रिवॉर्डता. ४ मे २०२० ला खुनाचा गुन्हा दाखल झाला होता. यानंतर चौथ्या दिवशीच राजपूत यांनी दोघा आरोपींना जेरबंद करीत खुनाच्या गुन्ह्याचा उलगडा केला होता. या गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले. डिसेंबर २०२४ मध्ये या खटल्याचा निकाल लागला आणि दोघांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. तर या गुन्ह्यात कोणताही पुरावा नसताना जग्वेंद्रसिंह राजपूत यांनी गुन्ह्याची कसोशीने तपास करीत उकल केल्याप्रकरणाची दखल घेत सीआयडीकडून सन्मानपत्र देण्यात आले. तर पोलिस महासंचालकांकडून रिवॉर्ड देत गौरविण्यात आले. 