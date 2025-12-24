Nashik Namokar Teerth : नाशिकच्या 'णमोकार तीर्था'चा होणार कायापालट; मुख्यमंत्र्यांकडून ३६ कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी!

नाशिक: मालसाणे (ता. चांदवड) येथील जैन धर्मीयांच्या णमोकार तीर्थक्षेत्री दर्जेदार कामे करावीत. ही कामे विहित कालावधीत पूर्ण करताना तेथे येणाऱ्या भाविकांना अध्यात्मासोबतच तीर्थस्थळी आल्याचे समाधान मिळावे, अशा पद्धतीने कामे करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. या वेळी णमोकार तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ३६ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. २३) मुंबई येथील सह्याद्री अतिथिगृहात बैठक पार पडली. बैठकीत मालसाणे येथे ६ ते २५ फेब्रुवारीदरम्यान होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवाच्या आयोजनाबाबत चर्चा करण्यात आली..या कामांमध्ये स्थायी स्वरूपातील २४ कोटी २६ लाख आणि महोत्सवाच्या आयोजनाकरिता १२ कोटी ९ लाख रुपयांच्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. याप्रसंगी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार राहुल आहेर, नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम व णमोकार तीर्थाचे पदाधिकारी उपस्थित होते..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, णमोकार तीर्थावर येणाऱ्या भाविकांसाठी सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. महोत्सव आयोजनासाठी शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. स्वच्छतेची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. भविष्यात भाविकांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घ्यावी. येथील पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करून पाणीपुरवठा नियमित करण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले..तीर्थक्षेत्राच्या विकासातून स्थानिक रोजगार निर्माण होणार आहे, त्यादृष्टीने विकास आराखडा राबवावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. बैठकीत नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) सादरीकरण केले..णमोकार तीर्थ विकास आराखडामालसाणे येथील णमोकार तीर्थ विकास आराखड्यात तीर्थापर्यंत काँक्रीटचा रस्ता तयार करण्यात येणार आहे. तसेच संरक्षक भिंत, नौकायन (बोटिंग) सुविधा, हेलिपॅड, वाहनतळ, वीजपुरवठा आणि स्वच्छतेची कामे करण्यात येतील. ६ ते २५ फेब्रुवारी या काळात महोत्सवाप्रसंगी पाण्याच्या टाक्या बसवणे, ४५० युनिट टॉयलेट ब्लॉक उभारणे, विद्युतीकरण, सीसीटीव्ही, नियंत्रण कक्ष आणि तात्पुरत्या वैद्यकीय युनिटची स्थापना करण्यात येणार आहे..Blue Bird Block 2 : निघाला ISRO चा 'बाहुबली'! LVM3 रॉकेटने ब्लॉक-2 सॅटलाइट लॉन्च; अंतराळाशी डायरेक्ट कनेक्ट होणार मोबाईल, कसं? पाहा.दोन कोटींचा आकस्मिक निधीबैठकीप्रसंगी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी माहिती दिली की, महोत्सवानिमित्ताने करण्यात येणाऱ्या एकूण १२ कोटी नऊ लाख रुपयांच्या कामांमध्ये अत्यंत तातडीची व महत्त्वपूर्ण कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी दोन कोटी रुपयांच्या आकस्मिक निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.